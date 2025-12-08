Dario Vitale deja Versace, el nuevo color Pantone 2026, el arte del regalo de Lulli





• Darío Vitale deja Versace





Menos de nueve meses después de su nombramiento como director artístico de las colecciones de Versace, Dario Vitale ya se prepara para hacer las maletas. Su partida –y esta enésima ventana de transferencia– subraya un fenómeno sintomático del lujo, donde la esperanza de vida de un diseñador de moda ahora se mide en meses. Si Dario Vitale había aportado una interpretación muy personal al mezclar el estilo de los años 70 con el Miami de los 80 en un solo espectáculo en su haber, su trabajo finalmente no tuvo tiempo de imprimir la identidad de la casa italiana. Luxury contrata ahora a sus directores artísticos con contratos de duración determinada, con un período de prueba crucial. Son pocos los que consiguen convertir su contrato de forma duradera y ahí radica el problema. Bajo presión, todo un ecosistema falla y ya no deja tiempo para que la próxima generación de creativos establezca una visión, construya nuevos vocabularios estéticos y ancle una creatividad duradera.





• “Cloud Dancer”, color Pantone de 2026







El nuevo color Pantone 2026 es “Cloud Dancer”. pantone





Digamos adiós al Mocha Mousse de 2025, ese marrón chocolate profundo que, durante todo el año, provocó el pánico en los algoritmos de la moda. Abran paso al 2026 para el “Cloud Dancer” (nube danzante, en francés). Entiéndelo: blanco y nada más. O quizás la prosa lírica de Pantone para explicar esta elección: “PANTONE 11-4201 Cloud Dancer simboliza una influencia calmante en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión. Este blanco vaporoso, imbuido de serenidad, invita a la verdadera relajación y concentración, dando rienda suelta a la mente y la creatividad. » Cualquiera. Lejos de seguir los pasos de los coloridos de años anteriores, esta evidente sobriedad confirma el bulevar que se abre a una creatividad sin (demasiado) riesgo, una sobriedad que se instala, perdura y refleja el estado de ánimo de una época en busca de apaciguamiento.





• Accesorios para el cabello de Pablo y Gigi Paris









Pablo y Gigi Paris están colaborando en una línea de accesorios para el cabello. DAMIEN ALARD





A pocos días de las vacaciones de fin de año, Pablo se asocia con la marca francesa Gigi Paris para crear una serie de accesorios, diseñados como una extensión de su guardarropa de invierno. Clips, peines y pequeños espejos reflejan la delicadeza del saber hacer responsable de Gigi Paris y el refinamiento parisino de Pablo. Diseñados con materiales nobles, estos objetos de joyería se centran en el detalle adecuado que resalta una mirada. Un toque agradable y duradero para deslizarse bajo el árbol.





◗ Pablo.fr y Mynameisgigiparis.com.





• Celio y Be Camaïeu, una colaboración en lo más alto









Celio y Be Camaïeu colaboran este invierno con la estación de esquí de Chamonix-Mont-Blanc. CELIO





Justo a tiempo para el inicio de la temporada de deportes de invierno, Celio y Be Camaïeu colaboran este invierno con la estación de esquí de Chamonix-Mont-Blanc en torno a un vestuario a medio camino entre el estilo accesible y el tecnicismo alpino. Del lado de Celio, plumíferos repelentes al agua, parkas impermeables, chaquetas forradas y tejidos de ochos conforman siluetas masculinas enfocadas al frío extremo. En el lado de Be Camaïeu, los plumíferos sin costuras, con cinturón o reversibles se combinan con conjuntos capullo, todos disponibles en gris mineral, azul hielo, negro y blanco, un guiño a los tonos que se ven en las cumbres.





◗ Celio.com.





• El arte del regalo de Lulli









“Cajas de regalo” de Lulli. ESTUDIO IGO





Diez años después de su primer éxito, las “Gift Boxes” de Lulli regresan este año. Diseñados como cajas llave en mano listas para ofrecer, reúnen una selección sorpresa extraída de las colecciones de moda y estilo de vida de los diseñadores distribuidas por el concept store. El contenido, mantenido en secreto hasta la inauguración, fue elegido para reflejar el espíritu de la época, en torno a atenciones delicadas y sentidas. ¿El bono? El valor de estas cajas, ofrecidas en tres formatos, supera su precio de compra. Una forma sencilla y elegante de colocar un pequeño toque de estilo debajo del árbol, sin arrancarte el pelo en las tiendas.





◗ Lulli-sur-la-toile.com.