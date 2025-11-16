Descubrimiento histórico: este yacimiento alberga la mayor reserva de litio del planeta — al menos 40 millones de toneladas

Un hallazgo geológico acaba de sacudir el panorama mundial del litio, el metal clave para las baterías y la revolución energética global.

Según los investigadores, un enorme yacimiento situado en la frontera entre Oregón y Nevada (EE. UU.), dentro de la caldera volcánica McDermitt, podría contener entre 20 y 40 millones de toneladas de litio extraíble.

De confirmarse, sería la mayor reserva jamás registrada en el planeta.

Un tesoro oculto bajo un antiguo supervolcán

La caldera de McDermitt, una gigantesca depresión formada hace unos 16 millones de años, esconde bajo sus arcillas una concentración inusual de minerales.

En su interior, los científicos encontraron niveles extraordinariamente altos de litio, mucho mayores que en los depósitos sudamericanos o australianos.

El descubrimiento podría convertir a Estados Unidos en uno de los principales actores del mercado mundial del litio, un recurso cada vez más estratégico.

“Incluso en el escenario más conservador, este depósito rivaliza con los mayores del mundo.

Estamos ante un hallazgo sin precedentes.”

— Dr. Alan Morris, geólogo de materiales críticos

Un hallazgo que podría cambiar la economía global

El litio se ha convertido en el nuevo “oro blanco” del siglo XXI. Es esencial para los vehículos eléctricos, los teléfonos móviles y el almacenamiento de energía.

Hasta ahora, la producción se concentraba en el “Triángulo del litio” (Bolivia, Chile y Argentina) y en Australia, pero este descubrimiento norteamericano redistribuye las cartas del mercado.

Entre los principales motivos de su importancia destacan:

Volumen potencial récord , que podría garantizar el suministro mundial durante décadas.

Ubicación estratégica , en una zona con infraestructura y estabilidad política.

Tecnologías de extracción menos agresivas, basadas en la separación de arcillas ricas en litio.

El impacto económico sería inmenso: los precios internacionales podrían estabilizarse o incluso caer, lo que aceleraría la transición hacia los vehículos eléctricos.

Desafíos ambientales y sociales

El entusiasmo por la magnitud del hallazgo se mezcla con serias preocupaciones ambientales.

La caldera de McDermitt se encuentra parcialmente sobre tierras sagradas de comunidades indígenas, que ya han expresado su rechazo a una posible explotación sin consulta previa.

Además, el proceso de extracción —aunque menos contaminante que otros— requiere grandes volúmenes de agua y podría alterar los ecosistemas locales.

“No se trata solo de extraer litio, sino de decidir qué tipo de futuro queremos construir.

La sostenibilidad debe ser tan importante como la rentabilidad.”

— Lisa Redhawk, representante tribal paiute-shoshone

Implicaciones geopolíticas

En plena carrera mundial por las energías limpias, el control de las reservas de litio es sinónimo de poder.

China domina actualmente la refinación y el procesamiento del metal, mientras que Europa y Estados Unidos buscan asegurar su independencia energética.

Si este yacimiento se desarrolla de forma efectiva, podría reducir drásticamente la dependencia estadounidense de las importaciones asiáticas.

Las grandes corporaciones tecnológicas y automotrices —Tesla, General Motors, BYD o Volkswagen— ya observan el proyecto con enorme interés, conscientes de que el litio será el petróleo del futuro.

Una oportunidad, pero también una advertencia

El entusiasmo científico y económico no puede ocultar la necesidad de actuar con responsabilidad.

Cada tonelada extraída tiene un coste ambiental, y la historia reciente ha demostrado que los ecosistemas frágiles pueden pagar un precio demasiado alto por la ambición tecnológica.

Los expertos recomiendan que esta vez se establezcan nuevos estándares de explotación sostenible, que incluyan el respeto a las comunidades locales y una gestión transparente de los beneficios.

El metal que definirá nuestro futuro

El litio no solo mueve automóviles eléctricos: mueve el mundo hacia un nuevo modelo energético.

Su demanda se ha multiplicado por diez en apenas una década, y se espera que se duplique de nuevo antes de 2030.

De ahí la relevancia de este descubrimiento: podría asegurar la estabilidad de la transición verde durante las próximas generaciones.