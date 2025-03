Cómo observa surfear en las influencias militares

Tiempo de lectura: 5 min.

Los relojes han estado colaborando durante mucho tiempo con diferentes cuerpos, y están apostando cada vez más a este pasado militar para seducir al público en general. Después de ser cursi durante mucho tiempo, ¿los caqui volverían a retroceder?









Bell & Ross y el Patrouille de Francia, Tudor y Aeronavale, Seica y la Escuela de Guerra, Yema y la Fuerza Aérea, Lip y las Tropas de Elite del Ejército, el G-Shock de Casio y los diversos demandantes de la Marina Francesa … La lista es larga de las marcas de relojes que multiplican las asociaciones con el mundo militar, especialmente en France. Sin embargo, la tendencia no tiene nada que ver con el rearme actual o con el contexto internacional, ya que la proximidad entre Watchrs y Soldiers es antigua. El reloj de pulsera, nacido bajo el liderazgo de las Fuerzas Armadas durante la Primera Guerra Mundial, se desarrolló masivamente durante la segunda, luego en la década de 1950. Simplemente porque la hora en la muñeca es más práctica que en el bolsillo. Con los años, los militares han escrito especificaciones cada vez más exigentes, a las cuales las marcas de la relojería han respondido. Así nacieron modelos míticos como la docena sucia del ejército británico, el tipo 20 de la Fuerza Aérea Francesa, las cincuenta brazas de Blancpain para nadadores de lucha francesa, o el famoso campo de color caqui fabricado por Hamilton para el ejército estadounidense. Incluso el tanque Cartier, con un diseño elegante, nació en 1917 bajo el lápiz de Louis Cartier, inspirado en la forma de un tanque visto desde arriba.





Testers de tamaño de vida





A pesar de todo, «El reloj militar, en sí mismo, no existe», dice Clément Mazarian, coleccionista y autor de reconocidos Watch Works («Colección personal» (2022) y «Colección eléctrica», por Clément Mazarian, Chêne). Por la simple razón de que cada ejército (tierra, aire, mar) tiene solicitudes muy específicas y diferentes. Cuando un piloto de combate necesitará un cronógrafo para calcular los tiempos intermedios, el buzo de combate, quiere una impermeabilización y resistencia a la alta presión, así como un telescopio graduado para medir sus minutos de inmersión … Un punto común, sin embargo: la máquina debe ser robusta, legible y extremadamente confiable: «Tener el tiempo más exacto posible es a menudo una cuestión de vida y muerte», Explica Clément Mazarian. Según las guerras, los soldados presentaron sus relojes a las peores condiciones, a pesar de sí mismos, convirtiéndose en los probadores de vida de la industria de vigilancia.





En la década de 1980, el surgimiento de la cultura pop, acompañada de la revolución de la muestra y por el reinado de la frescura, devolvió el universo guerrero al radio de la nostalgia polvorienta. Especialmente desde que el G-Shock de Casio, asequible y dotado de características electrónicas avanzadas, ha tenido éxito en complacer a los jóvenes urbanos tanto como los militares, llegando a ganar en muchos cuerpos. Pero la nostalgia, o la fantasía, nunca muere por completo.







El G-Shock Mudmaster de Casio fue diseñado en colaboración con el ejército británico. Casio





Poco a poco, las marcas vigilantes, en busca de narración de historias, salieron de sus archivos, con gusto que se jactan de una compañía militar viril, de aquellos que forjan leyendas y hacen que los niños pequeños soñen. Como Carlos Rosillo, co -fundador de Bell & Ross: «Cuando era niño, me fascinó el heroísmo y se superó a uno mismo». Con su compañero, Bruno Belamich, le dan a Bell & Ross una fuerte identidad aérea (sus relojes toman el diseño de los instrumentos de vuelo de una cabina), y hacen en paralelo alrededor de treinta modelos destinados a las unidades de élite del ejército y la policía (Gign, Bri, Raid …). En 2021, fue la consagración: la marca fue elegida para acompañar a la Patrulla de Francia, la que, el 14 de julio, hizo su enchufe azul, blanco, rojo, volando sobre los Champselées. Una forma buena y vencida que permite a Bell & Ross presentar cada año, justo antes de National Holiday, una serie limitada de 500 relojes Patrouille de France. Y eso es un éxito. El público, jóvenes pero no solo, ama este tipo de piezas. «Es emocionante, convoca la imaginación y la aventura», Confirme a Jérôme Burgert y Gabriel Vachette, los fundadores de la marca Serica: «No necesitamos un reloj impermeable a 300 metros para tomar el metro todas las mañanas, pero el lado de James Bond agrada mucho».









