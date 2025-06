El libro de cocina siempre hace receta

Por

Con el festival du Livre Gourmand de Périgueux, la feria de libros de cocina, que se llevará a cabo este fin de semana en París, es la reunión de lectores epicúreos.





Simplemente examine los rayos de las librerías y las casas de prensa para descubrir que el libro de cocina es un género que no conoce la crisis, o tan poco. Los años de Cavid incluso han aumentado las ventas. ” Con los confinamientos, muchas personas han comenzado a cocinar y el mercado de libros de cocina funciona bien “, Confirmado en 2022 Clélia Ozier-Lafontaine, gerente editorial del segmento Art of Living en Flammarion, en” Books Hebdo “. “Tuvimos dos años extraordinarios”agrega Christine Martin, gerente de la pole de la cocina en Marabout. Dopado por la crisis de la salud, parece que el mercado ya no es tan dinámico, para 2023 (últimas cifras disponibles), más de 5 millones de obras culinarias vendidas por una facturación de casi 100 millones de euros según Nielsen GFK. Es peor que en 2021-2022, el año récord con 7 millones de libras vendidas y 120 millones de facturaciones, pero similar a los años previos al cavido.





Con más de 1,000 nuevas características por año, ya sean libros de jefes, aquellos que se articulan en torno a un tema, o incluso obras culinarias más educativas, la dinámica de los libros de cocina todavía está allí. Un éxito confirmado por los salones o festivales que permiten a los epicúreos conocer a los autores de las obras culinarias, pero también de los chefs, como Alexandre Gauthier, Marie-Victorine Manoa o Jean-François Plage este fin de semana en el mercado del Libro de Parc Georges Brassens. Una manifestación patrocinada por el periodista François-Régis Gaudry, y presidida por Guillaume Gómez, mejor trabajador de Francia y ex jefe de las cocinas de Elysée, que honrarán a más de 2.000 obras en la literatura y la cocina, cuyos especialistas debatirán alrededor de las tablas redondas y durante los recordatorios privados con autores o editores. También se planifican actividades para niños.







François-Régis Gaudry. Marielle Gaudry





Se otorgarán dos precios. La primera, titulada “Cocina, no solo es recetas”, recompensará un trabajo que resaltará un marco, una época, una figura alrededor de los platos detallados, según lo defendido por la Capilla Chef Alain, autor de esta máxima. Entre los competidores, nos gustó especialmente el libro de Anne Etorre, “Olympe una olla libre”, o la del chef Marie-Victorine Manoa, “agua fresca”. El segundo premio recompensará a un trabajo juvenil, como el de Martine Camillieri, “Sé cómo cocinar para mi sofá” en las bonitas ediciones de Eunre.





Este espectáculo también es el de los libros antiguos. Gracias al compromiso y al precioso trabajo de la Asociación, las páginas parisinas, gerente del mercado de libros de París, una importante colección de obras que se extienden desde el siglo XIX hasta el siglo XX, se ofrece en el show.





Recopilados de libreros en el mercado de libros de París, estos tesoros ilustrados, revistas antiguas, libros de ingresos y manuscritos son, durante un fin de semana, accesibles para todos. Finalmente, tal vez no … algunas obras probablemente no sean poniendo en todas las manos. Pensamos en una de las maravillas exhumadas, “El cuaderno de cocina escrito a mano” de Dominique Aury, alias Pauline Reoge, autora de “Histoire d’O”, sin olvidar el libro de Alessandra Pierini “, la cocina de las casas del placer italiano”. Así que aquí hay una sala de estar antigua, moderna y traviesa