¿Cuáles son los mejores relojes de 2025? Hay para todos los gustos… y todos los bolsillos





En su cuarta edición, El Reloj del Año 2025 registró una participación récord: 190.000 internautas votaron para elegir sus relojes favoritos. Creado y encarnado por el periodista especializado en relojes Frank Sans C (nombre real Frank Declerck), que cuenta con más de 500.000 suscriptores en su canal de YouTube, El Reloj del Año (LMDA para los fans) es un evento único en su género en el ámbito francófono y más allá. A partir de una preselección realizada por una treintena de periodistas especializados, los participantes tuvieron algunas semanas para elegir sus tocantes favoritos en once categorías diferentes, desde menos de 500 hasta… más de 350.000 euros. Retransmitida el lunes por la noche por TF1+, nuevo socio de Frank Sans C, la ceremonia reunió a los mayores directores generales del sector, así como a los aficionados al tocante detrás de su pequeña pantalla.





En la categoría “menos de 500 euros”, Casio ganó con el modelo Edifice, el primero en su larga historia que incorpora un mecanismo automático. La victoria del Seiko Presage Frozen Mojito en la categoría “500 a 1.000 euros”, una de las más disputadas, fue una pequeña sorpresa, ya que este reloj elegante y a priori “femenino” se distinguió principalmente por los votantes masculinos (los gustos evolucionan). Por lo demás, Tissot ganó el premio con un PRX Goldorak, Tudor ganó las votaciones con un deslumbrante Black Bay azul laguna, y Frédérique Constant ganó la franja de 5.000 a 10.000 euros, también muy concurrida, con su Calendario Perpetuo muy relojero.





Lujo en majestuosidad





En nichos de precios más altos, Omega y su Speedmaster Moonphase demostraron que la Luna todavía hace soñar a los terrícolas, Tag Heuer y su directora de movimientos, Carole Forestier Kasapi (¡en grande!), quedaron impresionados con las innovaciones de alta tecnología del Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport TH-Carbonspring, en particular la espiral de carbono que requirió años de desarrollo, y Rolex fue coronado por una de las mayores innovaciones relojeras del año (tanto en términos técnicos como estéticos): el Land Dweller 40. Platino.





Entre la estratosfera (de 100.000 a más de 350.000 euros), Audemars Piguet y Vacheron Constantin han seducido con modelos excepcionales, el Royal Oak Perpetual Calendar 150th Anniversary para AP y el Solaria para Vacheron Constantin, que resulta ser el tocante más complejo jamás creado con sus 41 complicaciones, cinco funciones astronómicas y una repetición de minutos. En otro estilo, el Apple Watch Ultra 3 ganó en el también muy poblado registro de relojes conectados.





Cuatro premios excepcionales cerraron la lista: el premio del jurado concedido a Ferdinand Berthoud por un reloj excepcional hecho “a la antigua usanza”, el premio TF1 a la excelencia relojera para el sublime Octo Finissimo Ultra Tourbillon de Bvlgari, y dos premios finales en todas las categorías, masculino y femenino. Entre los caballeros heredó el trono el Royal Oak Perpetual Calendar 150th Anniversary, mientras que entre las damas se coronó la espectacular y felina Joyería Panthère de Cartier.





Relojes del año: la lista completa





Ganador en la categoría de menos de 500 euros: Edifice EFK-100 XPB-1A de Casio







Casio Edificio EFK-100 XPB-1A.





Ganador en la categoría de 500 a 1.000 euros: cóctel Presage mojito helado de Seiko









Cóctel de mojito helado Presage de Seiko.





Ganador en la categoría de 1.000 a 2.000 euros: PRX Robot UFO Grendizer 50 aniversario de Tissot









PRX Robot UFO Grendizer 50 aniversario de Tissot.







Ganador en la categoría de 2.000 a 5.000 euros: Black Bay 54 “Lagon Blue” de Tudor









Black Bay 54 “Lagon Blue” de Tudor. RS.SOLUCIONES





Ganador en la categoría de 5.000 a 10.000 euros: Calendario Perpetuo Clásico de Manufactura de Frédérique Constant









Calendario perpetuo clásico de fabricación de Frédérique Constant.





Ganador en la categoría de 10.000 a 25.000 euros: Speedmaster Moonphase de Omega









Fase lunar Omega Speedmaster.





Ganador en la categoría de 25.000 a 50.000 euros: Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport TH-Carbonspring de Tag Heuer









Tag Heuer Carrera Cronógrafo Tourbillon Extreme Sport TH-Carbonspring.





Ganador en la categoría de 50.000 a 100.000 euros: Land Dweller 40 Platinum de Rolex















Ganador en la categoría de 100.000 a 350.000 euros: Royal Oak Perpetual Calendar “150th Anniversary” de Audemars-Piguet









Calendario perpetuo Royal Oak “150 aniversario” de Audemars-Piguet.





Ganador en la categoría de 350.000 y más: Solaria Ultra Grande Complication- La Première de Vacheron Constantin









Complicación Solaria Ultra Grande: la primera de Vacheron Constantin. © VACHERON CONSTANTIN





Ganador en la categoría de relojes inteligentes: Apple Watch Ultra 3 de Apple









Apple Watch Ultra 3 de Apple.





Ganador en la categoría Premio del Jurado: El nacimiento de un reloj 3 de Ferdinand Berthoud









Nacimiento de un reloj 3 de Ferdinand Berthoud. DIODO SA – DENIS HAYOUN





Ganador del premio TF1: Octo Finissimo Ultra Tourbillon de Bvlgari





