Dario Vitale en Versace, la colección "Les 15 años" de Jacquemus, el estilo Snoopy en el corazón de una exposición ...

Tiempo de lectura: 5 min.

En el programa de esta «noticia de moda», la llegada de Dario Vitale a Versace y la de Demna Gvasalia en Gucci, una reedición de los vestidos emblemáticos de Jacquemus, el estilo Snoopy en el corazón de una exposición, una colección Paul Smith con Lee … y otros alegrías de moda.





Dario Vitale, nuevo director artístico de Versace





¿Cuánto tiempo permanece un director artístico/ella estacionó hoy en una casa de lujo? Tres años? Siete años? Durante algunos, solo unos pocos meses, pero Donatella Versace, trajo sus brazos durante 27 años, la herencia creativa de su hermano, Gianni Versace, desapareció en 1997. Recientemente, los rumores avanzaban de que renunciaría a su casa al Grupo Prada, pero el ícono de la moda tiene por el momento designado Dario Vitale, como directora artística, desde el 1 de abril del 1 de abril. Desconocido para el público en general, el italiano ha trabajado en las sombras en los últimos quince años al servicio de Miu Miu (Grupo Prada), recientemente como director del diseño de ropa lista para usar e imagen, participando así en la expansión de la marca y su floreciente éxito, a pesar de que el sector está pasando por una crisis sin acreditar. Donatella Versace, no se irá muy lejos. Ella ocupará el papel de Embajador de la marca Jefe En Versace, una posición a medida para continuar asegurando sus compromisos filantrópicos y de caridad que siempre han estado cerca de él.





Demna Gvasalia se une a Gucci







Demna Gvasalia en una conferencia de Vogue en 2017. Dimitrios kambouris/getty imágenes a través de AFP





El lujo italiano también reconstruye sus tarjetas, con, para sorpresa de todos, la cita hace unos días de Demna Gvasalia a la cabeza de las colecciones de Gucci. El director artístico georgiano, a cargo de Balenciaga listo para usar, dio un salto al grupo Kering, con el objetivo de eliminar la casa de moda de la cual las últimas figuras son alarmantes. Si Sabato de Sarno, el último director artístico de Gucci fechado, no ha convencido dentro de la marca florentina en los últimos dos años, el Grupo Kering afirma haber tomado la dirección correcta con Demna. «Su poder creativo es exactamente lo que Gucci necesita»dijo el CEO François Pinault. Cualquiera.









Hace unos días, Demna Gvasalia una vez más empujó los códigos de moda tradicionales, barriendo el concepto de asientos atribuidos a sus invitados y luego sumergiéndolos en la oscuridad para hacerlos vivir «Una experiencia sensorial». Ahora sigue siendo el tiempo para saber si esta conceptualización moderna de la moda producirá una evaluación comercial en Gucci y conocerá el nombre de un sucesor en Balenciaga. Paciencia.





Estilo snoopy en el corazón de una exposición









Snoopy y hermosas muñecas vestidas por Chanel. Snoopy/Chanel





Así que se percibe inútil, la moda está profundamente arraigada en la cultura popular. El diseñador Charles M. Schulz, por ejemplo, entendió que la ropa era mucho más que la tela y el hilo. Naturalmente, sus «maní», por lo tanto, encontraron un guardarropa ad hoc. Charlie Brown usaba una camiseta blanca en zigzag; Snoopy, su famoso perro, apareció en la década de 1950 con una flor atascada en su collar, antes de crear looks, como «Joe Cool», en cuello de tortuga y gafas de sol atornilladas en la nariz. Sally, mientras tanto, solo llevaba guisantes, Linus de rayas horizontales … «Creo que la identificación con los personajes es muy importante en una tira cómica, de modo que el lector inmediatamente sepa a quién ve»confió al artista al «New York Times» en 1999.





Tan sorprendente como sus gags, la ropa de los personajes de Schulz ha jugado un papel decisivo en su popularización con el público. Setenta y cinco años después de su creación, en 1950, la exposición parisina «Snoopy and the Style: A History of Peanuts and Fashion» cruza la historia y el patrimonio de Schulz con la evolución del estilo de Sneopy y sus amigos, que se han convertido en íconos de la moda con el tiempo vestidos por Giorgio Armani, Gucci o incluso Jean-Charles de Castelbajac. Encontraremos dentro de la exposición una serie de colaboraciones de tributo recientes, incluidas aquellas con Uniqlo, Lacoste o últimamente Izipizi, así como una tienda de recuerdos donde Sarah Andelman ha seleccionado muchos objetos exclusivos.





◗ Exposición gratuita «Snoopy and Style: A History of Peanuts and Fashion», del 22 de marzo al 5 de abril de 2025 en el Hôtel du Grand Veneur, 60 Rue de Turenne, París-3mi.





