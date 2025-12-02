Jacquemus y Nike esquían, Clara Luciani compra Leboncoin y se cuela en los grandes almacenes





Jacquemus y Nike llegan a la cima





Para su nueva colaboración, Nike y Jacquemus se lanzan a las pistas de esquí imaginando un vestuario invernal que aúna el tecnicismo de los materiales y una elegancia casi instintiva. Diseñada para esquiadores, practicantes de snowboard y, en general, amantes de la nieve, la colección de 18 piezas explora el campo de la ropa deportiva ampliando el look de la silueta de Jacquemus. En el corazón de esta línea: conjuntos de Gore-Tex de triple capa (chaquetas dos en uno y pantalones a juego) diseñados para capear tormentas o relajarse con una bebida en la altura.









Jacquemus inyectó su firma: volúmenes controlados, detalles minimalistas y líneas limpias. Apasionado por el esquí desde pequeño y gran coleccionista de piezas de archivo de los años 80, el diseñador ha dado un aire moderno a esta colección, asumiendo el reto de trabajar con materiales técnicos. La cápsula se extiende a prendas femeninas (mono, leggings ajustados, bralette gráfico, etc.), una reinterpretación montañesa de la camiseta de Jacquemus y una alta técnica para los hombres. Una forma muy deseable de hacer de los deportes de invierno un terreno de nuevo estilo.





◗ Disponible en jacquemus.com. A partir del 3 de diciembre en nike.com, en las tiendas Jacquemus y en una selección de ubicaciones Nike.





Patinando sobre los tejados de los grandes almacenes







La pista de hielo de las Galeries Lafayette Haussmann, en París, abre durante las vacaciones de fin de año. GALERÍAS LAFAYETTE





En París, las celebraciones de fin de año están cobrando impulso. En las Galerías Lafayette Haussmann, la pista de hielo vuelve a la azotea: una pausa aérea donde deslizarse en familia frente a la Torre Eiffel y los tejados de zinc. Déjate llevar por la magia de las luces navideñas, lejos del bullicio de la capital. Dirígete a Nueva York, unos metros más adelante, al Printemps Haussmann, donde los grandes almacenes tienen su propia pista de hielo en la atmósfera del Rockefeller Center. Entre delicias de chocolate –elaboradas con su socio Ferrero Rocher– y momentos suspendidos, estos dos templos de las compras nos ofrecen el mismo encanto: redescubrir el sabor de la infancia durante un paseo, que se prolongará saboreando las mágicas decoraciones de los escaparates animados.





◗ Pista de hielo en las Galerías Lafayette Haussmann, en París, accesible a todos de lunes a sábado de 10:30 a 19:00 horas. y domingo de 11:30 a 19:00 horas. En el séptimo piso del Printemps Haussmann, todos los días de 13 a 21 horas. y 19 h, gratuito previa inscripción, a partir de 6 años.





El enlace del juego de Herno Habita









El tablero de ajedrez de la colección Herno Habita. HERNO HABITA





Esto nos está pasando a nosotros: nos hemos vuelto tan dependientes de nuestras pantallas que cualquier cosa que pueda distraernos de ellas se está convirtiendo en un tesoro. Por eso qué idea tan estupenda para un regalo de Navidad: un juego de ajedrez. Uno de verdad, aquí de Herno Habita, en madera, con el ruido que hacen las piezas, uno de verdad que sacudimos y guardamos. Uno real para la conexión, de verdad. Es fantástico redescubrir estos juegos de mesa.





Clara Luciani china por Leboncoin









La cantante Clara Lucani ha encontrado una selección de objetos para el sitio Leboncoin. LEBONCOIN





Recientemente la descubrimos con un gran sentido de autodesprecio en “LOL: in Real Life”, el juego peludo presentado por Philippe Lacheau en Amazon Prime. Autora, compositora e intérprete, Clara Luciani es también una gran amante de los bienes de segunda mano y de aquellos objetos que “tengo historias que contar”. Desde las ventas de garaje de su infancia hasta los mercadillos donde todavía la vemos hoy, la cantante ha desarrollado un buen ojo y un marcado gusto por los años 50 y 70, con algunos desvíos hacia la antigüedad.









Para el sitio Leboncoin, ha seleccionado una lista de objetos muy personales y casi narrativos: un heliógrafo de Vasarely, una cazadora bomber de los Redskins con el corte justo para que resulte deseable, una lámpara de taller modernista o incluso una cámara japonesa de 45 revoluciones del éxito de los Beatles “Hey Jude”. La totalidad de su tienda, abierta online a partir del 1 de diciembre, será donada a la Maison des Femmes Marseille Provence, de la que ella es madrina. Una forma de utilizar el segundero para ampliar el arte de dar, con un toque extra de alma.





◗ Leboncoin.fr





APM Mónaco sale a la carretera









El Airstream Tour de la marca APM Monaco SITRAKA.R





Por primera vez, APM Monaco se encontrará con su público con un Airstream Tour, que atravesará Francia hasta el 23 de diciembre. En esta microboutique nómada, cada transeúnte será invitado a disfrutar de un café y algunos dulces. Cada ciudad también acogerá un concurso con un código QR para escanear y un sorteo diario para intentar ganar una tarjeta regalo de 500 euros, válida en todas las tiendas APM Monaco hasta fin de año. De Toulouse a París, pasando por Estrasburgo, Milán y Londres, el Airstream traza un recorrido alegre, acogedor y accesible, alineado con el espíritu de las celebraciones de fin de año.





◗ es.apm.mc