en vivo en hora de Tokio









Imposible perderse: con su fachada redondeada y su reloj monumental, la Casa Seiko domina una de las intersecciones más importantes de Ginza, el lugar chic de Tokio. A pesar de la implantación de marcas de lujo occidentales que compiten allí en audacia arquitectónica, el distrito sigue teniendo una escala humana. Paseamos tranquilamente por las aceras arboladas, y las calles perpendiculares todavía están llenas de tabernas populares y restaurantes tradicionales “kaiseki ryori”. Estamos en el corazón de una ciudad realmente loca por los tocantes, capital de una nación que con razón puede proclamarse “el otro país de la relojería”.





Construida en 1894 por el fundador de Seiko, Kintaro Hattori, la Casa Seiko se convirtió en el emblema de un Japón que se moderniza a gran velocidad. Hoy en día, el edificio alberga tanto una boutique, que ofrece todas las gamas de relojes de la marca, desde Seiko hasta Credor y Grand Seiko, pero también escaparates donde se pueden admirar los tesoros antiguos de la casa.





Miles de modificacionesmiEL





Pero para conocer la verdadera historia hay que ir al Museo Seiko, no muy lejos de allí. Inaugurado en 2020, el año pasado acogió a cerca de 55.000 visitantes en seis plantas (entrada gratuita, se recomienda reservar). Aviso a los amantes de los relojes: ¡podéis pasar el día allí! En el menú, una inmersión fascinante en las innovaciones de la marca (en particular, Grand Seiko) y la evolución de los relojes: se exponen varios miles de modelos.





También aprendemos que, durante la era Edo (1603-1867), los japoneses tenían un calendario basado en el “clima estacional” : el año se dividió en 72 microestaciones que seguían muy bien los ciclos naturales. Se correspondía así con el “comienzo de la flor del ciruelo”otro a “el vuelo de los gansos salvajes hacia el norte”…









Para aquellos que quieran descubrir los otros dos monumentos relojeros del país, Casio y Citizen, diríjanse a los distritos occidentales de Tokio: la ciudad es veinte veces más grande que París, sin contar sus suburbios. El Museo Conmemorativo de Invenciones Toshio Kashio, una bonita villa de estilo modernista con jardín, fue la residencia de uno de los hermanos Kashio, quienes fundaron Casio a fines de la década de 1950. Ahora convertida en museo, la villa alberga un sinfín de máquinas que alguna vez fueron de vanguardia, desde calculadoras hasta instrumentos musicales electrónicos y, por supuesto, relojes, incluidos el Casiotron, la legendaria Calculadora y los primeros G-Shocks.





Más al oeste de la ciudad, la sede del grupo Ciudadano alberga un bonito museo que, lamentablemente, no se puede visitar. Es posible la inmersión en línea, donde podrá ampliar las vitrinas que muestran cientos de relojes y sus explicaciones en japonés e inglés. Para una experiencia “verdadero”es mejor volver a Ginza, a la Citizen Flagship Store, donde el grupo presenta una amplia variedad de sus modelos, pero también los de las marcas suizas que ha adquirido a lo largo de los años (Frédérique Constant, Alpina o Bulova). Sin olvidar los espacios interactivos que detallan la historia, la tecnología y el saber hacer de la casa.





Clientela esteta





Menos antiguas y con una reputación más confidencial, merecen la pena visitar otras marcas, como Kurono Tokyo u Otsuka Lotec, fundadas por maestros relojeros independientes. Fabrican relojes excepcionales en pequeñas cantidades, y si no tienen una boutique en sentido estricto, Tokio sigue siendo su lugar de inspiración donde es bueno pasear para intentar comprender su trabajo… Más conocida, Kuoe Kyoto es una micromarca de aire vintage fundada en 2020, que ofrece en su tienda de Tokio tocantes con el espíritu vigilancia de campo (vigilancia de campo) o francamente retro.





Porque Japón y lo vintage son toda una historia de amor. Para comprobarlo, basta con visitar la suntuosa boutique Shellman en Ginza, uno de los mejores lugares para admirar (o incluso comprar, con el presupuesto XXL que conlleva) relojes excepcionales. En silencio religioso, los aficionados admiran las maravillas de los años 1920 a 1970 (en su mayoría), cuidadosamente expuestas bajo las ventanas. Las marcas suizas se llevan la mayor parte: Omega, Rolex, Longines, Tudor…









¿Pero cómo terminan esas piezas en Japón? Según Takaaki Nakano, director de la tienda, el boom de los relojes vintage se remonta a los años 90, cuando los japoneses de muñecas delgadas recurrieron a los modelos de antaño, más pequeños que la moda relojera de la época y sus diámetros XXL como Panerai. Además, los japoneses son “un pueblo que trata los objetos con cuidado”, Los relojes antiguos están en excelentes condiciones. Shellman vendió alrededor de 800 en 2024, a una clientela tan femenina como masculina, esteta como rica, que prefiere las colecciones más elegantes de las marcas más deseadas: Cellini en Rolex, Constellation en Omega, Calatrava o Golden Ellipse en Patek Philippe… Para los demás, queda el placer para la vista.