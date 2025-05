Fútbol, ​​regata, buceo, fórmula 1 ... Tudor, la estrategia de patrocinio

Tiempo de lectura: 2 min.

Descifrado

La marca multiplica las asociaciones deportivas, como todas sus hermanas vigilantes. Pero con una estrategia cuidadosamente pensada.









Fútbol, ​​tenis, rugby, fórmula 1, ciclismo, navegación, golf … la lista es larga de patrocinios anudados por Horlogers, a medida que se encarna el deporte “El elemento central de la cultura pop mundial”se dice en Tudor. En la efervescencia de los contratos, el dinero y el sudor, todavía es necesario destacar, como la marca suiza ha emprendido hace ocho años. Apodado “Little Sister” de Rolex, Tudor (nacido en 1946) ha sufrido durante mucho tiempo la comparación con su anciano. En 2017, todo cambia con un eslogan: “Born to Dare” (“Born to Dare”). Una “firma” que también es “Un estado mental, dirigido a afirmar (su) diferencia”, explica uno de los funcionarios de la fábrica de Locle.









Este “Born to Dare” se refleja en la elección de aliarse con deportes exigentes (ciclismo, rugby, surf …), que cuentan las historias de uno mismo, lejos de los motivos más elitistas donde Rolex ya ha plantado su bandera (tenis, golf, vela). Según las competiciones en las que los atletas rodan bajo la lluvia, sumergen el lodo o descienden las ondas de 30 metros, la idea es ilustrar la confiabilidad de los relojes Tudor … mientras valoran el aspecto humano mediante colaboraciones “auténticas”.





“Compromiso sincero”





Concretamente, ¿qué significa eso? Eso no debe informarse sobre Blabla, nos dice en sustancias Rafaël Binggeli, el director de la agencia suiza patrocina, que ayuda a las empresas, especialmente la relojería, a construir sus estrategias de marketing. “Cuando una marca llega a un entorno que no es suyo, para llegar a una audiencia que no está allí, ¿cómo se hace legítima? Por un compromiso sincero.» ¡Que parece anticuado, el momento de “patrocinio de visibilidad”, donde fue suficiente para poner su logotipo en un estadio para hacer jóvenes y dinámicos! El público, nutrido con códigos publicitarios, sabe cómo descifrar. Y está acostumbrado a ser cortejado.









Para Tudor, el “Born to Dare” está incorporado por “Embajadores” como se reconoce … solo en su tipo. Al igual que los equipos masculinos y femeninos del rugby de Nueva Zelanda (los legendarios All Blacks), pero también el futbolista David Beckham o el surfista Nic Von Rupp. Cada vez, contratos a largo plazo, en áreas no necesariamente “Bankables” de inmediato. Cuando Beckham creó a Ex Nihilo su equipo de fútbol en Florida, tenías que creerlo; El Inter Miami y sus camisetas rosadas ahora son un éxito. Cuando Tudor patrocina a un equipo de ciclismo, este último comienza en la segunda división y subió los pasos poco a poco, de modo que el equipo de ciclismo Tudor Pro continúa los resultados y acaba de firmar al juliano francés Alaphilippe.





Además de los deportes ya mencionados, la casa de relojería ha invertido en la regata, el buceo, el rally y la fórmula 1 (esta última “Debido a la innovación tecnológica”). El riesgo de dispersión? Rafaël Binggeli cree lo contrario: “Esta es la imagen de los gustos de hoy: te gusta el surf, el fútbol y el ciclismo. Y esto sigue la tendencia general de crear un entorno de estilo de vida en torno a su marca.» » Una tendencia que informa, reconocemos en Tudor, la marca ha ganado notoriedad y atrajo a nuevos clientes en su partido contra la competencia.