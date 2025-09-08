Desde la segunda mano en H&M, una exposición sobre bolsas, accesorios para el cabello de joyería ...





• Una nueva dirección y segunda mano en H&M







El concepto de segunda mano “pre-amado”, en el centro de atención de la nueva dirección parisina de H&M. H & amp; metro





“Una experiencia fluida, inspiradora y de bajo precio” : Es por estas palabras que los portavoces de H&M describieron la ambición del nuevo punto de venta parisino del gigante sueco, abrió con gran fanfarria el 4 de septiembre, en el distrito de Marais, en París. Bien decidido a poner las bocados dobles para jugar codos con su competidor Zara, y bloquear el tornado Shein, la marca ha apostado por esta nueva dirección sobre la estrategia de alto gas en este distrito dinámico de la capital.





En este espacio limpio de 1000 m², se extendió sobre tres pisos, bañados en tonos ligeros y neutros, H&M desactiva un nuevo menú de moda. Hay precisión de la colección “Studio” seleccionada de la ropa, la línea masculina del “taller” refinada y, sobre todo, un espacio “pre-amado” nuevo dedicado a la segunda mano, la duodécima parte establecida en el mundo. Desde la entrada, cien piezas, cuidadosamente elegidas por los diseñadores de la marca, en colaboración con la plataforma Sellpy, establecen la tasa: accesorios, como una nueva bolsa de compras Vanessa Bruno a precios rotos, una falda de mezclilla Cénline, una blusa Escada o incluso una parte superior fluorescente en perfectas condiciones de los años setenta, firmada, una de las viejas líneas de H & M.





El lugar de la vida, describe “En la encrucijada de la moda, la cultura y la música”, planea agregarle eventos culturales y promete a los clientes una experiencia de compra “Más fluido”en particular, gracias a los fondos automáticos intuitivos, abrir la tienda el domingo y los consejos de moda personalizados del equipo de ventas. Una forma, con este escaparate, para distanciarse de la competencia, “Para satisfacer la demanda de sus clientes” Dixit los portavoces de la marca, y sobre todo, para sentar las bases para un pedido completamente nuevo en el mundo de la comida rápida, al restaurar los colores al sector.





◗ H&M, 43 Rue des Francs-Bourgeois, París-3mi y en hm.com





• Joyas de talismán









La cantante Tyla es una de las musas de la nueva colección Pandora Talisman. Pandora





Después de haber popularizado los “encantos” personalizables, Pandora continúa cavando el surco de la joya de identidad. Con “Pandora Talisman”, la marca danesa ofrece una nueva colección inspirada en monedas antiguas, donde cada colgante se convierte en un mensaje. Doce interpretaciones constituyen esta línea, grabadas con mantras latinos, como Amor Vincit Omnia (“El amor triunfa sobre todo”), o por aspera ad asstra (“Por las dificultades para las estrellas”) – asociado con símbolos, como el corazón, la luna o la estrella. Lejos de los códigos brillantes que firmaron el éxito de las pulseras Charms, estas piezas exploran una estética cruda, jugando texturas e imperfecciones supuestas. Están usados ​​solos o superpuestos, en collares de plata sólidos o oro dorado. Para Pandora, es menos una cuestión de seguir la tendencia del Grigri que afirmar una convicción: la joya ya no es un adorno simple, sino una forma de expresar cuáles somos y qué creemos.





◗ Colección Pandora Talisman, P.Pandora.net





• Alabanza de la bolsa en Printemps Haussmann









La exposición “Bolsa, bolsa. Más que una bolsa» está abierta en los Printemps Haussmann hasta el 26 de octubre. Romain Ricard





Bajo el Blue Haussmann Spring Dome, la bolsa se cuenta como un espejo de nuestras sociedades. Hasta el 26 de octubre, la exposición “Sac, Bag, Bag. Más que una bolsa» Crossing Siglo e Imaginary, convocando a casi 200 piezas de Heritage Houses – Chanel, Louis Vuitton, Prada, pero también más firmas confidenciales como Audette o Leclisse. Desde el Caplain medieval de los Accesorios de Moschino de Moschino. Su papel estético y político, entre artesanías excepcionales, diseño atrevido y fenómenos de falsificación.





El evento, que sucede a la exposición anterior “Vestología” dedicada a la chaqueta, confirma la ambición de los grandes almacenes: patrimonio e innovación de diálogo, casas de lujo y creadores de nicho. Fiel a su deseo de apoyar la creación joven, Spring se ha asociado una vez más con la Escuela de Moda Esmod. Por lo tanto, se presentan diez prototipos de estudiantes, incluido el del ganador, Romeo Gandon-Cattier. Inspirada por el trabajo de su padre Vigneron, su creación minimalista y orgánica fue considerada como una escultura portátil, anclada en la memoria y la atemporalidad.





◗ Exposición “Bolsa, bolsa, bolsa. Más que una bolsa”, hasta el 26 de octubre, en la primavera Haussmann, 64 BD Haussmann, París-9mi





• Botas de su vida









Dos pares de botas de la colección Dolce & Gabbana Pre-Fall 2025. Sophie Fontanel para “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” / Dolce & amp; Gabbana





Un poco a principios de este año, la ropa “Alta Moda” de Dolce & Gabbana, reunida en la exposición “Hand Heart” en el Grand Palais, demostró la riqueza de la herencia de la casa de lujo italiana. Un esplendor que cruza el tiempo porque alimentado por referencias culturales y mitos italianos. En su último desfile, Domenico Dolce y Stefano Gabbana surgieron una nube de paparazzi en su podio milanés para capturar el estilo de su elegante durante un día. Y lo que podría ser mejor para ilustrar el tema que este dúo de botas o ciclistas de alta caballería, para usar debajo de una gran parka envolvente, con pantalones de carga o con un vestido de encaje.





◗ dolcegabbana.com





• Accesorio para el cabello en Majestad









Los accesorios para el cabello de la marca francesa Mauliébris se establecieron en Printemps Haussmann. Mauliébris





Cabello como materia prima, viva y simbólica. Es alrededor de esta idea que se construyó la joven marca francesa Mauliébris, fundada por Axelle Raffin, una antigua casa de Alexandre de Paris. Especializado en accesorios para el cabello de lujo, esta etiqueta sublima acetato en piezas escultóricas, inspirada en joyas y naturaleza.





Su ancla se buscará en el valle de Oyonnax, la cuna histórica de los adornos del cabello del 18mi siglo. Allí, los talleres perpetúan un conocimiento artesanal transmitido de generación en generación. Cada barra está formada a mano, golpeada, controlada y equipada con el sistema anti -Misse que firma el requisito de Mauliébris. El acetato, de los proveedores franceses e italianos, le da a estos objetos una nobleza y longevidad imparable, reforzada por un servicio de reparación y reciclaje. Los peinados y las barras juegan líneas orgánicas y picantes, dando al peinado una dimensión sensual, casi ritual, que ya hemos visto en la serie “Emily in Paris”.





Ya presente en Bon Marché y Tokio en Matsuya Ginza, Mauliébris acaba de establecerse en los Printemps Haussmann. El adorno para el cabello se revela allí como una joya íntima, en la encrucijada del patrimonio y la creación contemporánea.





◗ Mauliébris en los Printemps Haussmann, 64 BD Haussmann, París-9mi y mauliebris.com