En el momento del mundo ... ¿o el automóvil?

Tiempo de lectura: 4 min.

Tres nuevos relojes, firmados Rado, Hamilton y Tissot, son las noticias justo antes de la sala de estar más grande del mundo, Watches & Wonders, en la que el grupo de muestras, propietario de estas tres casas, no participa … y también: la gran versión de la versión, una nueva micuaria francesa.





Reedición o creación pura, aquí hay nuevas características para todos los gustos.





• Rado despega







El sobrepolar de Rado, la hazaña tecnológica y el aspecto bastante vintage. Rado





En 1962, el año de creación del modelo de sobrepolos en Rado, volando sobre el Ártico ya representaba el medio más rápido para conectar Europa con América del Norte. Para estas primeras generaciones de viajeros planetarios, la fábrica de Lengnau había atraído a un singular «Worldtimer» («Hora Universal» en buen francés). Esta brillante complicación, inventada en la década de 1930 por el relojero de Ginebra Louis Cottier, le permite leer en su esfera el tiempo de 24 puntos del mundo, cada uno correspondiente a los 24 husos de los tiempos de referencia. Después de dar vida al sobrepolar en 2022 para su 60 aniversario, Rado presenta una nueva versión de edición limitada: la esfera blanca rota y el vidrio de zafiro bombardeado, típico de la década de 1960, acentúa su aspecto bastante vintage. En el lado del «motor», además de las 80 horas de reserva de energía, el calibre de reensamblaje manual permite una delicadeza específica para el manual (embarcan menos piezas que una automática), reduciendo el grosor de la carcasa a 10.9 mm.





Pero, por cierto, ¿cómo lees la hora? A diferencia de un clásico «mundialmente mundial», como propone Omega, Frédérique Constant o Mido, este Rado requiere que estemos manipulando el telescopio de las ciudades cuando quieras saber el tiempo en otra parte del planeta. Ejemplo en la foto de arriba: Admita que estamos en Nueva York (¡sí, sí!). Será necesario girar el telescopio para detener la indicación de «Nueva York» frente a la aguja de las horas, para descubrir el tiempo de las otras zonas gracias a la gradación de las 24 horas dispuestas en el borde del dial. En este caso, cuando la noche comienza en Nueva York (8:12 p.m.), está amanecer en Dubai (5:12 a.m.), la mañana en Tokio (10:12 a.m.) en la tarde en Honululu (3:12 pm) … Tenga en cuenta que el exceso de polo no tiene en cuenta las horas de verano (que todos los países no aplican), ni los horarios que encontramos en particular. Para esto, la aplicación «reloj» de cualquier teléfono inteligente será más precisa … pero sin la belleza o la emoción de contemplar el mundo en un dial. ¿Un pequeño soñador de Zinzins? Probablemente.





◗ Rado, Capitán Cook Overpole, 39 mm de diámetro, movimiento de reensamblaje manual, caja de PVD de oro amarillo, dos pulseras (PVD o oro vintage y acero de cuero), edición limitada a copias de 1962, 3.100 euros.





Adrian Bosshard (Rado): «Las mujeres están cada vez más interesadas en la mecánica de relojería»





True Square × Kunihiko Morinaga Edition Edition Edition High Technology, 38 × 38 mm de caja cuadrada, movimiento automático, € 3,000, Rado

El ex deportista de alto nivel como motocicleta profesional y luego piloto de carreras, Adrian Bosshard, cambió a la relojería hace veintiocho años y ha dirigido, desde 2020, la marca Rado, que pertenece al grupo Swatch. Explica su visión de lo masculino/femenino en la relojería, especialmente en Rado, especialista en cerámica de alta tecnología y buque insignia de cierta elegancia.

En su sitio web, clasifica los relojes de acuerdo con su género, hombre o mujer …

Adrian Bosshard Sí, para facilitar la investigación. Pero debajo de la pestaña de mujeres como en la pestaña de hombres, encontramos casi todos nuestros relojes. La mayoría de nuestras colecciones son unisex. Internamente, la segmentación está más bien en el diámetro de la carcasa, pequeña o ancha.

¿Su trabajo en formas y materiales, cuya cerámica de alta tecnología, tiene la intención de mezclar casi naturalmente?

Absolutamente. Si una gran parte de nuestros relojes es sin géneroLas cerámicas de alta tecnología tienen mucho que ver con eso. Un material que es muy duro, inagotable, muy agradable de usar y muy ligero. En consecuencia, incluso un reloj grande de 42 o 43 mm de diámetro puede ser transportado por mujeres, debido a su ligereza. Ella no pesa en la muñeca.



¿Ves compras de género dependiendo de las colecciones?

No precisamente. Además del Capitán Cook, nuestra única colección masculina y que seduce alrededor del 90 % de los hombres, es realmente 50/50 en nuestras familias, incluidos Anatom y True Square. Con particularidades de todos modos: un modelo de color blanco preferirá ser comprado por mujeres, uno de los hombres negros.

¿Y dependiendo del país?

En Asia, donde las muñecas son más finas, vendemos más S (31 mm de diámetro) a hombres que en Europa o Estados Unidos. Sin embargo, los modos evolucionan. Al comienzo de mi carrera, hace veintiocho años, los diámetros masculinos seguían creciendo a 42, 44, 46 mm. Pero durante seis o siete años, hay una reducción en el tamaño incluso en los hombres, con un predominio de 39/41 mm. Esto también se une a los pequeños diámetros masculinos de antaño. Vea el Capitán Cook: Salimos en 2019 en 42 mm cuando solo era 37 mm cuando se lanzó en 1962.