Una reedición de vestidos emblemáticos Jacquemus









«The Riviera Dress» (2018) en Lesage Weaving, de la colección «Les 15 años» de Jacquemus. Cortesía de Jacquemus





Cada uno de sus desfiles es un viaje artístico. Durante quince años, Simon lleva a Jacquemus ha inventado su propio idioma en torno a su infancia, sus recuerdos, las personas que lo inspiran y sus emociones de moda. Durante quince años, el creador nos lleva delicadamente de la mano y nos lleva a su universo, explota los clichés, los códigos, nos muestra la belleza donde creemos no verlo, sin nunca excluir a nadie. ¿Cómo no podemos recordar con la nostalgia por «La Bomba», esta mujer solar que evoca a su madre, Valérie, «los Santons» de su Provenza nativa de que él aprecia tanto o «las esculturas», esta fusión mágica del universo de los códigos de Giacometti y Bourgeois?





Todas las mujeres que Jacquemus viven en los últimos quince años han sido honradas a través de una reedición de creaciones de sus archivos. In this collection «The 15 years», each model has been updated around new know-how but with the same Jacquemus spirit: architectural forms sculpting the body, excessive drape, minimalism, transparency, graphic prints, the inspiration of haute couture of the 1950s and 1980s … Obsessions between past and present play embodied in fifteen emblematic silhouettes such as » Babydoll sesenta (2013), «LA Dress Françoise» (2017) en lana de doble cara inspirada en Jackie O. o incluso «LA Dress Favola» (2024) aérea y ultra purificada.





◗ Colección «Les 15 años» disponible en todas las tiendas de Jacquemus del 17 de marzo, en jacquemus.com y de socios seleccionados del mundo.





Miss Agnès bolsas sin costuras para el curtidor









La colaboración Miss Agnès X Le Tanneur. El curtidor





La señorita Agnès es pragmática. Si como una serie de amantes de la moda, ha ejecutado durante mucho tiempo los desfiles con solo una tarjeta de invitación manual, el uso de un bolso es esencial a diario. Un modelo con volúmenes generosos, que permite acomodar una computadora, sus llaves, su teléfono «Y todo su loco» Como le gusta decirlo. Está junto al fabricante de cuero francés el curtidor que el columnista de moda ha rechazado esta temporada una modelo inspirada en la icónica billetera sin costuras. Jugado, ancho, con tres compartimentos y atemporales, la creación está disponible en dos formatos y dos gusanos: hombro o cruzado -Capticar al tamaño de la que lo usa y completa con una pistola, es poseedor de poste, soporte de stylo o soporte para fotos para colgar como el de encanto.





◗ Collection le Tanneur X Melle Agnès, letanneur.com.





· Paul Smith x Lee, LE American-British Charm









La colaboración Paul Smith X Lee. Paul Smith/Lee





En 1970, Paul Smith abrió su primera tienda en el corazón del Reino Unido, en su ciudad natal de Nottingham. Dentro fueron las primeras creaciones del joven estilista, desarrolladas por una selección de sus artículos favoritos de otras marcas, como el pintor firmado por el jeaner lee estadounidense, casi no encontrado en el suelo inglés de la época. Cincuenta y cinco años después, el camino del creador nuevamente cruza el del especialista de mezclilla con el que firma un tributo a sus respectivos cursos y sus conocimientos. En el programa: una revisión de Jean Lee 101, la chaqueta Lee 101 Stormrider, la chaqueta Lee Chore, la camisa occidental y los pantalones carpinteros adornados con estampados exclusivos, toques de colores, con las emblemáticas rayas de Paul Smith.





◗ Colección Paul Smith X Lee, Paulsmith.com y Lee.com.





Cuando la fórmula 1 inspira la moda









La última campaña de Hackett London con el conductor de Fórmula 1 Carlos Sainz y su padre, un piloto de rally. Hackett London





Este fin de semana abrió la nueva temporada 2025 de la Fórmula 1 en Melbourne, Australia, con algunos reorganización en los establos, incluido el de Ferrari. Si bien Racing Sport nunca deja de atraer marcas y aficionados, especialmente gracias a la serie muy bien junta «Pilotos de su destino», Hackett London continúa su exploración en torno al automovilismo al organizar su última campaña, el piloto español Carlos Sainz y su padre, uno de los pilotos de rally más famosos. De la misma manera que los valores de las carreras automotrices, la relación padre-hijo simboliza una transmisión de sabiduría, tradiciones, que, una vez integradas en la energía de la juventud, le da a Hackett esta vez que es atemporal y singular. Cirugía Daim en Polo de seda fina, Prince-de- (Príncipe de las Nesas, mocasines en cuero pulido o pompones de Burton, la colección de este verano presenta un vestuario masculino anclado en refinamiento, incluidos materiales aéreos (seda, lino …) trae una dosis justa de relajación.





◗ Hackett.com.