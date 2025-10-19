Elon Musk ofrece salarios de más de 6.000 € a quienes estén dispuestos a caminar 8 horas al día, pero los requisitos son ultraestrictos

Ofertas laborales que rompen el molde

La promesa de un salario superior a los 6.000 € al mes ha encendido el interés de miles de candidatos. Sin embargo, Tesla no busca un perfil común: exige una disciplina férrea y una resistencia física poco habitual.

El objetivo es entrenar al robot humanoide Optimus, y para ello la compañía requiere personas capaces de caminar durante ocho horas diarias, equipadas con sensores de movimiento y casco de realidad virtual. La propuesta mezcla ciencia aplicada, robotics avanzada y una rutina intensa.

¿En qué consiste el trabajo?

El rol está orientado a capturar datos de movimiento humano para que Optimus aprenda a imitar acciones cotidianas. Los contratados usarán un traje con marcadores y un casco VR para registrar cada gesto con precisión milimétrica.

Las jornadas incluyen secuencias de sentadillas, giros y levantamientos, así como desplazamientos continuos en trayectos repetitivos. No es un puesto de oficina: exige condición física sólida y una gran tolerancia al cansancio.

Exigencias físicas y tecnológicas

Tesla advierte que el uso prolongado de la realidad virtual puede ocasionar mareos, desorientación y fatiga ocular. El equipo es pesado, y la inmersión constante en entornos simulados puede resultar retadora.

“Es importante considerar que el trabajo con un visor VR y en un entorno virtual puede resultar desorientador e incómodo para algunas personas, provocando síntomas de malestar”, señala la compañía en su material informativo.

La estandarización del cuerpo es otro factor: se solicita una estatura entre 1,70 y 1,80 m para optimizar la calibración de los sensores y la coherencia de los datos. El objetivo es mantener consistencia biomecánica en el conjunto de muestras.

Horarios, turnos y disciplina

El cronograma es flexible en el sentido más exigente: se contemplan noches, fines de semana y horas extra. A cambio, el paquete salarial resulta competitivo y se alinea con el nivel de compromiso requerido.

La empresa busca perfiles con resiliencia, capacidad de adaptación y atención a los detalles. La exactitud en cada paso importa, porque los movimientos capturados se traducen directamente en el aprendizaje del robot.

Requisitos clave

Estatura de entre 1,70 y 1,80 metros para calibración de sensores.

y metros para calibración de sensores. Capacidad para caminar 8 horas diarias con equipo de captura.

8 horas diarias con de captura. Uso constante de casco VR y traje con marcadores de movimiento.

VR y traje con de movimiento. Disponibilidad para turnos nocturnos, fines de semana y extras .

nocturnos, fines de semana y . Alta tolerancia a la fatiga y al posible mareo por VR.

y al posible por VR. Buen estado físico y técnica en movimientos funcionales.

y técnica en funcionales. Atención a la seguridad y cumplimiento de protocolos.

Por qué pagar más de 6.000 €

El incentivo económico no solo compensa la exigencia física; también reconoce el valor de unos datos de calidad. Sin un conjunto robusto de secuencias humanas, Optimus no podría aprender tareas complejas con fiabilidad.

Este trabajo traduce el cuerpo humano en números: cada paso, cada giro, cada agarre se convierte en vectores y matrices para el sistema. Cuanto más rica sea la muestra, más competente será el robot en el mundo real.

Optimus y la fábrica del futuro

Tesla ha mostrado prototipos de Optimus capaces de desplazarse y manipular objetos, con un coste objetivo de alrededor de 22.000 €. La meta es llevar estas habilidades a la producción en serie y a las tareas del día a día.

Varios robots ya son operacionales en Fremont, según la empresa, un indicio de que la robotización interna está avanzando. Este puesto ayuda a cerrar el círculo: del dato al algoritmo, y del algoritmo a la línea de montaje.

Impacto en el empleo y la sociedad

El proyecto insinúa una transición del trabajo humano hacia funciones de supervisión y diseño. Quien hoy captura movimientos, mañana podría validar protocolos, ajustar modelos y entrenar sistemas más inteligentes.

Aunque la automatización despierta temores, también crea oportunidades. Perfilar datos de alta calidad abre puertas a trayectorias en IA, biomecánica y ergonomía, sectores con alta demanda y expansión acelerada.

¿Para quién es este puesto?

Es ideal para alguien con condición atlética, curiosidad por la tecnología y paciencia para la repetición precisa. Gusta a quien disfruta de rutinas medibles y de ver cómo sus movimientos se convierten en progreso real.

Si te atrae la frontera entre cuerpo y algoritmo, y te motiva un reto diario con recompensa tangible, esta podría ser una oportunidad singular. El camino es duro, pero la meta promete transformar industrias enteras.