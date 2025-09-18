El modorama, el libro de estilo Sophie Fontanel Fall-Winter 2025





Una camisa abierta





Una camisa abierta a un medallón,

Ella dijo eso, la canción.

Pero la camisa, esta temporada,

Cambiamos la fórmula:

Lo abrimos en un suéter.

Toda una evolución.





Rosa pálido





Un amigo que me dijo:

“Ahí quiero rosa.

Me gustaría algo

Claro, dulce también.

Te explico por qué:

No puedo tomarlo más

Se folla mi cucaracha.

Ya sabes, a veces me digo a mí mismo

Que nuestra ropa cuente:

Nuestra historia cuenta

Por lo que tenemos un vehículo,

Y quiero una burbuja.

No para mí, para los demás.

Una burbuja para ofrecer

Mirando. Nuestro.

Oh sí, puedes sonreír,

Y presentarme para mí.

Intenta suavizarte

Por este rosa. Ya verás.

Empiece con un suéter

Sochets, un dulce …

Ahora pasear.

Somos más ligeros, ¿verdad? »»







Prada, Givenchy, Alaïa. Sophie Fontanel





En amarillo pálido





En las fotos antes,

A veces vemos gente

Con ropa transparente.

Abrigos blancos.

Cocteau lo hizo todo el tiempo,

Así, a mediados del invierno.

Pero el mundo ya no es

En blanco y negro. El otro día que vi

Este delicado amarillo.

Me pondré, eso es todo.





Ser extraño





Una vez, en un café

Vi allí que entró

Una criatura. Ella usaba

Una cosa tonta:

Una chaqueta ordenada

Sintoniza con él

Jugar “Ane Skin”.

Brazos armados y pasa.

Yo era completamente fanático.

Y un día lo hice.





Una emoción





Querido Giorgio Armani,

Apoyo eso aquí

Es uno de tus atuendos,

Para decirte que si

La gran noche tomó

Tu vida. Te quedas

Entre nosotros para siempre.

Porque ese es amor:

Vive en tu terciopelo.









Cuerpo, pantalones, bufanda y derbies Emporio Armani, chaqueta y alfiler Alaïa, falda y botas Fendi. Alice Rosatti para “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” – collages Charles Corthier para “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”





Rayas en rasguños





Ella coordinó

Sus botas y falda.

Es tan sofisticado.

Por supuesto, no me engañan:

Ella pasa horas allí.

Yo solo dos minutos.

Ella coordinó

Invierno con el look

Nada aquí para ser puesto.

Es genial y puro.

Ella coordinó

Corto con largo.

Es un poco secreto

De un vistazo, esta temporada.









Cómo sostener tu bolso





Tu bolso, escúchame:

Lo mantendrás así

Un poco con tus dedos,

Para no dañarlo.









Gucci, Balenciaga, Chanel, Moschino, Valentino. Sophie Fontanel





Retirarse





Sabes que, que

Que tu espalda está ahí

Déjanos adivinarte.

Así que piense en darle una buena mirada.

Entonces.





Señalar





La gente los está molestando

Los que también se distinguen.

Los hace realmente locos.

Pero deberían hacerlo

Una vez, solo una vez:

Atrever grandes efectos,

Para ver lo que hace (bueno).





Franja de tenis





Bueno, como puedes ver,

Ella no está realmente allí

Donde lo esperamos.

Ni los incorruptibles

Ni la caballa de los antibes,

Ella es el firmamento

De la comprensión.

¿No conoces esta palabra?

Aprenda, cariño.





Otra gorra





Sí, de nuevo, pero tal vez

Tirarlo sobre su cabeza

Así, el aire de nada

Muy detrás o

Juramentado

Un poco en melodrama.





Un par de botas





Si las botas son estúpidas

Todo lo demás se molesta.

Pensamos “Cavalière”

Terminamos el último

Clase. Estamos languidiando

BCBG, nos asustamos.

¿Cómo hacer, decir?

Ben, Fanfan the Tulip,

Tanto para pensar.

¡Panache, burdel!

Todavía es una locura

Para aburrirse …

Análisis de imágenes

Que tienes antes que tú.

¿Quieres estar en la página?

