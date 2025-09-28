Casio, Chanel, Hamilton ... observa a los creadores que tienen imaginación para revender









Crea, pero también vuelve a visitar, reinterpretar, revivir … ¡demostración!





• Casio y Kikuo se aseguran del espectáculo







Kikuo ibe, el brillante inventor del G-Shock de Casio. Casio





Muy elegante en su estilo relajado, el hombre que recibió la prensa el fin de semana pasado en París es una leyenda. A los 73 años (parece 20 menos), Kikuo Ibe inventó el famoso G-Shock de Casio en 1983, que había conocido por miles de variaciones, sedució tantos hombres como mujeres, personas urbanas como aventureros, fanáticos del hip-hop como soldados. Al pasar por la capital francesa para una “gira heredada” que lo llevará a otras ciudades europeas, Kikuo Ibe se expresa en japonés, y a pesar de la mediación del traductor, es extremadamente reactivo, incluso malicioso. Entrevista expresa.





¿Qué aspecto de la cultura japonesa ha influido en el diseño del G-Shock, más allá de la robustez?





Kikuo ibe Sobre todo, me inspiré en los camiones del sitio. Luego, el trabajo de hierro de arte, el trabajo de acero, así como las tradiciones japonesas, como golpear el arroz de martillo, simbolizar la fuerza y ​​la robustez.





¿Cuál fue el cliente inicial del G-Shock?





Los trabajadores que trabajan en condiciones muy duras, que no usaban un reloj porque eran demasiado frágiles.





Entre las miles de versiones existentes del G-Shock, ¿cuál te parece el más atrevido?





El que habíamos lanzado durante nuestros 35 años, una serie limitada a 35 copias, y completamente en oro.





¿Tienes uno?





Uh no … ¡era demasiado caro para mí! (Risas)





¿Y el modelo que más te marcó?





El que habíamos creado con nigo (Fundador de un simio de baño, actualmente director artístico de Kenzo)siempre para este 35mi Aniversario, un modelo de dos colores del cual yo mismo entregué las dos primeras copias ordenadas, en Hong Kong. La idea era agradecer a nuestros fanáticos más fieles, y estaban realmente sorprendidos (risas).





Esperó 1989 para ofrecer G-Shocks con pantalla analógica: ¿por qué?





Analógico, como es la mezcla de analógico y digital, parecía cumplir con las expectativas del cliente. Para mi parte, prefiero la pantalla digital.





¿Preves un G-Shock conectado con inteligencia artificial?





La IA ya se usa en el diseño del G-Shock, pero su uso se detiene allí. Sin embargo, nada está excluido para el futuro; Los colores del dial, por ejemplo, podrían cambiar de acuerdo con nuestros estados de ánimo, capturados y “traducidos” por AI … ¡Ten cuidado, esto es solo una idea por cierto!





Constantemente evoluciona el G-Shock. ¿Hay oficios que puedan inspirarte para los próximos modelos? Astronautas, por ejemplo?





Es cierto que cada vez que desarrollamos un nuevo modelo, identificamos un “objetivo”, un comercio particular. Pero el sector de la astronomía aún no está explotado. Por el momento, el G-Shock Resiste las condiciones más extremas en un contexto terrenal. El espacio es otra historia. Esto nos obligaría a integrar otros criterios, temperatura y presión en particular, que aún no controlamos.





¿Quién habrías soñado con ofrecer un G-Shock?





En Leonardo da Vinci, un genio absoluto. Me hubiera gustado ver su reacción y escuchar lo que hubiera pensado al respecto.





¿Una máxima que guía su trabajo después de tantos años?





“No rendirse nunca” (“Nunca lo dejes ir”). Yo, que más bien tiende a rendirme fácilmente, me obligo a honrar a un dicho japonés que dice, en sustancia: “La persistencia se convierte en fuerza. Al no dejar ir, logramos superar a nosotros mismos y hacer grandes cosas.





• La primera traza trenza









La forma de la caja octogonal recuerda el tope del perfume n ° 5.





En Chanel, la trenza ya no se usa solo para borde de un sastre. Ahora rodea las muñecas con una trilogía de relojes, titulada “First Galon”, que llega a la tienda en estos días después de haber seducido, en la primavera, los visitantes del espectáculo Watches & Wonders. Bajo el lápiz del director artístico de la casa, Arnaud Chastaingt, este nuevo ejercicio de relojero dibujado en la identidad de Chanel, de la forma del estuche octogonal que evoca tanto el de lugar Vendôme como el enchufe de N ° 5, hasta el uso del oro amarillo de 18 quilates o el de negro en el dial negro en el dial. La trenza de costura, el primer uso que fue decorar los contornos de la chaqueta a medida para subrayar la estructura, se convierte aquí en un brazalete rígido y retorcido. El cierre invisible proporciona a este objeto “reloj” un excedente de distinción. Merecido, a este precio.





◗ Chanel, primera trenza, Dimensiones 19.7 × 15.2 mm, movimiento de cuarzo, pulsera rígida “trenza”, versión de oro amarillo a 15,500 euros, oro amarillo y diamantes a 28,300 euros, todos diamantes a 60,000 euros.





• Hamilton es el baúl









La reserva de energía de Hamilton se sumerge en la imaginación de los aventureros. Hamilton





Recién llegado a la familia Hamilton Khaki Field, la Mecánica de Reserva de Power juega la tarjeta de herramientas aventureras: aspecto militar crudo, agujas de tipo catedral vintage cubiertas con Super-LuminOva, y sobre todo, un indicador de reserva para caminar sin precedentes, colocado a las 9 en punto, miramos la aguja de la “F” (((F “((((F” (((F “((F” (lleno/completo) en la “E” (vacío/vacío), como en el medidor de esencia de un jeep vintage. Debajo del capó, un movimiento manual de reensamblaje desarrollado para la ocasión con el fabricante de motores ETA garantiza 80 horas de autonomía. Ofrecido en el acero o la pulsera de la OTAN, este caqui y su diámetro de 40 mm está dirigido tanto a los aventureros como a los aventureros adornados.





◗ Hamilton, Caki Field Power Reserve Mechanical, Diámetro de 40 mm de diámetro, dial negro o negro en acero inoxidable, movimiento mecánico con reensamblaje manual con reserva para caminar de 80 horas, acero o brazalete verde OTAN, de 915 euros a 995 euros.





• El labio surge allí









Lip revisa su cronógrafo Mach 2000 que data de 1975. Labio





¿Volvería el reloj en gracia? Después de las magníficas piezas minimalistas de concreto crudo presentado este verano por los relojes Burdeos Micro-March Mona, Lip Revise uno de sus icónicos relojes de 1975, el Mach 2000 cronógrafo. En ese momento, Roger Tallon, el famoso diseñador industrial francés a quien le debemos la escalera Helicoidal M400 o el primer TGV naranja, crea este tocante asimétrico y la respiración al labio. Cincuenta años después, aquí renace en el formato de reloj, para instalarse o colgar, y que siempre muestra sus hermosos colores pop (el subcuento que los subcontados son puramente decorativos).





◗ Lip, Mach 2000, Dimensiones 31.5 x 30 x 5.5 cm, 900 gramos, movimiento de cuarzo silencioso, versión de pared (199 euros) o a pie (249 euros).





◗ Mona mira, Reloj de concreto para colgar o instalar, 189 euros.