Estudio impactante: los coches de gasolina se reemplazan cada 12 años, mientras que los eléctricos se renuevan en apenas 3

Un giro en los hábitos de propiedad

Un reciente estudio de S&P Global revela un contraste llamativo entre la retención de coches con gasolina y eléctricos. Mientras los primeros se conservan más tiempo, los segundos se sustituyen con mucha frecuencia.

La conclusión prende foco en un cambio de comportamiento del consumidor. La combinación de precios, tecnología y oferta condiciona la vida útil en manos del propietario.

Frecuencia de renovación: gasolina frente a eléctrico

En Estados Unidos, la antigüedad media de los coches de gasolina ronda los 12,5 años, y llega a 13,6 años si se excluyen los utilitarios. Esta tendencia mantiene la línea ascendente observada en los últimos seis años.

En contraste, los eléctricos se reemplazan en torno a cada 3,6 años. El dato refleja un mercado dinámico en el que las novedades tecnológicas empujan ciclos de renovación más cortos.

Las tensiones de 2022 también pesan en el promedio. Con menos oferta y solo 13,9 millones de unidades vendidas frente a 14,6 millones en 2021, los propietarios alargaron la vida de sus vehículos por pura necesidad.

¿Por qué duran más los coches de gasolina?

El incremento de los precios, tanto en eléctricos como en térmicos, incentiva conservar el coche existente. La financiación más cara y la incertidumbre macro refuerzan el inmovilismo.

Además, la percepción de fiabilidad de los motores de combustión y la facilidad de mantenimiento alargan su ciclo de uso. Muchos conductores posponen el salto tecnológico hasta que los costes y la infraestructura sean más favorables.

No es menor el peso del mercado de ocasión. Un térmico antiguo aún tiene salida amplia, lo que invita a estirar la propiedad y decidir la venta en el momento más oportuno.

Por qué los eléctricos se reemplazan tan rápido

En el lado eléctrico, el motor del cambio es la innovación. Cada año mejora la autonomía, la gestión térmica y la eficiencia de la batería, elevando el atractivo del modelo siguiente.

Los ciclos de leasing de 36 meses, frecuentes entre compradores con mayor poder adquisitivo, favorecen recambios ágiles. Los incentivos fiscales y las ofertas de fabricantes aceleran la rotación.

Marcas como Tesla o BYD marcan el ritmo con plataformas actualizadas y mejoras de software, que conviven con avances de hardware que justifican el salto generacional. El resultado: menos apego y más renovación.

Efectos en el mercado de segunda mano

El flujo rápido de eléctricos crea un stock de seminuevos con descuentos atractivos. Sin embargo, la devaluación inicial puede ser mayor por la percepción de obsolescencia acelerada.

Con garantías de batería que suelen cubrir entre 8 y 10 años, el riesgo real es limitado si se comprueba el estado del acumulador. Las herramientas de diagnóstico y el historial de carga ayudan a reducir la incertidumbre.

Para los térmicos, la demanda se mantiene robusta en zonas con infraestructura de carga escasa. Allí, el coste de propiedad predecible sigue siendo un argumento decisivo.

Una cita que resume la tendencia

“Los ciclos de sustitución no son solo cuestión de precio; son la consecuencia directa del ritmo de la innovación y de la confianza del consumidor.”

Claves para decidir la próxima compra

Calcular el coste total de propiedad : energía, seguros, mantenimiento y valor residual.

: energía, seguros, mantenimiento y valor residual. Verificar la salud de la batería en un usado eléctrico y la cobertura de la garantía .

en un usado eléctrico y la cobertura de la . Analizar la red de carga diaria y las necesidades reales de autonomía .

diaria y las necesidades reales de . Considerar ciclos de leasing si se valora cambiar cada tres o cuatro años .

si se valora cambiar cada tres o cuatro . Seguir la evolución de los incentivos y de los plazos de entrega de nuevos modelos.

y de los plazos de entrega de modelos. Evaluar actualizaciones de software y compatibilidad con futuros estándares.

Sostenibilidad y estrategia industrial

A largo plazo, la renovación acelerada puede parecer una paradoja ecológica. No obstante, cada nueva generación eléctrica reduce consumos y emisiones en uso, y mejora la eficiencia del ciclo de vida.

Para la industria, la fidelización de clientes eléctricos y el valor del software crean nuevas rentas. Fabricantes y proveedores de baterías compiten por capturar ingresos recurrentes en servicios.

Los reguladores, por su parte, equilibran objetivos de emisiones con políticas de accesibilidad. Una adopción masiva solo llegará con redes de carga confiables y precios realmente competitivos.

Mirada final

La prolongación de la vida de los coches de gasolina y la renovación ágil de los eléctricos son dos caras de la misma transición. Una refleja prudencia económica; la otra, el vértigo de la innovación.

En los próximos años, la convergencia de costes, la madurez de la infraestructura y la estabilidad del suministro marcarán el ritmo. Hasta entonces, convivirán la longevidad térmica y la rotación eléctrica.