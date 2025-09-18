El modorama, el libro de estilo Sophie Fontanel Fall-Winter 2025

Una camisa abierta
Una camisa abierta a un medallón,
Ella dijo eso, la canción.
Pero la camisa, esta temporada,
Cambiamos la fórmula:
Lo abrimos en un suéter.
Toda una evolución.
Rosa pálido
Un amigo que me dijo:
“Ahí quiero rosa.
Me gustaría algo
Claro, dulce también.
Te explico por qué:
No puedo tomarlo más
Se folla mi cucaracha.
Ya sabes, a veces me digo a mí mismo
Que nuestra ropa cuente:
Nuestra historia cuenta
Por lo que tenemos un vehículo,
Y quiero una burbuja.
No para mí, para los demás.
Una burbuja para ofrecer
Mirando. Nuestro.
Oh sí, puedes sonreír,
Y presentarme para mí.
Intenta suavizarte
Por este rosa. Ya verás.
Empiece con un suéter
Sochets, un dulce …
Ahora pasear.
Somos más ligeros, ¿verdad? »»
En amarillo pálido
En las fotos antes,
A veces vemos gente
Con ropa transparente.
Abrigos blancos.
Cocteau lo hizo todo el tiempo,
Así, a mediados del invierno.
Pero el mundo ya no es
En blanco y negro. El otro día que vi
Este delicado amarillo.
Me pondré, eso es todo.
Ser extraño
Una vez, en un café
Vi allí que entró
Una criatura. Ella usaba
Una cosa tonta:
Una chaqueta ordenada
Sintoniza con él
Jugar “Ane Skin”.
Brazos armados y pasa.
Yo era completamente fanático.
Y un día lo hice.
Una emoción
Querido Giorgio Armani,
Apoyo eso aquí
Es uno de tus atuendos,
Para decirte que si
La gran noche tomó
Tu vida. Te quedas
Entre nosotros para siempre.
Porque ese es amor:
Vive en tu terciopelo.
Rayas en rasguños
Ella coordinó
Sus botas y falda.
Es tan sofisticado.
Por supuesto, no me engañan:
Ella pasa horas allí.
Yo solo dos minutos.
Ella coordinó
Invierno con el look
Nada aquí para ser puesto.
Es genial y puro.
Ella coordinó
Corto con largo.
Es un poco secreto
De un vistazo, esta temporada.
Cómo sostener tu bolso
Tu bolso, escúchame:
Lo mantendrás así
Un poco con tus dedos,
Para no dañarlo.
Retirarse
Sabes que, que
Que tu espalda está ahí
Déjanos adivinarte.
Así que piense en darle una buena mirada.
Entonces.
Señalar
La gente los está molestando
Los que también se distinguen.
Los hace realmente locos.
Pero deberían hacerlo
Una vez, solo una vez:
Atrever grandes efectos,
Para ver lo que hace (bueno).
Franja de tenis
Bueno, como puedes ver,
Ella no está realmente allí
Donde lo esperamos.
Ni los incorruptibles
Ni la caballa de los antibes,
Ella es el firmamento
De la comprensión.
¿No conoces esta palabra?
Aprenda, cariño.
Otra gorra
Sí, de nuevo, pero tal vez
Tirarlo sobre su cabeza
Así, el aire de nada
Muy detrás o
Juramentado
Un poco en melodrama.
Un par de botas
Si las botas son estúpidas
Todo lo demás se molesta.
Pensamos “Cavalière”
Terminamos el último
Clase. Estamos languidiando
BCBG, nos asustamos.
¿Cómo hacer, decir?
Ben, Fanfan the Tulip,
Tanto para pensar.
¡Panache, burdel!
Todavía es una locura
Para aburrirse …
Análisis de imágenes
Que tienes antes que tú.
¿Quieres estar en la página?
Mira un poco.
Una superposición
Pelaje falso
Construyendo en el cobertizo.
Te dices a ti mismo, por supuesto:
“No se sentirá cómodo”.
El argumento está en mal estado.
Todo es mucho más ligero
Que no piensas.
Un suéter irlandés
Haces lo que quieras
Necesitaré uno.
El indicado, maravilloso,
U otro. Blanco, eh.
Finalmente, en lana natural.
Hay en la esquina derecha,
Y no envejece.
Y eso no se desgasta.
Transe de L’Atemporel.
Una chaqueta sin mangas
Antes, continuó
Los burgueses italianos.
Y ya, estaba bien.
Entonces fue debajo
Abrigos, por supuesto.
Aburrido a voluntad, pero útil.
Ahora está usado
Un poco como un chaleco
Papé. Es fácil
Evoca deporte
Pero sin caer en él.
Hizo un esfuerzo:
Es súper elegante.
Baldosas pequeñas
Un abrigo revisado,
Mi padre tenía uno.
En modo, que es hermoso,
Es que cuando regresa
Nunca es lo mismo.
El aire del tiempo sopla y mira
Para modernizar todo.
Y esta secretaria
Ella ya no es Secretaria,
¿Qué es? Un hipster,
Es decir una chica
Que está un poco por delante.
Me gusta su aire austero.
Después de la noche, ella baila.
El abrigo, en el vestuario,
Lo espera sabiamente.
La ropa es paciente.
