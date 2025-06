El vestuario de verano de Vanessa Bruno, el nuevo Ganni de It-Bag, de moda por el prisma de la filosofía ...

Tiempo de lectura: 3 min.

También en el programa de esta “Noticias de moda”, la camisa Polo In Light celebrada por Maison Montagut, una colección “Gucci Tennis” … y otras Joyeuses de Fashionistant.





Localizador de verano de Vanessa Bruno





Para su nuevo viaje de verano, Vanessa Bruno imaginó una escapada en Deia, en las alturas de Mallorca. Después de las costas griegas, las colinas italianas y su refugio provenzal, el diseñador francés ancla esta nueva colección, llamada “Deia mi Corazon”, En la decoración cruda y bohemia de la isla española. Fiel a sus firmas de líneas con romanticismo que es elegante y discreto, se inspiró en el Jet Set de los años 70 y sus influencias mediterráneas para componer un guardarropa colorido y femenino: vestidos de fluidos, jerseys de los baños de la piel abierta y la piel de la piel en la elegancia cítrica, chocolate o coral, criados por las bañeras de las baskets de las baskets de los bálsecos bordados. Elegance. Elegance.





◗ Vanessabruno.fr





Un nuevo Ganni firmado con bolsa de IT







La nueva bolsa “Mini Hobo” de Ganni. Ganni





Descripción general durante el espectáculo de otoño-invierno 20225, en París, la bolsa de vagabundo Ganni firma una nueva variación de cuero en las colecciones de la marca danesa. Esta versión ligera y funcional, pensamiento para la vida diaria es parte del ADN fresco y colorido de Ganni y se distingue por sus detalles de la firma: una etiqueta Mirror, un cursor en el metal, el logotipo de mariposa, al enfocarse en acabados de alto nivel y una paleta de tono singular, de la intensa marrón a través de un pop naranja y una versión de embosada de taza. Diseñado en Pelinova®, un material innovador que mezcla fibras de cuero y tencel ™ reciclados, esta versión sigue las ambiciones de la marca de la marca, comprometida para una manera sostenible con su iniciativa “Fabricación de la futura” dirigida a valorar materiales innovadores para alcanzar la neutralidad de carbono.





Bolsa de “mini vagabundo” de Ganni, Ganni.com





Una colección de cumpleaños de Montagut House









Montagut House celebra su 145 aniversario con una colección “Cumpleaños ligeros”, un guiño a su icónica camisa de polo. Casa de Montagut





Para celebrar sus 145 años de malla y elegancia, Maison Montagut firma una colección de cápsulas de cumpleaños dedicada a su icónica camisa de polo en alambre ligero. Inventado en 1963, esta malla diseñada en alambre de poliamida sedoso con parentesco visual y táctil con seda se ha impuesto en la década de 1970 como el uniforme elegante de toda una generación, usada desde Saint-Sauveur, en Ardèche, donde la marca se estableció en 1880, a Saigon, a lo largo de una increíble expansión en Asia.





La colección “Cumpleaños ligeros” Por lo tanto, rinde homenaje a la historia y el patrimonio de la marca. Inspirados en los archivos textiles de la casa, una docena de modelos unisex revisan los códigos vintage de la camisa de polo Montagut en una variación de matices de dos colores y un espíritu retro bien pesado.





◗ Montagut.com





Servicio ganador de Gucci









La nueva campaña “Gucci Tennis”. Gucci





Dos años después de haber marcado los espíritus en Wimbledon con la bolsa monogramada que apareció en el hombro de Jannik Sinner, Gucci regresa al corto con penacho. En medio de una quincena parisina, la casa italiana revela su nueva campaña “Gucci Tennis”, un guiño a la elegancia solar del tenis vintage. Fotografiada a la luz de pastoreo de un club bañado en verano, la colección reúne el patrimonio de la década de 1970 con las primeras creaciones deportivas de la marca en torno a una modernidad sutil: faldas plisadas rodeadas por la banda de la web, las camisas de polo con acentos retro, las gafas aviadoras, el lienzo de la lona gg monogramas y el cuero, más allá de una cloakroom, el lugar de las cosas de los manzados de los hombres, el lugar de los modos de los modos de los hombres. Una raqueta de edición limitada diseñada con cabeza, fusión de rendimiento técnico y refinamiento. Adornado con el GG entrelazado, vestido de rojo y un estuche rayado, extiende la colaboración con Jannick Sinner, Embajador Mundial de Gucci desde 2022.





◗ gucci.com





Moda vista por el prisma de la filosofía





Durante varios años, Alessandro Michele, el ex director artístico de Gucci, actualmente en Valentino, y el filósofo italiano Emanuele Coccia se ha impulsado una correspondencia al preguntarse en la moda como una expresión de intimidad entre la forma y la vida. De sus intercambios nació el libro “La vida de las formas: filosofía del reiniciado” traducido del italiano y se publicó hace unos días en las ediciones de Flammarion. Estructurado en siete capítulos temáticos (animismo, diseño, etc.), el trabajo explora la forma en que la ropa trasciende su función de utilidad para convertirse en vectores de identidad y transformación personal. “La moda nos permite no solo descifrar el lenguaje secreto de las cosas, sino de nuevo y sobre todo para apropiarse (…). La ropa se ha convertido en la herramienta ideal para la coincidencia entre el arte y la vida ”, Así se desliza entre las líneas al filósofo, quien, a lo largo del libro, continúa subrayando el trabajo y la relevancia del trabajo de Alessandro Michele.





Durante su desfile presentado el 21 de febrero de 2018, el Creador se inspiró en Donna J. Haraway (1984) para hacer del robot el modelo de pensamiento de la identidad femenina. “Lo que hace es una filosofía pura. Porque básicamente, la moda es una filosofía práctica universal. Porque nuestras identidades morales de los últimos ochenta años se han producido a través de ella: fue ella quien las imaginó y quien las hizo visibles, accesibles”, ¿Podemos leer de nuevo? Al evitar imágenes, los autores invitan al lector a la introspección en el poder de las formas, las apariencias y una estética de asombro todos los días vinculados a la filosofía.









“La vida de las formas: filosofía del reiniciado” de Alessandro Michele y Emanuele Coccia, publicada por Flammarion Editions, 256 p., 28 euros.