Mira un poco.









Gales Bonner Jacket, suéter Kiko Kostadinov, Hernno, Bermuda Brunello Cucinelli Camisa, gafas Miu Miu, botas Louis Vuitton. Abrigo, camisa, pantalones y botas Prada. Alice Rosatti para “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” – collages Charles Corthier para “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”





Una superposición





Pelaje falso

Construyendo en el cobertizo.

Te dices a ti mismo, por supuesto:

“No se sentirá cómodo”.

El argumento está en mal estado.

Todo es mucho más ligero

Que no piensas.





Un suéter irlandés





Haces lo que quieras

Necesitaré uno.

El indicado, maravilloso,

U otro. Blanco, eh.

Finalmente, en lana natural.

Hay en la esquina derecha,

Y no envejece.

Y eso no se desgasta.

Transe de L’Atemporel.









Duran Lantink, Louis Vuitton, Miu Miu. Sophie Fontanel – Collages Charles Corthier para “Le Nouvel OBS”





Una chaqueta sin mangas





Antes, continuó

Los burgueses italianos.

Y ya, estaba bien.

Entonces fue debajo

Abrigos, por supuesto.

Aburrido a voluntad, pero útil.

Ahora está usado

Un poco como un chaleco

Papé. Es fácil

Evoca deporte

Pero sin caer en él.

Hizo un esfuerzo:

Es súper elegante.





Baldosas pequeñas





Un abrigo revisado,

Mi padre tenía uno.

En modo, que es hermoso,

Es que cuando regresa

Nunca es lo mismo.

El aire del tiempo sopla y mira

Para modernizar todo.

Y esta secretaria

Ella ya no es Secretaria,

¿Qué es? Un hipster,

Es decir una chica

Que está un poco por delante.

Me gusta su aire austero.

Después de la noche, ella baila.

El abrigo, en el vestuario,

Lo espera sabiamente.

La ropa es paciente.





Cordón





Te preguntas, vamos,

Cómo lo hacen estas chicas

Para no hacer frío.

En encaje. Y afuera, con eso!

Lo que no tomas

En consideración,

Es solo un buen aspecto

Se mantiene caliente por … auto -condicción:

Decides que está bien

Que es mejor la gloria del encaje

(Y un grog justo después),

Que es solo eso

Que nunca establece nada.

Ni la felicidad ni la explosión.

¿Quién sueña con esta vida?









Vestido Simone Rocha, Kenzo Pants, Chloé Belt y Ballerinas, Goossens Jonc. Dolce & gabbana chaqueta y camiseta sin mangas, guantes Cause, medias Falke. Alice Rosatti para “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” – collages Charles Corthier para “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”





Cuero envejecido





Como está lejos …

La década de 1980.

El cuero envejecido? Yo iba a ir

En Londres para comprarlos.

Este cuero, me encantó su grano

(Que fue más que dulce)

Y el aire que dio

Ser casi motor.

Mis padres, mostaza

Se subió a la nariz.

Habrían preferido

Que soy más clásico.

Sabemos música …

Ahí veo esta chaqueta,

La forma en que la niña

La puerta. Y encuentro una ralladura

Adolescencia.





El justo gris





Para una mirada gris total

No es morir de aburrimiento,

¿Qué se necesita? Genio.

Y aquí, ve, hay alguno.

Está animado en todas partes

Estos cordones, están locos.

Y se vuelve sexy.

Te lo dije: Genio.









Hermès, Sacai, Kenzo, Saint Laurent de Anthony Vaccarello. Sophie Fontanel





Una cesta





La canasta de verano

En invierno. Probé.

Necesitas un paraguas

Pero, si no, lo hace.





El cociente dandy





Parece volver tarde

Incluso cuando no sales

Bueno, es todo un arte.

Y el elegante, está ahí.

Ella está casi en un esmoquin.

Esto “casi”: un suceso.





Ser fenomenal





¿Por qué es magistral?

Porque, en general,

Un atuendo de la noche

Está mucho más preparado.

Ahí ves el nudo, ¿verdad?

Se cae demasiado bajo.

¿Ves la chaqueta?

