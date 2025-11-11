¡Increíble! 117 canales de TV gratis con tu Smart TV o smartphone Samsung: estos son los mejores

Samsung TV Plus en tus dispositivos

Con un Smart TV Samsung o un smartphone Galaxy, accedes a 117 canales totalmente gratuitos sin antena ni decodificador. Son canales FAST (televisión gratuita con publicidad) que solo requieren internet y la app Samsung TV Plus.

La experiencia es simple y muy rápida: no hay registro, no se piden tarjetas y la publicidad se integra de forma moderada. La interfaz reúne guía de programación, búsqueda por géneros y listas de favoritos.

Una oferta variada y cómoda

La plataforma agrupa cine, series, documentales, música, noticias y deportes, con canales 24/7 siempre encendidos. Muchos contenidos se ofrecen en HD, con subtítulos y audio en español cuando está disponible.

En móviles Galaxy puedes verlos en movimiento o enviarlos a la TV con un toque. También es posible crear una cola de canales y alternar entre favoritos de forma instantánea.

Cine y series que enganchan

Para maratones de películas, destacan Runtime TV, Pluto TV y Rakuten TV, con acción, comedia y romance sin coste. Suelen programar ciclos temáticos, estrenos recientes y clásicos que no pasan de moda.

En series, hay joyas como Doctor Who y Cuéntame cómo pasó, además de canales dedicados a franquicias y géneros. Si te gusta el “zapping”, la parrilla 24/7 te lleva siempre a un episodio interesante.

Documentales y noticias en directo

Los amantes de la naturaleza tienen en NatureTime y WildEarth una ventana a fauna y paisajes de todo el mundo. Las producciones mezclan ritmo televisivo con belleza visual y buenas narraciones.

Para estar al día, Euronews, CNN y CNBC ofrecen análisis, directos y última hora. Es perfecto para seguir política, economía y tecnología sin suscripciones.

La televisión gratuita con publicidad vive una “segunda edad de oro”: más canales, más catálogo y más comodidad para el usuario.

Música y deportes sin coste

Si quieres videoclips, Sol Música, Vevo Latino, Vevo 70s & 80s y Vevo Pop van al grano con listas temáticas y estrenos. Para fans del deporte hay canales con resúmenes, directos y magazines ideales en días de grandes competiciones.

Selección rápida de canales imprescindibles

Cine : Runtime TV, Pluto TV, Rakuten TV (acción, comedia, thriller ).

: Runtime TV, Pluto TV, (acción, comedia, ). Series : Canales de Doctor Who , Cuéntame cómo pasó y maratones de clásicos .

: Canales de , Cuéntame cómo pasó y maratones de . Documentales : NatureTime, WildEarth y espacios de ciencia y historia .

: NatureTime, y espacios de ciencia y . Noticias : Euronews, CNN , CNBC con análisis y directos .

: Euronews, , CNBC con análisis y . Música : Sol Música, Vevo temáticos para todos los gustos .

: Sol Música, temáticos para todos los . Niños : Pocoyó, iCarly , Clan y Bob Esponja .

: Pocoyó, , Clan y . Deportes: Multicanal con resúmenes, entrevistas y previas de torneos.

Para niños y lo que llega

Los peques disfrutan con Pocoyó, iCarly, Clan y Bob Esponja, en franjas seguras y con control parental. Son canales pensados para contenido corto, educativo y muy divertido.

Pronto aterrizan los canales Sony One, ampliando catálogo de series y cine sin coste. La plataforma crece en acuerdos, variedad y calidad mes a mes.

Consejos para sacarles partido

Usa una conexión Wi‑Fi estable y activa subtítulos si consumes noticias en inglés. Explora la guía por categorías y guarda favoritos para saltar entre canales sin perder tiempo.

En el móvil Galaxy, prueba el modo ventana flotante para ver y chatear a la vez. Si viajas, recuerda que la disponibilidad de canales puede cambiar por región.

Con una mezcla de entretenimiento, información y contenidos para toda la familia, Samsung TV Plus convierte la TV en un buffet de 117 canales gratuitos. Solo necesitas tu equipo Samsung, conexión a internet y ganas de descubrir nuevos formatos, sin cuotas ni complicaciones.