¿Hasta qué punto tiene en cuenta estos desarrollos estilísticos?

Lo tomamos en cuenta, por supuesto. El regreso de la cosecha es para muchos en esta reducción en los tamaños. Sin embargo, esta onda unisex no cambia mucho para Rado, ya que siempre hemos sido anclados en diseño y los diámetros contenidos.

¿Ves cambios en tus clientes femeninos?

Para algunos clientes, los elementos de diamantes y joyas aún juegan un papel. Pero creemos que las mujeres que vienen en nuestras tiendas están cada vez más interesadas en la mecánica de relojería, los materiales, la comodidad.

Eres muy popular en un país enorme …

¡Sí, en India! Es nuestro mercado número 1. Hoy, registramos un crecimiento colosal allí, que compensa las reducciones de consumo en China.

¿Qué pasa con Francia?

Todo está bien, pero todavía tenemos oportunidades de crecimiento.





• Hamilton comienza









Hamilton actualiza el Chrono-Matic, su primer cronógrafo automático apareció en 1969. Hamilton





Con la aviación y el buceo, el automóvil es una de las principales inspiraciones en el relojero. Y aunque ahora de la nacionalidad suiza, Hamilton conserva sus orígenes estadounidenses un gusto por los rodeos y los automóviles mecánicos. Por lo tanto, esta nueva matemática es descendiente del primer cronógrafo automático de la marca, el Chrono-Matic, que apareció en 1969. Al igual que su antepasado, estos modelos 2025 adoptan los signos distintivos de diseño de automóviles, se alza hasta la fecha: un brazalete perforado, un dial «panda» con sus medidores de crono y una escala tacimétrica que hace que sea posible la velocidad de dos puntos entre dos puntos entre dos puntos. Si imaginamos como campeón.





◗ Hamilton, Intra-Matic Auto Chrono, 40 mm de diámetro, movimiento automático, estuche de PVD negro, tres versiones (negro, amarillo o naranja) con pulsera de cuero perforada a juego, 2,595 euros.









• Tissot tiene el sol









Tissot PRC: preciso, robusto, clásico. Todo se dice. Tejido





La última vez que escuchamos de Tissot fue por su asociación con la NBA. Al comienzo de la primavera, la fábrica de Locle está jugando Sport-Chic. ¿Ella espera volver a emitir el éxito de su PRX? Llamada PRC (para precisos, robustos, clásicos), esta nueva gama de relojes es el releedor de una colección nacida en la década de 2000. Es a través del helado de zafiro, constelado con microcellos en forma de panal, que la luz (natural o artificial) se transforma en energía, luego activa el movimiento de cuarzo «LightMaster». Ya está disponible un primer rango de 39 mm de diámetro, que será seguido en junio por otros modelos en 34 mm. Cartón en perspectiva?





◗ Tissot, PRC 100 Solar, Movimiento de cuarzo solar, 39 mm de diámetro, cinco versiones con cuero, pulseras de acero o PVD, de 445 a 545 euros; y 34 mm de diámetro, cuatro variaciones con pulseras de acero, de 495 a 595 euros.





• La figura: 2024









La bonita creación de la versión, un nuevo relojero nacido en 2024. VERSIÓN





Es el año de nacimiento de la versión, un Micuarque con sede en el relojero fundado por tres jóvenes empresarios franceses y belgas. Señal distintiva: están interesados ​​en los relojes y la belleza. ¿Desde allí para configurar tu propia caja? Resulta que Cybèle Vigneron, Carla Lanfranchini y Lucas Portugaels tienen una cabeza bien hecha: después de estudiar el diseño y el comercio, dibujan sus primeras ideas, luego se benefician del acompañamiento de incubadoras (como el Instituto de Moda French o Blue Factory-SCP) y los consejos de los mentores en la relojería. Es entonces el momento de los prototipos y el recorrido de los proveedores y fabricantes suizos para encontrar los socios adecuados (será un movimiento Sellita y una asamblea en La Chaux-de-Fonds).





Unos meses más tarde, aquí está la primera colección de versiones, apareció el V01 – LCC (para Lucas, Cybèle, Carla). Dado el viaje y los gustos del trío, la inspiración se basa tanto en la arquitectura, la moda y el automóvil como los gráficos. «La forma y la función deben aliarse»explica Cybèle Vigneron. De las tres variaciones de este V01 en formato mixto (como los clientes específicos), el trabajo en el dial se distingue inmediatamente. Abrido en la parte superior para sugerir el movimiento, irradiado en la parte inferior, causa un hermoso efecto de transparencia y profundidad, como un tributo a unos pocos muebles dibujados por el arquitecto Charlotte Perriand. La aguja de la hora fue imaginada por Cybele, tal «El chas de una aguja de coser, o un alfiler de seguridad». La campaña de Kickstarter ya está muy avanzada. Aviso a la parte interesada …





◗ Versión, V01-LCC, 38 mm de diámetro, tres modelos, eclat, rocío, tormenta, edición limitada (100 copias por modelo), movimiento automático de Sellita, suscripción en Kickstarter, 995 euros para los primeros 100 pedidos anticipados, luego 1,195 para los siguientes 200, entrega a fines de 2025.