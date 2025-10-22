Error garrafal: una empresa olvidó desactivar el acceso de un exempleado y perdió 630.000 €

La historia de una empresa de servicios tecnológicos en Singapur se ha convertido en un caso de manual sobre cómo un fallo simple en la gestión de accesos puede desencadenar un desastre. La omisión de revocar las credenciales de un empleado despedido permitió un ataque interno que costó cerca de 630.000 euros. Más allá de las cifras, el episodio revela fisuras de proceso, cultura y control que cualquier organización debe corregir.

Consecuencias de un offboarding deficiente

En octubre de 2022, la compañía NCS prescindió de un ingeniero de 39 años por bajo rendimiento. El procedimiento de salida falló en un punto crítico: el acceso del ex empleado no fue revocado a tiempo, lo que mantuvo abiertas puertas a sistemas internos.

Aprovechando ese descuido, el ex trabajador eliminó 180 servidores virtuales usados para pruebas de software, interrumpiendo proyectos y pipelines de validación. El impacto se tradujo en retrasos, sobrecostes y una pérdida estimada en 678.000 dólares estadounidenses, cercana a 630.000 euros.

Aunque los servidores no alojaban datos confidenciales, eran piezas clave en el ciclo de desarrollo. Su destrucción paralizó entregas, disparó el tiempo de restauración y minó la confianza de clientes internos y externos en la resiliencia operativa.

Venganza digital y persistencia del intruso

Tras la salida, el ex empleado viajó a India, desde donde accedió de forma remota con un portátil personal en seis ocasiones, en enero de 2023. El vector fue simple: credenciales aún válidas y una VPN activa que no había sido deshabilitada por el equipo de TI.

En febrero de 2023 regresó a Singapur para trabajar en otra empresa, y continuó la intrusión desde la red Wi‑Fi de un ex colega. Con paciencia, creó un programa basado en scripts públicos para automatizar el borrado total de máquinas virtuales con un clic y mínima traza.

La operación culminó con la eliminación coordinada de 180 instancias, afectando entornos de prueba y integración continua. La persistencia se apoyó en credenciales desatendidas, tokens no rotados y una monitorización reactiva.

Investigación, pruebas y consecuencias legales

Alertada por accesos anómalos, la empresa abrió una investigación y correló direcciones IP y registros con el equipo del sospechoso. La policía halló el código de borrado en su portátil, vinculándolo directamente con los daños provocados.

NCS presentó una reclamación por 917.832 dólares singapurenses, equivalentes a 678.000 dólares. La justicia condenó al responsable a dos años y ocho meses de prisión, por acceso no autorizado y destrucción de bienes informáticos.

El caso refuerza el alcance de las leyes de delitos cibernéticos en Singapur y la importancia de documentar evidencias técnicas que sostengan la acusación. La trazabilidad fue clave para cerrar el círculo de la responsabilidad.

Lecciones esenciales para cualquier organización

Más que un incidente aislado, el episodio expone debilidades comunes en gestión de identidades y control de accesos. La prevención exige políticas sólidas, automatización y una cultura de seguridad viva.

Deshabilitar cuentas, VPN y accesos a la nube de forma inmediata , con flujos de offboarding automatizados y verificados por pares .

, con flujos de offboarding automatizados y verificados por . Revocar tokens, claves y certificados, y rotar secretos de servicios y repositorios , con inventario de activos actualizado.

, con inventario de actualizado. Aplicar privilegios mínimos, MFA obligatorio y acceso de confianza cero , con sesiones just‑in‑time y controles de PAM .

, con sesiones just‑in‑time y controles de . Supervisar con SIEM y alertas de comportamiento anómalo , más listas de bloqueo y respuesta automatizada de incidentes .

, más listas de bloqueo y respuesta automatizada de . Mantener copias inmutables y pruebas de recuperación rápida, con segregación de entornos y restauración priorizada.

“Un proceso de salida débil transforma a un ex empleado en un riesgo sistémico; los controles deben funcionar incluso cuando las personas fallan”, resume un enfoque de seguridad por diseño.

Costes invisibles y cultura de seguridad

La factura no termina en la pérdida directa. Hay deterioro de reputación, penalizaciones de contratos y fatiga del equipo, que deben reconstituir entornos mientras sostienen la operación diaria. Los clientes perciben fragilidad y retrasan decisiones.

Una cultura que prioriza el respeto en la salida, la transparencia y la disciplina operativa reduce la probabilidad de venganza. La empatía no sustituye controles, pero baja el riesgo y preserva la marca.

Qué hacer tras una salida inmediata

Ante una terminación, el tiempo es el principal aliado. Un checklist ejecutado sin fricciones marca la diferencia entre un incidente y una historia de éxito.

Cortar acceso a directorio, VPN, correo y SaaS centrales, y cerrar sesiones activas con autoridad central .

centrales, y cerrar sesiones activas con autoridad . Transferir propiedad de repositorios, proyectos y claves , y bloquear repos con cambios no revisados o firmas dudosas.

, y bloquear repos con cambios no revisados o dudosas. Revisar permisos en terceros, nubes y herramientas de DevOps , con auditoría de últimos 90 días de actividad .

, con auditoría de últimos 90 días de . Notificar a equipos afectados y activar vigilancia reforzada durante 30 días, con métricas y reportes semanales.

Este caso recuerda que la seguridad no es solo un tema de firewalls y cifrado, sino de procesos humanos bien diseñados. Cuando el offboarding falla, el coste puede ser tan tangible como 630.000 euros, y tan profundo como la pérdida de confianza.