Fooding cumple 25 años: descubre los ganadores de 2025

Después del Tren Azul, las arcadas del Louvre o la azotea del Centro Pompidou de años anteriores, es en el Hôtel de Ville donde se celebrará el festival “Fooding” este lunes 17 de noviembre por la noche, durante el cual se revelará la lista de los mejores restaurantes.
Dieciocho premios se repartieron en los cuatro rincones de Francia, aunque las regiones de Auvernia y Provenza-Alpes-Costa Azul están especialmente bien representadas, empatadas con cuatro direcciones cada una, incluido el premio a la mejor mesa concedido a la Casa de la Pia de Tende, en los Alpes Marítimos.
No es casualidad que pasemos por La Maison de la Pia, esta posada enclavada en el corazón del valle de la Roya, a pocos kilómetros del pueblo de Tende y aproximadamente a una hora y media de Niza. Después de una renovación que les llevó dos años, la pareja formada por Camille Burle y Thomas Guernion, formada en Ferrandi, donde se conocieron, pudo abrir su posada en mayo. Camille, apasionada de la sumiller, trabajó junto a la chef Adeline Grégal en su restaurante Yam’Tcha y luego en el bistró Lai’Tcha. Thomas permaneció en la cocina, pasando por todos los puestos en la cocina del Arpège de Alain Passard (tres estrellas). Viajes a Asia para uno, a Argentina para el otro, antes de regresar al sur de donde vienen: Camille en Canon, un bistró de Niza, y Thomas en la empresa familiar Maison Barale, una institución nizana especializada en la fabricación de pasta fresca y raviolis. Antes, pues, de enamorarse de Roya y de este edificio del que harán un proyecto de vida, homenajeado esta tarde.
También se celebrarán tres discursos en la ciudad fenicia, así como tres en París, incluidos nuestros favoritos, Moyo Hyrayama y Omar Koreitem, coronados con una comida de honor por, por así decirlo, toda su obra (con tres discursos Mokonuts, Mokoloco, Mokochaya).
Aquí está la lista completa:
Clasificación de la guía Fooding 2026
- Mejor mesa : La Maison de la Pia, Provenza-Alpes-Costa Azul, Alpes Marítimos, Tende
- Mejor antidepresivo : Suffren, Provenza-Alpes-Costa Azul, Bocas del Ródano, Marsella
- Mejor retorno de pesca : Tetro, Provenza-Alpes-Costa Azul, Bocas del Ródano, Marsella
- Mejor utilería : Megan Moore (Bonnies), Provenza-Alpes-Costa Azul, Bocas del Ródano, Marsella
- Alimentación del amor : Testa Dura, Nueva Aquitania, Gironda, Burdeos
- El mejor restaurante de montaña. : Le Café de la Poste, Auvernia-Ródano-Alpes, Alta Saboya, Nâves-Parmelan
- El mejor huerto : Chicas con botas, Bretaña, Ille y Vilaine, Saint-Georges-de-Reintembault
- Mejor espíritu de equipo : Auberge de Bellevie, Borgoña-Franco Condado, Jura, Grozón
- Dormitorio con el mejor estilo : Trama en Perche, Normandía, Orne, Mortagne-au-Perche
- mejor comedor : Pochana, Isla de Francia, París
- La mejor cafetería del barrio : En el Renacimiento, Île-de-France, París
- alimentación honoraria : Moko Hirayama y Omar Koreitem (Mokonuts, Mokoloco, Mokochaya), Isla de Francia, París
- Mejor pastelero : Fanny Payre (Fadoli), Isla de Francia, Sena-Saint-Denis, Montreuil
- El mejor café del pueblo, Le Vieux Four, Auvernia-Ródano-Alpes, Puy-de-Dôme, Chas
- Mejor contador : Comptoir Central des Bazars, Auvernia-Ródano-Alpes, Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand
- Alimentación del amor : Fargeot, Nueva Aquitania, Pirineos Atlánticos, San Juan de Luz
- Mejor bistró : La Virée, Auvernia-Ródano-Alpes, Ródano, Lyon
- Mejor comerciante de vinos : Aaron Ayscough (La Cave du Centre), Borgoña-Franco Condado, Saona y Loira, Chagny