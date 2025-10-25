China toma una medida sin precedentes: desmantela tarjetas gráficas de Nvidia para extraer chips y potenciar su propia IA

En medio de nuevas restricciones tecnológicas, China ha puesto en marcha una estrategia poco ortodoxa para sostener su avance en IA. Empresas locales están desmontando tarjetas Nvidia para extraer chips y reutilizarlos en centros de datos. La medida ilustra una combinación de urgencia y resiliencia frente a un mercado cada vez más fragmentado.

El rol crítico de las GPU en la IA

Los procesadores gráficos, o GPU, se han convertido en la espina dorsal del cómputo para modelos de aprendizaje profundo. Su capacidad para ejecutar cálculo matricial masivo permite entrenar redes neuronales y grandes modelos de lenguaje de forma eficiente.

Para proyectos como ChatGPT, la velocidad, el ancho de banda de memoria y la interconexión entre chips son decisivos. De ahí que la serie RTX 4090, y sus variantes, sea tan buscada por laboratorios de IA de todo el mundo.

Escasez y versiones “a medida” para el mercado chino

Las medidas de control de exportaciones han limitado la llegada de GPU de alto rendimiento a Asia. En respuesta, Nvidia lanzó la RTX 4090D, una versión con capacidad reducida para cumplir con las normas y abastecer a China.

Aunque la 4090D recorta un pequeño porcentaje de rendimiento, su demanda ha sido notable entre integradores y nubes locales. En la práctica, el mercado se ha adaptado con una mezcla de ingeniería y creatividad operativa.

Desmontaje industrial y reciclaje de silicio

Ante la escasez, varias plantas han comenzado a desmontar tarjetas gráficas en volumen para recuperar chips funcionales. Informes locales hablan de más de 4.000 unidades procesadas en un solo mes, con paquetes BGA resoldados y probados para su reutilización.

Estos chips reacondicionados son adquiridos por laboratorios de IA, universidades y entidades públicas con necesidades de cómputo acelerado. La práctica no es trivial: exige estaciones de rework, rayos X y perfiles térmicos precisos para evitar daños.

“Estamos viendo una creatividad forzada por las restricciones, pero también una determinación para mantener el ritmo de innovación”, afirma un analista con foco en la cadena de suministro asiática. Aun con riesgos, el incentivo económico es poderoso.

Imágenes en foros como Baidu muestran pilas de RTX 4090 listas para desmontaje y clasificación. Es un recordatorio de cómo la escasez impulsa circuitos paralelos de suministro y recuperación de componentes.

Costes, riesgos y un mercado paralelo en auge

El desmontaje masivo conlleva riesgos de fiabilidad, desde microfisuras en la soldadura hasta degradación por calor. Sin una cadena de trazabilidad robusta, los operadores asumen posibles fallos y un soporte posventa más débil.

Aun así, el incentivo de precio por teraflop y la urgencia por ampliar clusters de entrenamiento inclinan la balanza. En paralelo, crecen las inversiones en chips domésticos para reducir la dependencia de proveedores extranjeros.

Aumento de la oferta “gris” de GPU reacondicionadas y piezas de repuesto .

reacondicionadas y piezas de . Presión a la baja en el coste por cómputo para laboratorios locales de IA .

para laboratorios locales de . Aceleración de I+D en silicio propio y ecosistemas de software nativos .

propio y ecosistemas de software . Mayor escrutinio internacional y tensiones en la geopolítica tecnológica.

Innovación forzada y horizonte estratégico

La estrategia de China combina medidas tácticas de corto plazo con apuestas en soberanía tecnológica. El objetivo es sostener el ritmo de innovación mientras madura una cadena de valor local de chips para IA.

Si las restricciones persisten, veremos más creatividad en empaquetado, interconexión y software optimizado. Y si los fabricantes locales cierran la brecha, el mapa de la competencia en IA podría reconfigurarse.

Conclusión

El reciclaje de chips desde tarjetas comerciales es un síntoma de la nueva realidad global del hardware. Entre márgenes estrechos, controles de exportación y ambición tecnológica, la carrera por la IA entra en una fase de soluciones poco convencionales.

Lo que hoy parece una táctica extrema podría ser el puente hacia una base de cómputo más autónoma. En ese tránsito, la mezcla de pragmatismo y riesgo definirá a los ganadores de la próxima década.