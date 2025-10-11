China en alerta máxima: una empresa estadounidense lanza insólitos microproyectiles con forma de tortita

El anuncio ha sorprendido al mundo y encendido las alarmas en Pekín. Una empresa estadounidense de tecnología militar avanzada ha presentado un nuevo tipo de microproyectil ultracompacto con una forma tan peculiar como efectiva: una pequeña tortita metálica.

Según los ingenieros responsables, este diseño “plano y aerodinámico” permite que el proyectil sea más difícil de detectar por radar y, al mismo tiempo, más preciso y estable durante el vuelo.

China, por su parte, no ha tardado en reaccionar: medios estatales hablan ya de una “nueva amenaza tecnológica” que podría alterar el equilibrio militar en Asia.

«No es solo una curiosidad de laboratorio. Es una nueva categoría de munición que redefine el concepto de precisión»,

declaró un portavoz del Departamento de Defensa de EE. UU. bajo condición de anonimato.

Un diseño tan simple como peligroso

A primera vista, los microproyectiles parecen inofensivos: discos metálicos de apenas 8 centímetros de diámetro y 40 gramos de peso. Pero su forma plana —similar a una tortita o a un “disco de hockey”— está lejos de ser anecdótica.

Su diseño permite una velocidad de rotación extremadamente alta, lo que garantiza una trayectoria más estable incluso a largas distancias. Además, los materiales utilizados (una aleación ligera de titanio y cerámica) ofrecen resistencia al calor y al impacto, haciéndolos ideales para operaciones en entornos extremos.

Los proyectiles pueden lanzarse desde drones, aviones ligeros o incluso desde sistemas terrestres compactos.

La reacción de China

Pekín no ha ocultado su preocupación. El diario estatal Global Times publicó un extenso artículo denunciando “el uso provocador de microarmas experimentales en un contexto de creciente tensión en el Pacífico”.

Según fuentes militares chinas, los ensayos estadounidenses cerca del mar de Filipinas habrían sido detectados por satélite hace varias semanas. Las autoridades de defensa de China temen que esta tecnología pueda emplearse para ataques de precisión imposibles de interceptar.

«Cada avance de este tipo cambia las reglas del juego»,

declaró el coronel retirado Zhang Wei, analista militar en Pekín.

«La forma del proyectil no solo lo hace más veloz, sino también más difícil de rastrear. Es una evolución que nos obliga a repensar nuestra defensa aérea.»

Un arma “inteligente” de nueva generación

La empresa estadounidense detrás del proyecto —cuyo nombre no ha sido revelado oficialmente, pero que algunos medios vinculan con contratistas del Pentágono— asegura que sus microproyectiles no están pensados para uso ofensivo, sino para sistemas defensivos automatizados.

Cada unidad integra un microchip con inteligencia artificial que ajusta su trayectoria en pleno vuelo. De este modo, pueden corregir su curso en milisegundos y adaptarse a cambios en el entorno, algo impensable con municiones convencionales.

Ventajas principales del sistema

Tamaño reducido y peso ligero, fácil transporte y despliegue.

Bajo coste de producción en comparación con misiles tradicionales.

Alta precisión con capacidad de autoguiado.

Emisión térmica y radar mínima, casi indetectable.

Implicaciones geopolíticas

El desarrollo llega en un momento de tensión creciente entre China y Estados Unidos, especialmente en torno a Taiwán y el mar de China Meridional. Los expertos ven en esta innovación una señal de que la guerra del futuro será cada vez más tecnológica y menos visible.

Algunos analistas recuerdan que EE. UU. lleva años invirtiendo en sistemas de microarmas y enjambres de drones autónomos. Este nuevo diseño podría ser la pieza que faltaba para integrar ambos conceptos: miniaturización, inteligencia artificial y precisión quirúrgica.

China, mientras tanto, acelera sus propios programas de defensa basados en láser y detección cuántica. Pero incluso con esos avances, detener un proyectil de 8 cm que viaja a Mach 3 sigue siendo casi imposible.

¿Un paso más hacia la “guerra invisible”?

El público se pregunta si esta innovación es realmente necesaria o si representa un riesgo mayor para la estabilidad global. Las organizaciones internacionales han expresado preocupación por el uso de armas autónomas y la falta de regulación en este campo.

«No estamos preparados para un conflicto donde las decisiones letales sean tomadas por algoritmos»,

advirtió Laura Méndez, portavoz de la ONG Paz Digital Global.

Aun así, la empresa estadounidense defiende su desarrollo, argumentando que estos proyectiles servirán para proteger instalaciones críticas y reducir bajas humanas gracias a su precisión.

El futuro de la defensa ya está aquí

Sea cual sea su propósito, los “microproyectiles con forma de tortita” marcan un nuevo capítulo en la evolución militar. Para algunos, es un símbolo de ingenio; para otros, el preludio de un peligroso salto hacia un tipo de guerra donde la tecnología supera al control humano.

Una cosa es segura: con esta innovación, Estados Unidos ha vuelto a poner al mundo —y especialmente a China— en alerta máxima.