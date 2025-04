Exposición universal: Teddy Riner y Sophie Marceau inaugura el pabellón francés en Osaka

Por

13 de abril de 2025

La actriz Sophie Marceau y Judoka Teddy Riner inauguraron este domingo 13 de abril en Osaka el Pabellón Francés de la Exposición Universal, la oportunidad para que París se presente de ella «Asociación excepcional» con Japón en un contexto internacional «Preocupado».





Tres años después de Dubai, la «Expo-2025», que se llevará a cabo hasta el 13 de octubre, se abrió al público este domingo en la isla artificial de Yumeshima, en Osaka (oeste de Japón), donde se representan unos 160 países y regiones.









Si muchos países han apostado por innovaciones tecnológicas, el Pabellón francés alberga las estatuas de Rodin, un tapiz de Aubusson al estilo del estudio de animación Gibli, una gárgola de Notre-Dame, exposiciones dedicadas a gigantes de lujo y vinos Alsace, un Bistro …





«Himno al amar»





En un contexto marcado por conflictos, desde Ucrania hasta Gaza, y las tensiones comerciales, detona el «himno al amor» celebrado por el pabellón francés. «Esto representa la amistad entre nuestro país y Japón»A «Partido privilegiado con quien compartimos valores importantes de multilateralismo, derecho internacional, compartir, paz también»argumenta el Ministro de Comercio Exterior Laurent Saint-Martin, presente en Osaka.





Esta asociación «Excepcional» acepta «Aquí todo su significado, cuando las relaciones internacionales no han sido tan alteradas por mucho tiempo»insistió, juzgando que las exposiciones transmiten «Valores del universalismo, multilateralismo».





El Pabellón de Francia está envuelto en inmensas cortinas blancas y está inspirado en la leyenda japonesa de «Akaï Ito», un hilo común que evoca la unión de dos seres que conecta un enlace indestructible.





«El» Akai Ito «es un símbolo fuerte que lleva esperanza, perseverancia (…) desde que tenía 14 años, he vivido una especie de larga historia, de lealtad con Japón»dijo Sophie Marceau, estrella apreciada en el archipiélago.





A su lado, Teddy Riner, rodeado por sus títulos olímpicos, asegurado «Vivir con Japón una especie de evidencia»por su deporte de origen japonés.





«Creo que hoy, estoy en mis 50ᵉ o 60ᵉ, me quedo en Japón, es un país que me trajo mucho y donde me encuentro más que en cualquier otro país, hay una especie de rigor y conocimientos» Que el archipiélago tiene en común con Francia, confía a Judoka a la AFP.





Uno de los pabellones más visitados





Una señal de fuerte atractivo, el Pabellón de Francia fue este domingo uno de los primeros visitantes más populares de la 2025, en clima lluvioso.





«Amamos a Francia y su cultura, vinimos especialmente de Nagoya (170 km) con mi madre»le dijo a la AFP Kumiko Asakawa, 40. «En este mundo muy volátil, estoy muy feliz de que tal evento pueda tener lugar sin problemas»entusiasma a Yoshiko Morimoto, profesor de 55 años -old.





Jyunma Nishimoto, estudiante de 19 años, más bien cuenta con los espacios dedicados al lujo: «Lo que me interesa son las grandes marcas como Louis Vuitton o Céline, que representan el conocimiento francés (…) con esta luz que atrae el aspecto.» »





El Pabellón de Francia, que costó 58 millones de euros (incluidos 42.5 millones financiados por el estado), es la vocación provisional, como todos los pabellones, y se desmontará al final del evento.





La exposición permanente dentro del pabellón, con un área de 1,560 m², incluye un jardín con un olivo milenario trasplantado desde el sur de Francia.





Otros dos patrocinadores, el jugador de rugby Antoine DuPont y la actriz Léa Seydoux, irán allí más tarde.