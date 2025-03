«Dice mal sobre todo para darse a conocer»

Tiempo de lectura: 4 min.

Selección

Balenciaga, Valentino, Chloé, Schiaparelli, Coperni, Givenchy, Kenzo, pero también Duran Lantink – Mantenga su nombre -, Ellen Hodakova Larsson, Paline Le Moult, Atlein … la Semana de la Moda continúa en París, bajo un cielo más Veiled but Majesty.





• Tener un disfraz









Demna, en Balenciaga, se pregunta qué ha sido la idea del disfraz en nuestro tiempo. Comienza desde el disfraz tradicional, el que apenas nos reconocemos (¡pero podemos amarlo!) Y camina hacia nuestros nuevos uniformes. Siempre un poco de rasguño. Pero esta demna, decididamente, hace la pregunta correcta cada vez. S. F.





• Una necesidad de magia









El hombre que dibuja las colecciones de Rabanne no solo tiene un pozo propio, una constancia, sino también la capacidad de producir ropa lujosa sin inmensos medios. Es su inteligencia y el talento de su taller lo que siempre lo coloca en la cima. Vestidos que se convierten en otros, de espaldas. Humor y autoridad. Él tiene todo, Julien Dossena. S. F.





• Pantalones Diviété









Ellen Hodakova Larsson es parte de esta nueva generación de creadores que saben cómo reutilizar lo existente para hacerlo nuevo. Esto se llama reciclaje. Entonces, la mujer de Hodakova lleva las bragas, o más bien pantalones de vestuario, se usa en las mangas de una chaqueta suelta, un sotana, un vestido recto sin tirantes. La atmósfera del desfile es oscura, pero Hodakova no ha perdido su sentido de auto -moción. La moda es un juego, de lo contrario estamos jodidos. La prueba con un vestido de violín que termina el desfile. Cap o no tomar el metro con? Sr. M.





• el volumador









Duran Lantink, recuerda este nombre. Un verdadero inventor, en modo, ocurre una vez cada veinte años. Y aquí está Duran, trabajando para modificar los volúmenes de nuestra ropa habitual mientras toman la apuesta de que seguirán siendo portátiles. Un pequeño genio. S. F.





• privacidad









Desfile de Duran Lantink. En medio de la ropa, por lo tanto, la semana más bella y exitosa de esta semana de la moda, Duran Lantink desplaza a dos modelos, una mujer y un hombre, con bustros humorísticos que perturban nuestra percepción. Mejor que cien palabras. S. F.





• La otra privacidad









En Valentino, Alessandro Michele ofrece privacidad, así como el reverso de la desnudez. Algo mucho más profundo de nuestro ser y eso se redujo a través de … nuestra ropa. Tan verdadero. S. F.





• Como burbujas









Las siluetas románticas-bohemias de Chloé se han convertido en una burbuja de ligereza casi adictiva. Nosotros también, queremos robar y girar como los modelos, saber cómo burbujear pero sin hacer demasiado, y avanzar con grandes zancadas libres en una minicrinolina que de ninguna manera obstaculiza a la silueta. Y luego, por supuesto, para deslizar el Paddington en el hueco del brazo, como en 2005. Sr. M.





• ¿Y tres cinturones?







En Schiaparelli. Sophie Fontanel





En el modo, debe crear accidentes. Pero donde es difícil es que tengas que crear accidentes que parezcan obvios. Si jura, se lo pierde. Y para que estos accidentes sean realmente interesantes, es necesario que, hasta cierto punto, podamos apropiarse de ellos. Ejemplo: esta acumulación de cinturones en una falda de cuero. En Schiaparelli. S. F.





• Un sobre de papel kraft









Puede parecer anecdótico, pero no es en absoluto. Hace unos años, encontramos en una pared, sí, leíste correctamente, un sobre de papel Kraft que contiene los dibujos de la primera colección de Hubert de Givenchy, en 1952. Alguien, aparentemente, no confiaba en nadie. S. F.





• La tinta parka









Atlein Collection, otoño-invierno 2025-2026. Magali Moulinet para «Le TV BUS Canal de comunicación urbana»





La indiferencia de la mujer Atlein se mide en detalle: la fluidez de los vestidos de noche que forman olas en las piernas con cada paso. Los tacones altos que se usan a mano, quedemos atrapados, estamos caminando descalzo, es agradable. Y luego este collar de sol modernizado, las mangas enrolladas de un vestido y una parka gigante digna de un abrazo protector. Sr. M.





• «Dice mal sobre todo para darse a conocer»





Sobre uno de estos muchos tiktakers, entendió que la gente prefiere odiar qué amar. Pero de esta manera, entramos en la pared. S. F.





• Hubert









Misterio de la moda, Hubert de Givenchy no se ha convertido en culto como sus contemporáneos. Y, sin embargo, este hombre realmente inventó un estilo. Quizás era algo aparentemente tan simple que podría pasar bajo los radares de la celebración. Hoy, el director artístico Burton llega a Givenchy, y lo primero que hace es rehabilitar al ilustre compañero. En un instante, y en algunos pasajes de los modelos en las instalaciones de Givenchy, encontramos el regalo de este estilo elegante para revelar a cualquiera. Nunca es tan simple como parece: siempre es majestuoso. S. F.





• Juego nosotros









¡Fiesta Lan en Coperni! Una reunión de jugadores, con, en el centro, un ejército de guerreros. Uno se ha puesto un arnés alrededor de sus piernas, se está preparando para enfrentar al jefe final. El otro ya lo ha derrotado, se nota en el hombro no estructurado de su camisa. La mujer de Coperni usa medias con bolsillos pagados integrados como Lara Croft en «Tomb Raider», necesita tener sus brazos libres. El que se atreve a la bolsa, un deslizamiento, el portador de la versión nano, lo suficientemente grande como para contener la píldora neo. Aquí, aquí está la mujer de rojo. Sr. M.





• «Sabrina»









En «Sabrina», la película de Billy Wilder filmada en 1954, Audrey Hepburn está completamente vestida por Hubert de Givenchy. Es el comienzo de una colaboración lo que hará que la estrella de Hollywood, en cierto modo, sea la primera influencia del mundo. Y que hará que el mundialmente famoso del Bel Hubert. S. F.





• Brandenburgs









En esta moda por la chaqueta de pijama traída a una camisa clásica, aquí está la contribución de una mujer joven, Paline Le Moult: los ojales clásicos reemplazados por voluminosos Brandenburgs. ¡Esto le da tanta suntuosidad al hábito nocturno que ni siquiera tendríamos la idea de llevarlo a dormir! Nombre de la marca: P. le Moult. S. F.





• El origen natural del alambre









Ganni Fall-Winter 2025-2026 Colección. Magali Moulinet para «Le TV BUS Canal de comunicación urbana»





Una ropa bien done también es la que no contamina. En Ganni, el cuero ha sido reemplazado por alternativas de plantas, jersey por desperdicio de alimentos, el pelaje es vegano y la marca funciona en un cable hecho de co 2 por un proceso enzimático. La importancia del hilo se mide en los hilos de este vestido: de acuerdo con la naturaleza. Sr. M.





• Ligera









Todos podemos volver a Kenzo. Escribo esto porque, por algún tiempo, no hemos ingresado demasiado a estas tiendas. Todos sentimos que, incluso si estaba más o menos bien hecho, y a veces muy bien hecho, no encontramos el tipo de ligereza que define a Kenzo. Y ahora la casa se despierta: las chaquetas de satén, una forma de esmoquin, usada en pantalones de aire, tan elegantes que incluso las modelos enderezaban sus cabezas mientras desfilaban. S. F.