Esta moneda de 5 pesetas de 1975 puede valer hoy más de 800 euros

En plena fiebre por la numismática, hay una pieza española que está dando que hablar. Se trata de la clásica “moneda de cinco duros” con la fecha 1975, cuyo valor puede dispararse si reúne ciertas características y un estado de conservación excelente. Para quien tiene una caja de recuerdos familiares, quizá sea el momento de sacar la lupa y mirar con más atención.

“En moneda, el detalle manda”, suele decirse en el mundillo, y en este caso el detalle clave está en las pequeñas estrellas junto a la fecha. Ese diminuto elemento, casi invisible a simple vista, marca la diferencia entre una pieza corriente y otra que puede rebasar los 800 € en subasta.

Qué hace especial a esta pieza

La fecha grande “1975” no cuenta toda la historia. Lo verdaderamente importante son las “estrellas” laterales, que esconden el año real de acuñación: 75, 76, 77, 78, 79 o 80. Algunas combinaciones y variantes presentan menor tirada, errores atractivos o calidades de excepción.

En palabras de un coleccionista veterano: “El diablo está en las estrellas; no es lo mismo un 1975 con estrella 75 que uno con 80”. Esa diferencia, unida a la conservación, empuja las cifras hacia terrenos mucho más altos.

Cómo identificar la variante correcta

La clave es revisar las estrellitas con una lupa de al menos 10x. A un lado de la fecha grande verás dos estrellas, y dentro de una de ellas el miniaño. También conviene observar el canto, los relieves, la alineación del cuño y si hay indicios de errores de acuñación.

Para distinguir variantes, busca rasgos como el trazo de la cifra “5”, microfallos de cuño, o leves diferencias en la tipografía. Los catálogos especializados y las fotos comparativas de subastas recientes son tu mejor guía.

Conservación: el gran multiplicador

No todas las 5 pesetas de 1975 son un tesoro, pero en estados altos la curva de precio se vuelve exponencial. Un ejemplar en “BC” (bien conservado) puede valer unos pocos euros; en “EBC” o “SC” (sin circular), el salto es abismal. “Estado mata rareza”, repiten los profesionales: una variante común en SC puede superar a una rara en MBC.

Guarda la pieza en cápsula, evita limpiar con productos abrasivos y manipula siempre por los cantos. Una limpieza agresiva puede destruir cientos de euros de valor en segundos.

Tabla comparativa de variantes y precios orientativos

Valores aproximados según mercado ibérico 2023-2025; el precio real depende de subasta, demanda y graduación profesional.

Variante (estrellas) Rasgos destacados Tirada estimada BC (€) MBC (€) EBC (€) SC (€) 75 Muy buscada; algunos micro-errores preciados Más baja 1-5 15-40 120-250 600-1.200 76 Menos común que 77-80 Media 1-3 10-25 60-120 200-400 77-79 Circulación amplia Alta 0,5-2 3-10 20-60 80-200 80 Muy frecuente, pero en SC aún sube Muy alta 0,5-2 3-8 15-50 70-180 Error de cuño Doble acuñación, rotación, descuadre Muy baja – – 150-400 300-900+ Prueba/estuche FNMT Acabado proof, brillo espejo Limitada – – 300-600 500-900+

“Los precios cambian con la marea”, advierten los expertos, y la marea es el ánimo del mercado: una subasta con dos pujadores decididos puede romper cualquier techo.

Errores y variantes que elevan el valor

Los errores de acuñación genuinos —doble golpe, descentrado, rotación de cuño— son muy coleccionables. Cuidado con manipulaciones, ya que los “errores fabricados” existen y se notan al microscopio. Si percibes algo raro, consulta antes de vender.

En ciertas series se ven diferencias en la tipografía, grosor de relieves o posición de las estrellas. Pequeños matices que, si están documentados, pueden sumar interés y precio.

Dónde tasar y vender sin sorpresas

La mejor vía para piezas de alto nivel sigue siendo la subasta especializada, preferiblemente con graduación por un TGP (empresa de certificación) reconocida. Las casas de subastas ofrecen visibilidad, catálogo profesional y una base de pujadores cualificados.

En mercados y plataformas P2P el riesgo de infravalorar o toparse con devoluciones es mayor. Una tasación previa, fotos macro y transparencia sobre defectos evitan malentendidos y disputas.

Checklist rápido para no perder dinero

Revisa las estrellas con lupa 10x y anota el miniaño exacto.

con lupa 10x y anota el miniaño exacto. Evalúa el estado con una escala estándar (BC, MBC, EBC, SC).

con una escala estándar (BC, MBC, EBC, SC). Compara en catálogos y subastas de los últimos 12 meses .

. Evita limpiar; conserva en cápsula o sobre inerte .

. Si dudas, pide una segunda opinión a un profesional.

En definitiva, una “cinco duros” de 1975 puede pasar de moneda corriente a pieza destacada si se alinea la variante adecuada con un estado de conservación superior. Quien examine con calma sus estrellas y entienda la lógica del mercado, tendrá más opciones de convertir un hallazgo doméstico en una venta memorable.