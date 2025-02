En Canadá, la naturaleza en grande

Selección

Recogiendo el bosque, los caminatas en bicicleta o kayak, observación de animales salvajes … las regiones de Mauricie y Saguenay-lac-saint-jean, entre Montreal y Quebec, invitan a la desconexión total.





Está al norte de St. Lawrence, un río que vincula a Montreal y Quebec, que comienza el escape. A partir de una de estas ciudades, dos horas de automóvil son suficientes para unirse al Baluchon Eco-Villégiature, el primer punto de otoño ideal para explorar Mauricie: la vasta propiedad del hotel está poblada por alces, coyotes, marmotas, garzas, osos marrones y castores . Este último también se puede ver treinta kilómetros más, en Saint-Alexis-des-Monts, en el Domaine de la Pourverie du Lac Blanc. Al principio de la mañana, Tony, guía juguetona, lidera su bote, o más bien su rabaska, una gran canoa algonquien anteriormente en corteza, En la ola de la calma, al buscar a estos animales semi-acuáticos y malditamente trabajadores: construyen y mantienen incansablemente sus presas. “Sus incisivos, con esmalte muy resistente, crecen permanentemente. Pero no es porque es probable que sus dientes perforen sus palacios que trabajan todo el tiempo, Especifica a Tony. Es para mantener o elevar el nivel del agua alrededor de su hábitat y, por lo tanto, protegerse de los depredadores. »» En particular, el oso marrón, que vive en el territorio del atuendo y cuya observación es un momento casi meditativo. En los bancos de una cabaña de madera en el borde de una corriente, la docena de visitantes pacientemente pacientes con la noche: no es un ruido, no un gesto, para no asustar a las Ursidaes cuyo tamaño puede alcanzar 1, 80 metros y peso, 160 kilos . Sin embargo, se mueven a toda discreción … a diferencia de las ardillas que corren de una rama a otra. Después de una hora, estos roedores son los únicos que se han manifestado con las avances. Sin embargo, no hay decepción porque esta experiencia contemplativa hizo posible dejarlo ir y apaciguamiento.





A una hora en coche desde allí, hacia el oeste, en Saint-Côme, Josée y Jean-Guy, creadores de Wood Walkers, organizan caminatas para recoger y disfrutar «Forestibles» (champiñones, flores, hierbas, agujas de abetos) : «Hasta hace poco, la selección se asociaba con la pobreza y no se valoraba», Lamento a la pareja que defender con pasión «Bayas emergentes» Como Arony, incluidos Josée y J …