



Después del Tren Azul, las arcadas del Louvre o la azotea del Centro Pompidou de años anteriores, es en el Hôtel de Ville donde se celebrará el festival “Fooding” este lunes 17 de noviembre por la noche, durante el cual se revelará la lista de los mejores restaurantes.









Dieciocho premios se repartieron en los cuatro rincones de Francia, aunque las regiones de Auvernia y Provenza-Alpes-Costa Azul están especialmente bien representadas, empatadas con cuatro direcciones cada una, incluido el premio a la mejor mesa concedido a la Casa de la Pia de Tende, en los Alpes Marítimos.







Camille Burle y Thomas Guernion, la Casa de Pia ANNE MARIE MAUCORPS





No es casualidad que pasemos por La Maison de la Pia, esta posada enclavada en el corazón del valle de la Roya, a pocos kilómetros del pueblo de Tende y aproximadamente a una hora y media de Niza. Después de una renovación que les llevó dos años, la pareja formada por Camille Burle y Thomas Guernion, formada en Ferrandi, donde se conocieron, pudo abrir su posada en mayo. Camille, apasionada de la sumiller, trabajó junto a la chef Adeline Grégal en su restaurante Yam’Tcha y luego en el bistró Lai’Tcha. Thomas permaneció en la cocina, pasando por todos los puestos en la cocina del Arpège de Alain Passard (tres estrellas). Viajes a Asia para uno, a Argentina para el otro, antes de regresar al sur de donde vienen: Camille en Canon, un bistró de Niza, y Thomas en la empresa familiar Maison Barale, una institución nizana especializada en la fabricación de pasta fresca y raviolis. Antes, pues, de enamorarse de Roya y de este edificio del que harán un proyecto de vida, homenajeado esta tarde.









La casa de Pía EMELINE PERRU





También se celebrarán tres discursos en la ciudad fenicia, así como tres en París, incluidos nuestros favoritos, Moyo Hyrayama y Omar Koreitem, coronados con una comida de honor por, por así decirlo, toda su obra (con tres discursos Mokonuts, Mokoloco, Mokochaya).

Aquí está la lista completa:





Clasificación de la guía Fooding 2026





Mejor mesa : La Maison de la Pia, Provenza-Alpes-Costa Azul, Alpes Marítimos, Tende

: La Maison de la Pia, Provenza-Alpes-Costa Azul, Alpes Marítimos, Tende Mejor antidepresivo : Suffren, Provenza-Alpes-Costa Azul, Bocas del Ródano, Marsella

: Suffren, Provenza-Alpes-Costa Azul, Bocas del Ródano, Marsella Mejor retorno de pesca : Tetro, Provenza-Alpes-Costa Azul, Bocas del Ródano, Marsella

: Tetro, Provenza-Alpes-Costa Azul, Bocas del Ródano, Marsella Mejor utilería : Megan Moore (Bonnies), Provenza-Alpes-Costa Azul, Bocas del Ródano, Marsella

: Megan Moore (Bonnies), Provenza-Alpes-Costa Azul, Bocas del Ródano, Marsella Alimentación del amor : Testa Dura, Nueva Aquitania, Gironda, Burdeos

: Testa Dura, Nueva Aquitania, Gironda, Burdeos El mejor restaurante de montaña. : Le Café de la Poste, Auvernia-Ródano-Alpes, Alta Saboya, Nâves-Parmelan

: Le Café de la Poste, Auvernia-Ródano-Alpes, Alta Saboya, Nâves-Parmelan El mejor huerto : Chicas con botas, Bretaña, Ille y Vilaine, Saint-Georges-de-Reintembault

: Chicas con botas, Bretaña, Ille y Vilaine, Saint-Georges-de-Reintembault Mejor espíritu de equipo : Auberge de Bellevie, Borgoña-Franco Condado, Jura, Grozón

: Auberge de Bellevie, Borgoña-Franco Condado, Jura, Grozón Dormitorio con el mejor estilo : Trama en Perche, Normandía, Orne, Mortagne-au-Perche

: Trama en Perche, Normandía, Orne, Mortagne-au-Perche mejor comedor : Pochana, Isla de Francia, París

: Pochana, Isla de Francia, París La mejor cafetería del barrio : En el Renacimiento, Île-de-France, París

: En el Renacimiento, Île-de-France, París alimentación honoraria : Moko Hirayama y Omar Koreitem (Mokonuts, Mokoloco, Mokochaya), Isla de Francia, París

: Moko Hirayama y Omar Koreitem (Mokonuts, Mokoloco, Mokochaya), Isla de Francia, París Mejor pastelero : Fanny Payre (Fadoli), Isla de Francia, Sena-Saint-Denis, Montreuil

: Fanny Payre (Fadoli), Isla de Francia, Sena-Saint-Denis, Montreuil El mejor café del pueblo, Le Vieux Four, Auvernia-Ródano-Alpes, Puy-de-Dôme, Chas

Le Vieux Four, Auvernia-Ródano-Alpes, Puy-de-Dôme, Chas Mejor contador : Comptoir Central des Bazars, Auvernia-Ródano-Alpes, Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand

: Comptoir Central des Bazars, Auvernia-Ródano-Alpes, Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand Alimentación del amor : Fargeot, Nueva Aquitania, Pirineos Atlánticos, San Juan de Luz

: Fargeot, Nueva Aquitania, Pirineos Atlánticos, San Juan de Luz Mejor bistró : La Virée, Auvernia-Ródano-Alpes, Ródano, Lyon

: La Virée, Auvernia-Ródano-Alpes, Ródano, Lyon Mejor comerciante de vinos : Aaron Ayscough (La Cave du Centre), Borgoña-Franco Condado, Saona y Loira, Chagny





