China sorprende al mundo: motor hipersónico de 20.000 km/h para un avión que dará la vuelta al planeta en solo 2 horas

La promesa de un vuelo capaz de dar la vuelta al mundo en apenas dos horas ya no suena a pura fantasía. Un equipo de investigación en China ha revelado un motor hipersónico diseñado para alcanzar los 20.000 km/h, un salto que redefine la movilidad global y la supremacía tecnológica.

El avance combina conceptos de propulsión de vanguardia con una arquitectura de control aerodinámico que permite operar de forma estable a velocidades extremas. Este desarrollo empuja el límite de lo posible y abre un debate sobre su impacto civil y militar.

Un motor hipersónico que cambia las reglas

El sistema adopta un modo de operación con detonación rotativa hasta alrededor de Mach 7, aprovechando ondas que se desplazan en espiral dentro de una cámara anular. Esta estrategia exprime mejor la energía del combustible y reduce pérdidas térmicas.

Al superar ese umbral, el motor cambia a la detonación oblicua, usando una rampa de admisión inclinada para comprimir el aire antes del encendido. El resultado es una mayor estabilidad a régimen hipersónico y una mejora en el impulso específico.

La combinación de estos modos minimiza la complejidad de múltiples etapas propulsivas y mejora la relación empuje-peso. Además, favorece una transición más suave entre regímenes de vuelo y reduce la penalización energética.

Viajes que encogen el planeta

Con velocidades de crucero de 20.000 km/h, un París–Nueva York podría quedar en torno a dos horas, y trayectos intercontinentales se volverían casi instantáneos. La conectividad global ganaría elasticidad y los flujos económicos serían más dinámicos.

Esta revolución exigiría rediseñar la infraestructura aeroportuaria, la gestión del tráfico aéreo y los protocolos de seguridad. La integración con órbitas suborbitales y corredores estratosféricos sería clave para mitigar ruidos y choques térmicos.

París–Nueva York en aproximadamente dos horas , con ventanas de embarque ultra ágiles.

, con ventanas de ultra ágiles. Londres–Pekín en cerca de una hora , ideal para misiones de negocio críticas.

, ideal para misiones de críticas. Buenos Aires–Madrid en tres horas , impulsando turismo premium y logística urgente de alto valor .

, impulsando turismo y logística urgente de . Redes punto a punto sobre rutas polares , con planificación basada en meteorología de alta capa.

, con planificación basada en de alta capa. Servicios combinados de carga exprés y cabinas de baja densidad para minimizar masa.

Implicaciones militares y geopolíticas

La misma tecnología se presta a aplicaciones militares, desde vectores hipersónicos hasta aeronaves de reconocimiento y ataque. Su velocidad permitiría eludir sistemas de defensa convencionales y alterar la disuasión estratégica.

Estados Unidos, China y Rusia compiten por la primacía en hipersónica, acelerando inversiones y pruebas. La balanza de poder podría variar con cada nuevo ensayo, alimentando una carrera de innovación sin precedentes.

“Es imprescindible que la velocidad no nos haga perder la prudencia, porque el verdadero progreso exige una responsabilidad compartida”, afirma un investigador en propulsión hipersónica al resumir el dilema ético de la tecnología.

Retos técnicos y ambientales

A velocidades extremas, la gestión de calor se vuelve el gran enemigo, con superficies expuestas a flujos plasmáticos. Materiales de ultra alta temperatura y escudos térmicos activos serán obligatorios para evitar fatiga estructural.

El control de la admisión, la supresión de fluctuaciones de presión y la estabilidad de las ondas de detonación plantean desafíos de ingeniería compleja. Cualquier inestabilidad puede traducirse en pérdidas de empuje o eventos peligrosos de “unstart”.

El impacto ambiental también exige análisis riguroso: estelas en la estratósfera, emisiones a gran altitud y estampidos sónicos sobre zonas pobladas. Corredores marítimos y ventanas horarias selectivas podrían mitigar parte del ruido.

La viabilidad económica dependerá de los costes de ciclo de vida, desde mantenimiento predictivo hasta combustibles avanzados. Certificar aeronaves hipersónicas requerirá marcos regulatorios nuevos y estándares de seguridad específicos.

Un futuro fascinante, pero responsable

El salto hipersónico promete una nueva era de movilidad y una arquitectura de defensa más compleja. La cuestión ya no es si podremos volar tan rápido, sino cómo lo haremos de forma segura y sostenible.

La cooperación internacional, los protocolos de prueba transparentes y los acuerdos de uso responsable serán tan importantes como el propio motor. Solo así esta proeza técnica podrá traducirse en un beneficio global y duradero.