Pero que esta haciendo allí

De lo contrario, invítanos

A la casualidad?

Y los colores, estos tonos

De bosque, naturaleza,

Es como una lección

De Saint Laurent, estos colores.

Va con la magnitud

Que podemos dar a todo

Con un poco de sabor.

¡Un poco, finalmente, mucho!





Ya sea dulce





Estos suéteres con franjas?

Moda este invierno.

Y yo me pica

Directamente para hacerlo

Un tejido, se relaja,

Se quita los dedos

Del teléfono. Esperar,

Este es el tema, creo:

Bola de 200 gramos

En lugar de Instagram.









Chalecos y zapatillas Ann Demeulemeester, Pull Falconeri, falda de Westwood Vivienne, Leggings Hermès. Coat y derbies de Loewe, lesiones heridas, Jean Levi’s, collar de la manso. Alice Rosatti para “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” – collages Charles Corthier para “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”





Trance





Aquí está, regresó.

En cuero, lleno, vi.

Hay años sin una trinchera

Solo tenemos abrigos,

Incluso si nada previene

Tener ambos. Es hermoso,

Una trinchera. Al final del verano

Como allí, es pesimista.

Pero llegó el invierno

Será optimista.

Pondremos grandes suéteres

Abajo. Una acumulación.





Una cosa roja





Dije que no más tarde

Qué ayer: “Quiero una cosa roja.

Suéter, bufanda, bufanda,

Cualquier cosa, pero rojo. »»

El rojo está preppy,

Y el preppy, prepararse,

Sucede.





Mujer con volantes …





Una enagua de volante,

No veo como

No iría.

Sí, ocupa espacio,

Ocupa el espacio.

E incluso, es para eso.









Ferragamo, Dior, Bunnello Cucinelli, Sunnei, Zomer Sophie Fontanel





Un suéter blanco





Porque es brillante.

Porque siempre es mejor

Que un color sórdido.

Porque es anti -escritura.





Pantacruc





Es una hibridación

Falda + pantalones.

Ciertamente, este pequeño juego

Siempre es peligroso.

Pero cuando es exitoso …

Por ejemplo, aquí:

Frente, una falda.

Y por detrás, una tuda.





Al revés





Adolescente, lo hice

Con un suéter. Al frente

Detrás. Con el tiempo,

Lo hacemos menos.

Estamos equivocados, eh.





Pantalones





Todo es realmente una pregunta

De momento. Las estaciones

La moda tiene su tempo.

Un día: “¡Eso, no!» »

Otro: “¡Banco!” »»

Pantalones de banda,

Por lo tanto, es por período.

A veces se elimina.

Pero ahí, me pregunto

Si no fuera

Una especie de Ultra Ultra.

Ya no es tanta ropa deportiva,

Ya no es la supervivencia

Del atleta.

Ha reanudado un aire

Del oficial, Manade.

Se va a ver tan lejos

En el pasado, deambula.

Y eso se siente bien.









Bolero Dior, chaqueta renacentista renacentista, combinación de kenzo, jogging de Vivienne Westwood, botas Geox. Chaqueta Marni, suéter K-Way, falda de furgoneta Notten, botas deportivas. Alice Rosatti para “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” – collages Charles Corthier para “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”





¡Llegaste!





¡Terminado para hoy!

Bueno, entenderás

Todo es indicativo.

El único imperativo,

Es para demostrarte

Esa moda es dibujar,

Ideas. La moda es aprender,

Incluso a través de lo que no queremos.

Es para entender lo que quieres, tú mismo.

Está lejos de ser órdenes,

Solo quiere poner

Un choque de desorden

En todo lo que piensas.

Y por los tiempos que corren

Es precioso

Porque

Básicamente, habla de amor.





◗ Tiroteo Alice Rosati @tgy

Artista Charles Corthier

Asistente de fotógrafo: Christian Schmid

Operador digital: Alan Marty

Asistentes estilistas: Evelyne Kuoch y Ayrton Mouamba

Maquillador: Miki Matsunaga

Peluquero : Deki kazue @ calliste

Modelo : Él jing @silent

Director de casting: Dominyka @ daconsulting

Producción : Elissa Thomas @ tgy



