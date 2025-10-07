Estos pimientos vendidos en Andalucía podrían contener pesticidas prohibidos según un estudio

Una alerta discreta pero contundente ha encendido las luces rojas en varios mercados andaluces. Un análisis independiente, coordinado por una organización de consumidores, afirma haber detectado residuos de plaguicidas no permitidos en algunas partidas de pimientos que se venden en la región, y pide mayor vigilancia hasta esclarecer el alcance real del problema.

“Nos preocupa la presencia de sustancias que la Unión Europea vetó por su perfil de toxicidad”, resume una portavoz de la plataforma que encargó las pruebas, subrayando que los datos son “indicativos pero relevantes” y requieren confirmación por autoridades.

Qué halló el estudio

Según el documento difundido por el grupo ciudadano, se tomaron 120 muestras en establecimientos de cuatro provincias andaluzas, abarcando pimientos rojos, verdes e italianos. Las compras fueron anónimas, imitando el comportamiento de un consumidor cualquiera, y se enviaron a un laboratorio acreditado para cromatografía y espectrometría de masas.

Los técnicos notificaron rastros de moléculas con restricciones severas en la UE, junto a otras permitidas pero por debajo de los Límites Máximos de Residuos (LMR). En varias muestras, la suma de residuos fue “compleja”, lo que alimenta la inquietud por posibles efectos combinados.

Sustancias señaladas

El documento menciona compuestos organofosforados y piretrinas, con especial atención a moléculas que la UE retiró del mercado por riesgos neurológicos y ambientales. A continuación, un resumen comparativo elaborado con la información del informe y normativa europea vigente:

Sustancia Estado legal en la UE Riesgo principal Detección en muestras Clorpirifós Prohibido desde 2020 Neurotoxicidad en niños Presencia puntual Metamidofos Prohibido Daño neurológico y hormonal Rastro esporádico Deltametrina Permitida con LMR Irritación, efectos agudos Frecuente, bajo LMR Acetamiprid Permitida con LMR Riesgo para polinizadores Frecuente, bajo LMR

“Un hallazgo puntual no equivale a una epidemia de incumplimientos, pero exige trazabilidad rápida”, advierte un agrónomo independiente consultado por este medio. “Si hay partidas con moléculas prohibidas, toca rastrear su origen y aplicar medidas correctivas”.

Cómo afecta a la salud

La toxicóloga que revisó el informe recalca que el riesgo depende de la dosis, la frecuencia y la susceptibilidad individual. Exposiciones crónicas a organofosforados vetados se asocian con efectos sobre el desarrollo neurológico y alteraciones endocrinas. Con piretroides legales, el foco está en cuadros agudos y en proteger a niños y embarazadas.

En los casos con sustancias prohibidas, la UE no fija LMR porque su presencia no debería darse en absoluto. “Aunque los niveles sean bajos, el principio de precaución obliga a retirar o inmovilizar las partidas afectadas”, apunta la especialista, insistiendo en una comunicación clara al público.

Respuesta institucional

Fuentes del sector señalan que, ante una alerta de este tipo, lo habitual es activar controles de seguimiento, cruzar datos con el sistema europeo RASFF y coordinar inspecciones en origen y distribución. A la vez, las empresas deben aportar documentación de tratamientos y certificados de conformidad.

Una representante de un mercado de abasto insiste: “La mayoría de operadores cumplen con normas estrictas; si se detecta una desviación, se aparta el producto y se avisa a la cadena”. El sector teme un daño reputacional que golpee a productores cumplidores y a la economía local.

Qué puede hacer el consumidor

Mientras avanzan las comprobaciones, los expertos proponen medidas prácticas para reducir la exposición sin renunciar a una dieta rica en hortalizas:

Lavar vigorosamente bajo agua corriente y frotar la piel; escurrir y secar para arrastrar residuos superficiales. Optar por pelado o asado cuando sea viable. Alternar puntos de compra y verificar origen y temporada. Priorizar sellos de buenas prácticas como GlobalG.A.P. o producción ecológica certificada. Guardar tickets y lotes para poder reclamar ante cualquier incidencia.

“Lavar no elimina residuos sistémicos, pero reduce los superficiales y es un hábito valioso”, resume un tecnólogo de alimentos. También recomienda variedad en la cesta para evitar exposición repetida a un mismo residuo.

La visión del campo

Cooperativas y técnicos recuerdan que Andalucía es líder en manejo integrado de plagas y que los cuadernos de campo son cada vez más exigentes. “No tiene sentido generalizar: hay miles de agricultores que cumplen al milímetro”, afirma un portavoz sectorial, pidiendo acelerar las investigaciones para separar lo anecdótico de lo sistémico.

Los productores señalan además que los precios presionan, y que la formación en alternativas biológicas y control biotecnológico debe reforzarse para evitar tentaciones de usar moléculas obsoletas.

Qué mirar en la etiqueta

Para el consumidor, la etiqueta es un mapa de seguridad. Revisar país y zona de origen, fecha de envasado, lote y operador facilita la trazabilidad y la confianza. Los sellos de calidad no son una garantía absoluta, pero elevan el estándar de control.

Si se detecta sabor extraño, olor químico o aspecto sospechoso, conviene no consumir, conservar el producto y comunicarlo al punto de venta o a autoridades competentes, aportando pruebas y tickets.

Lo que viene

En las próximas semanas podrían conocerse muestreos oficiales, posibles retiradas y, si procede, sanciones o mejoras en planes de control. El objetivo es claro: asegurar que el pimiento andaluz siga siendo un emblema de calidad, cumpliendo la normativa y protegiendo la salud pública.

Hasta entonces, conviven dos mensajes clave: prudencia informada para el consumo diario, y tolerancia cero con sustancias que la UE ha juzgado como inaceptables en la cadena alimentaria.