



Era de esperarse. No contentas con ayudarnos en nuestras tareas diarias jugando a ser celosas secretarias, bondadosas psicólogas, intérpretes políglotas o reparadores de fotocalderas, nuevas inteligencias artificiales (IA generativa) se meten ahora en nuestras compras online.





La primera salva fue lanzada a principios de semana por ChatGPT, seguida dos días después por Perplexity. Perfecto para el Black Friday, este práctico período de rebajas para anticipar las compras navideñas: según un estudio de la consultora PWC, el 78% de los franceses prevé realizar compras en esta ocasión, principalmente online (61%), principalmente (77%) para anticipar sus regalos de Navidad.





¿Te invade la ansiedad con solo leer las palabras “Navidad” y “regalos”? ¡Nosotros también! Así que, sin pensar en retrospectiva ni una pizca de vacilación, hurgamos en nuestra cuenta ChatGPT (hasta ahora Perplexity solo ha ofrecido su oferta en los Estados Unidos) para encontrar la entrada a la caverna milagrosa. Por suerte, no es necesario pagar una suscripción para divertirse, promete el editor OpenAI (generoso o diabólico, usted elige) “Uso prácticamente ilimitado durante las vacaciones” de su dicho “asistente de compras”.









Mi pregunta: “ Estoy buscando comprarme un bolso de piel para Navidad que sea grande para que mi hija de 16 años vaya a clase, pero no quiero gastarme más de 150 euros y me gustaría aprovechar las ofertas del Black Friday. » ¿Su respuesta? En unos minutos (lleva un poco de tiempo porque es una búsqueda profunda), el asistente me ofrece una selección de cinco bolsas de compras bastante buenas. el lo llama “5 opciones sólidas”y trata de demostrarlo con fotografías, reseñas verificadas y otros consejos dignos de una revista para consumidores.





Un resumen de los puntos fuertes del modelo.





Vendido a 115 euros, el primer modelo es de Paul Marius y está fabricado “cuero de plena flor”. Es la primera vez que oigo hablar de este minorista online de Rouen. A continuación se presenta un resumen de los puntos fuertes del modelo, explicando “Por qué este es el mejor compromiso ahora”O ” por qué es una gran oferta “. Donde un vendedor exhausto o en medio de una carrera promocional podría haberme hecho hacer las maletas con mi pésimo presupuesto, él despliega sus argumentos: “Precio contenido para cuero auténtico. Con 115 euros, nos mantenemos dentro del presupuesto, incluso sin esperar a una nueva promoción; ya es una buena oferta para un bolso elegante y de uso diario”.









Las otras cuatro propuestas siguen el mismo principio, y ChatGPT no duda en señalar algunos defectos aquí y allá, para, supongo, llevar la colusión un poco más lejos. Entonces uno ” esta hermosa representación del cuero metálico, pero que puede mostrar arrugas o marcas más rápidamente » (sic), o en otro, “resistencia a largo plazo que varía según el uso, pero compensada por el precio ridículo”…





“Lo único que tengo que hacer es hacer clic en la foto del producto elegido”





Emocionado, sólo tengo que hacer clic en la foto del producto elegido, o en su descripción, para acceder al sitio web del vendedor y sacar mi tarjeta bancaria. Por el momento, esto ocurre oficialmente sin prejuicios, sin asociación con determinadas marcas y sin comisión, asegura la oficina de OpenAI en París. “El objetivo es proporcionar una experiencia de búsqueda que sea lo más útil posible sin estar patrocinada.promete. ChatGPT actualmente no emite publicidad aunque, como ya se mencionó en el pasado, esto podría considerarse más adelante. En esta etapa, los comerciantes no pueden pagar para aparecer en los resultados de búsqueda y OpenAI no gana comisiones por los clics o las compras realizadas a través de la herramienta en este momento, ya que la prioridad es crear una experiencia de descubrimiento de alta calidad. »





En definitiva, es un sistema que ofrece a cualquier vendedor online la posibilidad de ver su producto expuesto en lo más alto de la lista, siempre que satisfaga la demanda. una especie de“hiperpersonalización”ya muy importante en el comercio actual, aunque eso signifique revolucionar las grandes plataformas de venta online como Amazon, que hasta ahora atraía todas las solicitudes de productos. ¿Y mañana? Todas las apuestas y todas las preocupaciones están permitidas. Incluso aquellos que ven ChatGPT y otros se apoderan de nuestros medios de pago para realizar ellos mismos compras que consideran coherentes con nuestro perfil…









La IA de Perplexity no lo oculta y promete “ayuda a reconectar con el placer de comprar”, “Esta promesa que los sitios en línea no han cumplido”. No pudimos probar su asistente de ventas (disponible sólo en Estados Unidos), pero la herramienta ya se enfrenta a sus futuros competidores: “ Priorizan los ingresos de los afiliados en lugar de ofrecer a los lectores productos que realmente disfrutarán. La mayoría de las innovaciones en el comercio electrónico se han centrado en acelerar el proceso de pago, pero esto resuelve el problema de la transacción, no el placer de comprar. »





Tiemblan Amazon, Rakuten, Zalando y otros minoristas electrónicos que, en su momento, hicieron temblar a las pequeñas empresas y a las grandes tiendas. Si no esperaron hasta noviembre de 2025 para lanzar sus propias soluciones impulsadas por IA generativa, como Rufus implementada en julio en Amazon, es posible que tengan algo de qué preocuparse. Recuerde las reacciones medio preocupadas y medio dudosas de los consumidores y especialistas del comercio cuando Amazon llegó a Francia en 2000: “El Amazonas baila sobre un volcán” fue el titular de “Le Nouvel Observateur”, por ejemplo. Y su corresponsal en Washington, con cautela, aborda a los “expertos” que todavía se preguntan si el famoso comerciante electrónico se convertirá en “ el hipermercado más popular del cosmos o la primera megaquiebra de internet “. ¿Esto te recuerda algo?