La Escuela de Guerra de la Escuela de Guerra de Chronométer 6190 se reservó para estudiantes de la promoción 32ᵉ. Serie





Además, una asociación militar «legítimo» Una empresa de relojería, lo que la hace más creíble y deseable. Para Seica, la primera colaboración comenzó por casualidad, como en una película. Cuando un joven con camisa hawaiana empuja la puerta de su boutique parisina du Marais, un día de orgullo gay, están lejos de imaginar que trabajarán con espías estadounidenses: su visitante pertenece a Servicio Secreto de la Oficina de Campo de París. Sus colegas y desean que ordene una docena de relojes para celebrar su fin de misión en la capital. Para Seica, es una bendición (entonces sujeto a la confidencialidad total), seguido de otros acuerdos más sostenibles y públicos, en particular con la Escuela de Guerra.





En Francia, muchas marcas ocupan el nicho militar, como Akrone, Matwatches o Ralf Tech, que equipa el famoso comando Hubert de la Armada francesa. La venerable Auricoste, afirma esta herencia más que siempre que la Marina Francesa en 1854, al igual que Yema, una compañía renacida Franc-Comtois que se había publicado notablemente en la década de 1970, Superman llamado, destinado a los rescatistas de la Fuerza Aérea. En cuanto a Chronofixe, una de las marcas que ganó el contrato Tipo 20 en la década de 1950, está a punto de resaltar este modelo de antología, está actualizado.





«Argumento de comunicación»





De ahora en adelante, el color caqui representa un argumento de comunicación dorada. El otoño pasado, cuando Tudor dio a conocer un nuevo reloj de su colección Pelagos en asociación con Aeronavale, dos oficiales combinados (caqui) estaban allí para mencionar su profesión de conductores: estrellas en los ojos entre la audiencia, gran éxito en la tienda. La fabricación suiza y el ejército francés colaboraron en la década de 1950, explica un portavoz de Tudor: «En el mundo bipolar en ese momento, proporcionamos casi todos los ejércitos del bloque occidental, en forma de dotaciones». En esencia, un Cuerpo del Ejército compró cientos o miles de relojes, que cuestan mucho más barato que hoy, para equipar a sus soldados, este último tenía que restaurarlos después de su compromiso militar.









El Tudor Pelagos FXD GMT Zulu Time se ha desarrollado en colaboración con French Aeronavale. Tudor





Obviamente, las dotaciones han desaparecido. ¿Cómo puedo imaginar que el mudo grande continúa comprando Tudor, Bell & Ross o Blancpain a varios miles de euros cada uno? Pero ha aparecido otra forma de cooperar, explica el teniente Amaury Jouvet, jefe del servicio de marca y asociaciones del marine Sirpa (el Departamento de Relaciones Públicas del Ejército). En mayo de 2021, la Armada francesa decidió crear su marca para «Entrar en la vida diaria de los franceses», de «Surus Vocations» … Y para hacer que su imagen crezca.





En esta ocasión, ella seleccionó (después de una llamada de licitaciones) un intermediario especializado, Publi Voile. La misión de este último es recolectar propuestas de asociación y elegir, con el Sirpa Marine, que las compañías tendrán el privilegio de mostrar el famoso sello «MN» (para la Marina). En la actualidad, tienen 18 años en total, bajo contrato de licencia durante seis años, desde Tudor hasta Saint James (para ropa) o Hénaff (para Pâté). Y si es imposible tener una estimación del número de Aeronavals de Tudor X fabricados y vendido, o la cantidad afectada por la Armada, todos están contentos: el público sigue y el Cuerpo usa estos fondos para «Mejorar la vida diaria de los marineros», dijo Amaury Jouvet. En esta primavera de 2025, incluso si el reloj «militar» permanece sobre todo la expresión de una fantasía del heroísmo, la noticia finalmente se manifiesta. Abordado por un comando de élite francés, una gran casa de relojería acaba de ser desafiada: crear un reloj ultra técnico pero «sigiloso», desprovisto de todos los electrónicos.