Cordón
Te preguntas, vamos,
Cómo lo hacen estas chicas
Para no hacer frío.
En encaje. Y afuera, con eso!
Lo que no tomas
En consideración,
Es solo un buen aspecto
Se mantiene caliente por … auto -condicción:
Decides que está bien
Que es mejor la gloria del encaje
(Y un grog justo después),
Que es solo eso
Que nunca establece nada.
Ni la felicidad ni la explosión.
¿Quién sueña con esta vida?
Cuero envejecido
Como está lejos …
La década de 1980.
El cuero envejecido? Yo iba a ir
En Londres para comprarlos.
Este cuero, me encantó su grano
(Que fue más que dulce)
Y el aire que dio
Ser casi motor.
Mis padres, mostaza
Se subió a la nariz.
Habrían preferido
Que soy más clásico.
Sabemos música …
Ahí veo esta chaqueta,
La forma en que la niña
La puerta. Y encuentro una ralladura
Adolescencia.
El justo gris
Para una mirada gris total
No es morir de aburrimiento,
¿Qué se necesita? Genio.
Y aquí, ve, hay alguno.
Está animado en todas partes
Estos cordones, están locos.
Y se vuelve sexy.
Te lo dije: Genio.
Una cesta
La canasta de verano
En invierno. Probé.
Necesitas un paraguas
Pero, si no, lo hace.
El cociente dandy
Parece volver tarde
Incluso cuando no sales
Bueno, es todo un arte.
Y el elegante, está ahí.
Ella está casi en un esmoquin.
Esto “casi”: un suceso.
Ser fenomenal
¿Por qué es magistral?
Porque, en general,
Un atuendo de la noche
Está mucho más preparado.
Ahí ves el nudo, ¿verdad?
Se cae demasiado bajo.
¿Ves la chaqueta?
Pero que esta haciendo allí
De lo contrario, invítanos
A la casualidad?
Y los colores, estos tonos
De bosque, naturaleza,
Es como una lección
De Saint Laurent, estos colores.
Va con la magnitud
Que podemos dar a todo
Con un poco de sabor.
¡Un poco, finalmente, mucho!
Ya sea dulce
Estos suéteres con franjas?
Moda este invierno.
Y yo me pica
Directamente para hacerlo
Un tejido, se relaja,
Se quita los dedos
Del teléfono. Esperar,
Este es el tema, creo:
Bola de 200 gramos
En lugar de Instagram.
Trance
Aquí está, regresó.
En cuero, lleno, vi.
Hay años sin una trinchera
Solo tenemos abrigos,
Incluso si nada previene
Tener ambos. Es hermoso,
Una trinchera. Al final del verano
Como allí, es pesimista.
Pero llegó el invierno
Será optimista.
Pondremos grandes suéteres
Abajo. Una acumulación.
Una cosa roja
Dije que no más tarde
Qué ayer: “Quiero una cosa roja.
Suéter, bufanda, bufanda,
Cualquier cosa, pero rojo. »»
El rojo está preppy,
Y el preppy, prepararse,
Sucede.
Mujer con volantes …
Una enagua de volante,
No veo como
No iría.
Sí, ocupa espacio,
Ocupa el espacio.
E incluso, es para eso.
Un suéter blanco
Porque es brillante.
Porque siempre es mejor
Que un color sórdido.
Porque es anti -escritura.
Pantacruc
Es una hibridación
Falda + pantalones.
Ciertamente, este pequeño juego
Siempre es peligroso.
Pero cuando es exitoso …
Por ejemplo, aquí:
Frente, una falda.
Y por detrás, una tuda.
Al revés
Adolescente, lo hice
Con un suéter. Al frente
Detrás. Con el tiempo,
Lo hacemos menos.
Estamos equivocados, eh.
Pantalones
Todo es realmente una pregunta
De momento. Las estaciones
La moda tiene su tempo.
Un día: “¡Eso, no!» »
Otro: “¡Banco!” »»
Pantalones de banda,
Por lo tanto, es por período.
A veces se elimina.
Pero ahí, me pregunto
Si no fuera
Una especie de Ultra Ultra.
Ya no es tanta ropa deportiva,
Ya no es la supervivencia
Del atleta.
Ha reanudado un aire
Del oficial, Manade.
Se va a ver tan lejos
En el pasado, deambula.
Y eso se siente bien.
¡Llegaste!
¡Terminado para hoy!
Bueno, entenderás
Todo es indicativo.
El único imperativo,
Es para demostrarte
Esa moda es dibujar,
Ideas. La moda es aprender,
Incluso a través de lo que no queremos.
Es para entender lo que quieres, tú mismo.
Está lejos de ser órdenes,
Solo quiere poner
Un choque de desorden
En todo lo que piensas.
Y por los tiempos que corren
Es precioso
Porque
Básicamente, habla de amor.
◗ Tiroteo Alice Rosati @tgy
Artista Charles Corthier
Asistente de fotógrafo: Christian Schmid
Operador digital: Alan Marty
Asistentes estilistas: Evelyne Kuoch y Ayrton Mouamba
Maquillador: Miki Matsunaga
Peluquero : Deki kazue @ calliste
Modelo : Él jing @silent
Director de casting: Dominyka @ daconsulting
Producción : Elissa Thomas @ tgy