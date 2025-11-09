Canadá pulveriza un récord mundial: 600 millones de neutrones por segundo nos acercan como nunca al sueño de dominar la fusión nuclear

Un salto decisivo para la fusión

La obtención de 600 millones de neutrones por segundo en Canadá consolida un hito que acerca a la humanidad a la fusión nuclear. Este rendimiento, liderado por la start‑up General Fusion, refuerza la promesa de una energía limpia y prácticamente inagotable.

En un contexto de descarbonización urgente, la fusión en pulsos emerge como opción segura y eficiente. El logro no es aislado: es fruto de dos décadas de investigación y de una estrategia tecnológica cuidadosamente escalable.

Un enfoque innovador: compresión de plasma

La propuesta de Magnetized Target Fusion (MTF) combina un revestimiento de metal líquido con un conjunto de pistones de gran potencia. Estos pistones comprimen el plasma dentro de un tokamak esférico, generando condiciones favorables para una fusión eficiente.

En el programa de Plasma Compression Science (PCS), el equipo produjo un rendimiento sobresaliente de neutrones. La compresión mecánica volumétrica se vuelve, así, una herramienta crítica y reproducible para la ignición futura.

Estabilidad y densidad en alza

El experimento elevó la densidad del plasma hasta cerca de 190 veces su valor inicial, mejorando las condiciones de confinamiento. El tiempo de partículas retenidas superó al tiempo de compresión, reforzando la estabilidad del sistema.

Además, el campo magnético interno se amplificó más de 13 veces, consolidando un confinamiento más seguro. Este refuerzo magnético reduce pérdidas y mejora la eficiencia general del pulso.

Resultados que marcan el camino

Por primera vez, un tokamak esférico fue comprimido mediante un liner metálico que colapsó de forma controlada. El resultado valida la viabilidad de MTF y sienta las bases para una demostración de mayor rendimiento.

“Este hito es un paso gigantesco hacia una demostración estable de la fusión”, afirmó Michel Laberge, fundador y director científico de la compañía. La evidencia experimental genera confianza en el escalado tecnológico.

LM26: hacia una demostración a gran escala

El proyecto LM26 busca llevar la compresión volumétrica a una escala significativa, con métricas claras de desempeño. El diseño prioriza la integridad del revestimiento líquido y la repetición rápida de pulsos.

Entre los focos de desarrollo previstos se encuentran:

Mayor rendimiento de fusión con optimización de perfiles de plasma.

de fusión con optimización de perfiles de plasma. Diagnóstico rápido y mejora del control de pistones.

y mejora del control de pistones. Gestión térmica y extracción de calor más eficiente.

y extracción de calor más eficiente. Aumento de la repetibilidad en secuencias de disparo.

Ventajas de un pulso inteligente

La MTF opera en pulsos cortos, evitando la necesidad de una reacción continua y protegiendo la estructura del reactor. Esto facilita la extracción de calor y la regeneración del combustible de manera más simple.

A diferencia de otros esquemas, no requiere imanes superconductores ni sistemas de láser extremadamente costosos. El enfoque reduce la complejidad operativa y baja el umbral económico para un despliegue comercial.

La madurez técnica asoma

Los datos indican el test de compresión de plasma más sólido del sector, con parámetros que sostienen el confinamiento durante el pulso. La métrica de neutrones valida la física de base y guía el ajuste de ingeniería.

Este rendimiento se traduce en una ruta más clara hacia plantas de demostración con métricas de costo por kilovatio-hora competitivas. La combinación de diseño robusto y estrategia por etapas reduce riesgos de implementación.

Retos aún por resolver

Persisten desafíos en materiales para altas tensiones y ciclos repetidos de compresión con mínima fatiga. La logística del tritio, la tasa de repetición y el mantenimiento siguen bajo intensa evaluación.

También son claves los sistemas de diagnóstico in situ y la gestión de impurezas en el metal líquido. Resolver estos puntos consolidará la confiabilidad y la disponibilidad de los futuros reactores.

Impacto energético y social

Una fusión estable y comercialmente viable podría reducir emisiones a gran escala, estabilizando precios y reforzando la seguridad energética. Además, impulsaría cadenas de suministro tecnológicas de alto valor añadido.

El avance de General Fusion sugiere una hoja de ruta realista para la década, con demostraciones que conecten la física con la economía. Si LM26 cumple objetivos, la adopción global podría acelerarse de forma decisiva.

Un hito que cambia el horizonte

El récord de neutrones no es solo una cifra: es un indicador de madurez técnica y de estrategia de ingeniería acertada. La fusión por objetivo magnetizado se perfila como candidata seria para suministrar energía limpia a gran escala.

Con cada iteración, el sector reduce la brecha entre la promesa científica y la realidad industrial. Y con ello, la humanidad da un paso más hacia un sistema energético sostenible y resistente para el siglo XXI.