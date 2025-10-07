En el primer desfile de Chanel de Matthieu Blazy, clase magistral





Me gustaría hacerlo anticuado, es decir, como lo hicimos cuando no se nos permitió tomar fotos de los desfiles, y que no había Internet, y aún menos redes sociales para propagar imágenes. Mis predecesores, porque en su mayoría eran mujeres, notaron furiosamente en un cuaderno, que ella vio para tratar de restaurarlo entonces, con palabras. Y todo tenía un nombre: un vasco, un sesgo, disminución, etc. Por supuesto, era un poco tedioso, tanto para la persona que escribió como para la que leyó, para rellenar este cubo de términos. Entonces, cuando digo que voy a hacerlo de la vieja manera, es solo que voy a tratar de describir lo que sentí.









Chanel de Matthieu Blazy (fue su primer espectáculo para la casa), comenzó este verano con una posición necesitada, de alguien a quien ni siquiera quiero nombrar. Esta persona dijo que vio algunas piezas de la colección Chanel en el astuto, y aseguró que parecía Zara. Era malo y falso. Pero debe decirse, cuanto más inepto un rumor, más personas parecen darle crédito. Escuché así una cierta cantidad de tonterías, por ejemplo, que Matthieu Blazy iba a eliminar los tweed (uno de los códigos de la casa), que había impuesto un Chanel mínimo “A Phoebe Philo”y otra gracia.





Es normal ser el objetivo de los rumores cuando logras mantener una colección completa como secreto. Nada, en realidad, se ha filtrado.





El único índice, lo tuvimos unos días antes del espectáculo, cuando el relato de Instagram de Chanel publicó un cuello, foto de David Bailey (bajo índice ciertamente), y cuando fue seguida por otra foto: una camisa en su portada transparente, Chanel bordado en negro en el lugar donde los hombres hacen su cadena que se jacta de la sección trasera (esta cadena se usa normalmente para la invención de la cocina de cocina de la antigua Todavía se encuentra en los suéteres de Shetland, coloque el ojal. Era casi nada, pero puso una atmósfera. Un elegante.





Chic, ya sabes, todos en la moda pueden hacerlo. No es el más complicado. Lo que es más complicado es ser inventivo al hacer cosas elegantes. Esto es que este maldito elegante tiene una tendencia molesta a Nidlet en el pasado, donde ha hecho sus clases. Como Hibernatus, no le gusta mucho el tiempo.





¿Cómo iba a hacerlo, Matthieu Blazy? Es posible que hayamos estudiado en Cambre (prestigioso Brussels Fashion School), después de pasar por Maison Margiela, después de haber realizado una gira con Phoebe Philo, en Calvin Klein, en Bottega Veneta, cuando llegamos a Chanel, debe presentar el vértigo.





Entonces el suspenso permaneció completo.





Aire





Como todos, entré en el abuelo, donde tuvo lugar el desfile, lleno de emoción y curiosidad. La decoración? Enormes planetas multicolores sobre nuestras cabezas e incluso a nuestros pies, un suelo de mármol y negro. Era monumental como el tiempo de Karl, sin el lado del dispositivo. Ambos, estábamos muy contentos, muy seguros, como si las imágenes publicadas ya hubieran puesto asistencia de confianza.





Frente a mí, Pedro Almodóvar, en particular. Sofía Coppola que llega tarde. Estrellas mezcladas con otras personas, todos bajo las mismas estrellas.





Música, entonces.





Los primeros pasajes son casi perfil bajoes decir sin escupir, como una mano que simplemente te cepilla en el suelo. Sastres-Pantalons, gris. Excepto que la chaqueta se corta, estilo Spencer, como una tijera. Es la longitud de la pequeña chaqueta de chanel, excepto que es casi la forma de un abrigo. Y luego va a las faldas. Nos hemos frotado los ojos para ver si es tweed. No, solo un tejido. La joyería es perder la cabeza, particularmente un collar dorado constante con flores blancas. U otro, una gran ira en Coral. Casi no es Chanel y justo en el momento en que decimos que reconocemos una camelia que cuelga de un chaleco, y además no es una camelia, sino una peonía aérea muy abierta.





Aerial, se lanza la palabra y sale allí gira en torno a los planetas para descender en nuestros cerebros: sí, lo que golpea es la corrección del movimiento, el juego, un juego con aire. Las faldas de Maille giran más fuerte a medida que terminan, asustados. Parece que las chicas a propósito para mover sus faldas, pero es solo la construcción de dichas faldas lo que causa y lo permite. En un mundo de chicas jóvenes, aquí hay ropa de mujer. Es una locura porque es absolutamente moderno y, sin embargo, todo tiene un vínculo con Gabrielle Chanel. Doy un ejemplo: algunas faldas son bajas en las caderas, colgando de una especie de vaina o bragas, o simplemente, a una fina tira de tela. Bueno, esa fue la construcción de casi todas las faldas de los sastres de Chanel en la década de 1960. Esta parte de tela fina del tamaño de la cadera hizo posible no tener demasiada tela en este lugar que a las mujeres les gusta tener un final. La chaqueta vino a esconder esta tira de tela. Aquí, se usa de una manera más conceptual, pero proviene de lejos.





De vez en cuando, un vestido de noche, incluido uno en blanco y negro transportado por la mejor modelo Mona Tougaard. U otro ted up, masilla, en la que las flores en colores brillantes se desprenden. Adiós los baños verdes, el salmón que se topa con el rosa, las rosas que se apagan, el púrpura y toda la gama de sacrosancios a la que se unió todo el chanel como si fuera la huella digital de Karl. Allí, los toques de colores como solo el lujo pueden producirlo, incluida una cierta amapola.





Steillers en tonos quemados. Ellos también vienen de lejanos, fueron inmortalizados en un cortometraje de Luchino Visconti, “Il Lorogo” (1961). Pero mientras la réplica original es una pieza de museo hoy, que se desplaza ante nuestros ojos es mucho más acogedor y contemporánea. Es como una simplicidad que nos ofrece. Sofisticación urbana, fácil.





Ya no sé al final del pasaje de Howth, empiezo a tomar el brazo de mi colega para no dejarlo ir. Lo esperábamos tanto, este deseable Chanel. No nos importa que sea inasequible si lo que nos permite volver a establecer es elegancia perdida. Los quitará, los clientes, esta elegante lección. Además, es una lección que no es fácil de aprender porque Matthieu Blazy no ofrece un uniforme, va de lo más sobrio a lo arriesgado, se cuesta en dotados y, por lo tanto, postula que el cliente podrá saltar tan alto. Y creo que tiene razón. Creo que hemos acostumbrado a estas ricas mujeres a la idea de que la opulencia era algo algo vulgar, que uno podría permitirse (en todos los sentidos de la palabra), y que las entregará para comprender que hay un piso oculto en la casa de Chic, todo en la parte superior, como otro planeta, y que no es tan complicado ir allí.





Una mujer joven, asombrada, cierra el desfile en una enagua multicolor. Ella no puede evitar sonreír ante el efecto que tiene.









El espectáculo terminado, me quedo en la decoración que está vacía de su multitud durante mucho tiempo. Finalmente, estoy solo en medio de algunos modelos posan para fotos. Uno lleva un sastre y me acerca: es una especie de tweed, pero tratado de cierta manera, como helado, casi plastificada. Terminar como todo. La niña ve que me fascina esta forma sin precedentes de trabajar en el material del pasado. Ella me dice: ” Lo sé. “” Porque ella también se preguntó cómo tal prodigio había podido llegar con ella.