Coverstar, Yope, Lemon8… Estas apps sustitutivas de TikTok e Instagram para menores

Centrémonos en tres aplicaciones a las que están recurriendo los jóvenes australianos tras la entrada en vigor de la prohibición de diez redes sociales para menores de 16 años.





Ya está hecho y es una primicia mundial: Australia prohibió diez redes sociales para menores de 16 años el miércoles 10 de diciembre. Las aplicaciones específicas que no cumplan se arriesgan a una multa de 28 millones de euros. Pero algunos de ellos, escapados de la red legislativa, acogen con los brazos abiertos a los adolescentes que se apresuran a llegar allí. Concéntrese en tres de ellos (Coverstar, Yope y Lemon8) en nuestro vídeo en la parte superior del artículo.





En Coverstar, los niños menores de 13 años deben pedir a sus padres que se graben dando permiso, lo que permite a esta aplicación estadounidense escapar a la prohibición.





En cuanto a Yope, una especie de Snapchat ultraprivado, su director general, el bielorruso Bahram Ismailau, presenta su servicio como un servicio de mensajería que excluye cualquier contenido no solicitado. Por lo tanto, actualmente el yope no está prohibido para los jóvenes en Australia.





La tercera aplicación que destaca es Lemon8. Perteneciente al gigante chino ByteDance, al igual que TikTok, es una especie de cruce entre Instagram y Pinterest, donde la fotografía juega un papel central.





Lemon8 ha estado en la cima de las descargas en Australia en las últimas semanas, y por una buena razón: los usuarios de TikTok pueden migrar fácilmente su contenido de video allí con solo un clic.





Por otro lado, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat e incluso Reddit tienen ahora prohibido mantener o permitir la creación de cuentas a usuarios australianos menores de 16 años. Las plataformas de streaming Kick y Twitch, así como las redes sociales Threads y X, también se ven afectadas.





La lista de aplicaciones prohibidas probablemente crecerá





Y es probable que esta lista crezca, como ya ha anunciado el gobierno australiano.





“Empieza un nuevo deporte, aprende a tocar un nuevo instrumento o lee ese libro que lleva un tiempo en tu estantería”. declaró el primer ministro australiano, Anthony Albanese, durante un discurso retransmitido por televisión el martes, como último alegato a favor de esta controvertida ley.





“Y sobre todo, pasar un buen rato con tus amigos y familiares. En persona»añadió. Estas nuevas leyes tienen como objetivo proteger a los menores de 16 años del acoso, así como de algoritmos que, según las autoridades australianas, los exponen a contenidos violentos y sexuales.





Sin embargo, estas medidas están siendo impugnadas ante los tribunales: un grupo que defiende los derechos de los usuarios de Internet afirmó haber iniciado un procedimiento ante el Tribunal Superior de Australia.





A su vez, Francia podría ver llegar el mismo tipo de prohibición: Emmanuel Macron confirmó el miércoles en Saint-Malo su intención de prohibir las redes sociales antes. “15 o 16 años”gracias a un proyecto de ley presentado “a partir de enero”.