El 50 aniversario de Zara, Claudia Schiffer bajo el sol de Chloé, la lencería comprometida de Rita Intimates

En el programa de esta “noticia de moda”, Zara celebra su 50 aniversario, la nueva campaña de verano de Chloé con Claudia Schiffer, una nueva etiqueta de lencería comprometida, K Jacques Sandals revisitados por Maje … y otras alegrías de moda.





Zara celebra su 50 aniversario con Steven Meisel





Fue hace cincuenta años. En 1975, Amancio Ortega abrió su primera tienda Zara en España, en Corugne (Galicia), y fue sin saber cómo rebotar las tarjetas de moda accesibles a escala global. Habiéndose convertido en un caso escolar en términos de distribución, capacidad de respuesta e integración vertical, Zara ha reinventado e incluso impuso un nuevo ritmo de moda. Desde una tienda inaugurada en Portugal en 1988, en Nueva York en 1989 y luego en París en 1990, la marca pasó de 2,000 tiendas en 2004 a 4,000 en 2008 antes de despegar en lo digital. Durante mucho tiempo señaló representar los defectos de la comida rápida, Zara tiene más de un truco en su bolso. Durante varios años, la marca dirigida por la heredera Marta Ortega Pérez ha sido escuchada. Al ir a la tienda de lujo de sus precios justificados por la elección de sus materiales, sus recortes, pero también por las de sus colaboraciones ultra pico. La prueba con este elenco de alto vuelo que generalmente vemos juntos en casas de lujo, pero aquí en su totalidad bajo el ojo de la estrella del fotógrafo Steven Meisel, en una campaña de video y una foto que presenta una colección imaginada especialmente para este jubileo. Vemos a Carla Bruni, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Twiggy o Paloma Elsser cantando al unísono “I Feel Love”, el tubo de Donna Summer lanzado en 1977, homenaje a la ropa, pero también a los enlaces, humanos y creativos, que Zara pudo tejer con épocas.





Bajo el sol de Chloé







La alta campaña de verano de Chloé con Claudia Schiffer, fotografiada por David Sims. David Sims/Chloé





En solo tres temporadas, Chemena Kamali, el nuevo director artístico de Chloé, ha logrado darle a la casa una nueva deseabilidad. Un poco como si un rayo de sol de primavera viniera a acariciar todas sus colecciones. Existe esta franqueza evanescente de los inicios de la marca francesa, una especie de frescura intuitiva, feminidad glamorosa, sofisticada lo que se necesita pero sin esfuerzo, como su fundador Gaby Aghion quería, en 1952. ¿Y quién mejor incorporarlo que Claudia Schiffer? Para la colección “High Summer”, le prestó su puerto peludo de la cabeza, su mirada azul y su icónica rubia. En Chloé, ella está en casa. Ella ya marchó allí en la época de Karl Lagerfeld, y regresa hoy con esta misma libertad en su ritmo.





Para esta colección “La Plage”, Chemena Kamali se inspiró en las películas líricas del director de la nueva ola francesa Eric Rohmer y sus idílicos sets bañados en el sol en el sur de Francia. Bajo el ojo del fotógrafo David Sims, la sensualidad de la mujer Chloé se muestra con una serie de vestidos largos, bordados ingleses, encaje flotante, evocando el arte de la elegancia solar, romántica y casual.





Otra mirada a la lencería









La cometida lencería de Rita Intimates. Rita Intimates





Lanzado por Valentine Cascailh, un graduado de las artes decorativas y antiguas de Margiela, Rita Intimate ofrece otra forma de pensar en la lencería. Un proyecto con un enfoque sostenible de la moda y un aspecto profundamente arraigado en el Mirada femenina. Aquí, se muestra que los cuerpos no venden sino para ser revelados, y en el que cada mujer puede reconocerse a sí misma. Halfway with the second hand, Rita Intimates revalues ​​​​beautiful pieces of lingerie and already existing night clothes, coming from dormant stocks of houses like Miu Miu, Balenciaga, La Perla … finely selected for their quality and their appearance, the creations-included in a range of sizes ranging from XXL to XXL-open the way of a lingerie transmissible into generation and finally generation and finally generation and released from Convenciones estéticas.





Repensar las sandalias K Jacques









K Jacques Sandal Models en colaboración con Maje. Importante





Es la historia de una familia armenia que, huyendo de la guerra en la década de 1920, plantea sus maletas en Saint-Tropez. En 1933, Jacques Keklikian abrió su banco de trabajo de fabricación de zapatos allí donde dio forma a las sandalias de cuero robustas y hechas a medida a mano. Sus clientes son fieles a él, al igual que la serie de artistas y cineastas que pasan, Brigitte Bardot, Romy Schneider y Madeleine Renaud en Cocteau, Colette e incluso Picasso.





Incluso hoy, el mito de Tropézien está intacto. Los niños de Keklikian han reanudado el negocio familiar y permanecen fieles a su cuero bronceado en Estrasburgo y sus 150 referencias montadas a mano y a pedido, algunas de las cuales son totalmente personalizables. ¿Su moda guiño de la temporada? Una colaboración bien sentida con la marca principal, que reinterpreta dos modelos icónicos de la casa: un modelo de bizcocho de cuero negro adornado con una cadena trenzada y espartanos de cuero natural, para deslizarse en su maleta de verano y buscar patinar con el tiempo.





Colaboración solar y responsable









Jimmy y Reformation relanzan una nueva colaboración solar para el verano de 2025. Jimmy bastante





Acto II para la colaboración entre Jimmy de manera justa y la marca californiana Ready to-Wear Reformation. El lunettier francés nuevamente cruzó su visión con la de esta etiqueta estadounidense, conocida por sus vestidos florales, sus cortes adaptados a todas las morfologías y su enfoque sostenible de la moda. Inspirado en el glamour de la década de 1970, esta segunda edición pone en el centro de atención los modelos emblemáticos de la primera edición: “La Flora”, “La Hill”, “La Brune” – entre marcos de gran tamañoformas Ojos de gato y gafas teñidas. Hechas a mano en Francia, estos gafas están diseñados a partir de gafas bio-acetato y biografía biodegradables al 100 %, lo que refleja los compromisos ecológicos de las dos marcas.





