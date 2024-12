cómo Skyjo se convirtió en la nueva estrella de los juegos de mesa

Con más de 3 millones de copias vendidas desde 2019 en Francia, Skyjo se ha consolidado como un imprescindible en el “party game”, hasta el punto de rivalizar con Uno.





Guillaume Vanier recuerda su primera partida de Skyjo, hace casi un año: “Me gustó enseguida, por su sencillez y el buen ambiente que crea enseguida. » Desde entonces, el librero de 40 años ya no puede prescindir de él. “Estoy en tal punto que hace tiempo que tengo la aplicación Skyjo en mi teléfono, para jugar con mis amigos incluso cuando no estamos juntosse ríe, Es un regalo que doy muy fácilmente cuando me invitan. »









Hay que decir que Skyjo –pronunciado “skaïjo”– lo tiene todo para hacerte completamente adicto. Creado por el alemán Alexander Bernhardt en 2015, el juego es extremadamente sencillo. Al comienzo de cada ronda, los jugadores reciben 12 cartas boca abajo frente a ellos. Una vez que llega tu turno, robas una carta y decides conservarla (por lo tanto, intercambiarla con una de las 12 cartas colocadas sobre la mesa) o descartarla (pero luego debes revelar una de tus cartas). El objetivo: intercambiar tarjetas de alto valor con tarjetas de bajo valor. La ronda termina cuando un jugador ha revelado todas sus cartas. Al final, el jugador que haya acumulado menos puntos en todas las rondas gana el juego.





Más de 3 millones de copias vendidas





Una receta sencilla que impulsó a Skyjo a las alturas de los juegos de mesa. Desde 2019, fecha de su distribución en Francia por la empresa Blackrock Games, se han vendido más de 3 millones de copias. El juego alcanzó el primer puesto en ventas en JouéClub, con 750.000 cajas ya vendidas en noviembre de 2024, superando el año 2023 y sus 730.000 copias vendidas. Según un estudio de Solitaire.net, Skyjo supera incluso a Uno en volumen de búsquedas mensuales en Google, con 90.000 clics frente a 43.000, y sube al podio de los juegos más populares en Francia, detrás de Monopoly y Scrabble.









Para Franck Mathais, portavoz de JouéClub, Skyjo se benefició del período de confinamiento: “Covid ha generado una demanda muy fuerte de juegos de mesa, especialmente por parte de adolescentes y adultos. Teníamos poco tiempo libre en ese preciso momento. Estos juegos parecieron ser una buena alternativa para pasar tiempo juntos. » Las ventas de Skyjo están en auge a partir de 2022, tras la explosión de los “party games”, derivados del famosísimo Uno, donde se pone el énfasis en “emociones comunes, reglas simples y juegos cortos”analiza Franck Mathais.





Reuniendo a “todas las edades”





Estos “juegos de fiesta” también tienen el poder de unir a todas las generaciones. Max Romain, de 24 años, descubrió a Skyjo mientras jugaba en casa de su exnovia hace unos años. “Era una familia a la que le gustaban mucho los juegos de mesa. Estábamos jugando a Los colonos de Catán. Pero la duración de los juegos a menudo irritaba a los jugadores mayores y el juego a veces era demasiado técnico para los jugadores más jóvenes. Skyjo fue el juego que reunió a todas las edades”recuerda.









Este aspecto del público en general atrajo inmediatamente a Yoann Laurent, fundador de Blackrock Games. En 2017, descubrió Skyjo en Internet y luego decidió hacer un pedido para probarlo con su equipo. El amor a primera vista es inmediato: “Como es muy simple y contiene un gran elemento de azar, el juego logra despertar mucha emoción en los jugadores. Cuando ganamos tenemos la sensación de haber jugado bien, de haber seguido una buena estrategia, y cuando perdemos nos decimos que no hemos llegado muy lejos y que tendremos más suerte en la siguiente ronda. »





En 2017, la distribuidora se puso en contacto con Alexander Bernhardt, el creador, con el objetivo de ser el principal distribuidor de su creación en Francia. Después de varios meses sin respuesta, la persona finalmente accedió a reunirse con él. “Es una persona muy reservada, más bien al margen del mundo lúdico.explica Yoann Laurent. Pero una vez que se estableció el contacto, todo sucedió bastante rápido. »





“Efecto bola de nieve”





Muy rápidamente, el juego encontró a su público. No son necesarias campañas publicitarias, asegura Lola Chassonnerie, portavoz de Blackrock Games, el boca a boca ha hecho casi todo el trabajo: “Los jugadores llevan el juego a las casas de sus amigos. Jugamos un primer partido, luego un segundo,… De las 5-6 personas que jugaron, al menos 2 o 3 irán a comprarlo. Creó un verdadero efecto de bola de nieve. »





Desde entonces, la familia Skyjo ha crecido, con una versión “Junior” adecuada para niños a partir de 4 años, luego una edición “Action”, que añade comodines y cartas de acción y permite más interacciones entre los jugadores. Una edición “Travel”, más pequeña y más fácil de transportar, también debería ver la luz en la primavera de 2025.









Louise Parisot descubrió el juego durante unas vacaciones de verano en la montaña. “La novia de mi hermano trajo un Skyjo. Empezamos a jugar y pensé que era genial.recuerda. Ahora lo juego todo el tiempo. Nunca salgo de viaje sin mi Skyjo. Hay algo súper adictivo en ello. » Este carpintero y ebanista de 26 años no siempre ha sido un aficionado a los juegos de mesa: “Antes de Skyjo, casi nunca jugaba. » Desde entonces, no puede vivir sin él. Incluso adquirió el hábito de ir a bares de juegos con su novia y sus amigos. ¿Una forma de descubrir a los demás? “¡Sí, Skyjo “Acción”! »