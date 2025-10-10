Impactante: un padre paga 1.200 € por un PC gaming y no se da cuenta de que el hardware tiene más de diez años

Un PC “gaming” que no vale lo que cuesta

Lo que debía ser un regalo de ensueño terminó en una gran decepción. Un padre compró un ordenador “gaming” por 1.200 euros, convencido de que su hijo podría jugar a títulos modernos sin límites. Solo después supo que el hardware tenía más de diez años, algo inaceptable por ese precio.

Por esa cantidad, se espera un equipo con un Core i5 13400F y una RTX 4060 Ti, capaz de ray tracing fluido y FPS altos en juegos AAA. En su lugar, recibió una GTX 1660 Ti combinada con un Intel i5-2500 de 2011, una pareja claramente desbalanceada. La gráfica, sin núcleos de ray tracing, queda limitada por un CPU que usa DDR3 y carece de optimizaciones actuales.

El i5-2500 dejó de recibir soporte hace años y arrastra un ecosistema de placas y memorias obsoleto. Es muy probable que no disponga de NVMe, que dependa de SATA más lento y que tenga BIOS sin parches de seguridad. Todo esto crea cuellos de botella y compromete la experiencia en títulos exigentes.

Una lección dura, pero útil

La historia se hizo viral en Reddit, donde la comunidad señaló la estafa con claridad. Pagar precio de 2025 por hardware de 2011 no tiene sentido, por más que la 1660 Ti aún mueva juegos medios con cierta dignidad. El problema real es el conjunto: CPU, RAM y plataforma frenan cualquier actualización futura.

“Pensé que le daba lo mejor; en realidad pagué por una reliquia.”

Además, “mejorar” una base tan vieja suele ser una trampa de dinero. Cambias la CPU y te obliga a cambiar placa y RAM; cambias la GPU y aparece el cuello del procesador. Al final, gastas más que comprando un PC moderno y equilibrado desde el principio.

Señales claras para detectar un equipo desfasado

Comprueba la generación del procesador y su fecha de lanzamiento .

y su fecha de . Revisa el tipo de memoria : DDR3 es un indicio de gran antigüedad .

: DDR3 es un indicio de gran . Verifica si la unidad de sistema es NVMe o solo SATA .

o solo . Mira el estándar de la ranura PCIe y las opciones de ampliación .

y las opciones de . Contrasta el modelo de gráfica con benchmarks y juegos recientes .

con benchmarks y juegos . Examina la fuente de alimentación y su certificación de calidad .

de alimentación y su certificación de . Exige factura, garantía y política de devoluciones claras.

y política de claras. Compara el precio con configuraciones similares en tiendas fiables.

Qué esperar por 900-1.200 euros en 2025

Hoy, por unos 899 euros, ya se ven torres con RTX 4060, 16 GB de RAM, 1 TB en NVMe y un Core i5-12400F capaces de 1080p/1440p muy sólidos. Por 1.200 euros, un salto a un i5 13400F o Ryzen 5 7600 con RTX 4060 Ti es lo razonable, con margen para ray tracing moderado y altos FPS.

Comprar en tiendas especializadas como Rue du Commerce o Cybertek aporta fichas técnicas claras y fechas de lanzamiento de los componentes. También puedes usar comparadores, vídeos de benchmarks y reseñas confiables para validar el rendimiento real antes de pagar.

Otro punto clave es el equilibrio entre CPU, GPU y memoria. Un buen equipo distribuye el presupuesto en piezas actuales y evita cuellos de botella. Si algo parece demasiado barato o demasiado “bonito para ser cierto”, sospecha y pide más detalles.

Si ya caíste, aún hay opciones

Activa cuanto antes el derecho de desistimiento o la devolución si la tienda lo permite. Documenta el desajuste entre el precio y la antigüedad del hardware con capturas, facturas y pruebas de benchmarks. Cuanta más evidencia, más fácil reclamar o lograr una negociación.

Si no puedes devolverlo, evita invertir en “parches” caros. Vende las piezas con mercado (la 1660 Ti aún tiene salida) y reinvierte en una base moderna con DDR4/DDR5, placa actual y NVMe. Así aseguras mejoras escalonadas y un ciclo de vida más largo.

La moraleja es simple pero valiosa: en tecnología, el contexto lo es todo. No pagues precio de nuevo por hardware antiguo y busca siempre el equilibrio entre prestaciones reales, soporte a futuro y transparencia del vendedor. Tu bolsillo, y los juegos de tu hijo, lo agradecerán.