“Buscamos diversificación ante el contexto climático”









La carretera que conduce a Aléria, a lo largo de la costa oriental de Córcega, ofrece un entorno alejado de los tópicos de la isla montañosa. En un paisaje de llanuras y estanques naturales que se abren a playas salvajes, esta antigua colonia etrusca es famosa por la fertilidad de sus tierras. Vides, cereales, árboles frutales, granjas de ganado vacuno y ovino, sin olvidar las famosas ostras del estanque de Diane, de carne carnosa y sabrosa…





Pero en los últimos años, esta tierra de abundancia ha sido superada por el cambio climático. Prueba de ello es la familia Lavergne-Vincentelli, al frente de las 300 hectáreas del Domaine de Padulone. “Aquí los períodos de calor se vuelven más largos e intensos, reconoce Christophe, el padre, un tipo grande de unos cincuenta años. La vid, presente desde hace más de cuatro mil años en la región de Aléria, está sufriendo mucho y cada vez es más difícil de cultivar sin riego. »





De las 200 hectáreas de viñedo que componían la finca, sólo un centenar están todavía explotadas. Esta tarde del pasado mes de septiembre, toda la familia se encontraba reunida bajo el toldo de su granja, L’Ecurie, que ofrece una cocina elaborada con productos locales y de la propiedad, en particular carne del pequeño rebaño de ganado que cría, de raza Limousin y Kuroge Wagyu. Christophe y su hijo Antoine acaban de terminar su último día de cosecha, que comenzó temprano, y se sienten algo cansados. Pero la mención del tema que nos trae –la introducción de la caña de azúcar y la producción de ron en sus tierras– es suficiente para iluminarles los ojos. También están allí Jeanne-Marie, la madre, y Andréa, la hija, deseosas de llevarnos a descubrir las tramas de esta nueva cultura que la familia inauguró en 2022.





“Es un antiguo aprendiz que llegó a Padulone en los años 90., quien nos propuso este experimento”, dice Jeanne-Marie en el coche que nos lleva a los cañaverales, a pocos kilómetros de distancia. El antiguo alumno Christophe Poser, doctor en agronomía, es hoy responsable de este sector en el Centro de cooperación internacional en investigación agrícola para el desarrollo (CIRAD), en Montpellier. Después de varios fracasos en el continente (en Provenza y en la Camarga en particular) debido a las heladas, quiso repetir la experiencia aquí. “Buscamos la diversificación cultural ante el contexto climáticocontinúa Jeanne-Marie. Así que aceptamos sin dudarlo. »









“6 hectáreas para 2027”





En esta época del año, las cañas de azúcar ya alcanzan una buena altura, a la espera de la próxima cosecha, en febrero y marzo. Las dos islas cultivadas, que ocupan una superficie total de 1 hectárea, parecen muy frondosas. Antoine, encargado de la cosecha, imita el gesto que hace con el machete para cortar la caña. “Es trabajo de presos” recuerda el joven de figura esbelta y musculosa. Las primeras pruebas de 2022 fueron duras: ¡plantada demasiado pronto, la caña se congela! Pero al año siguiente, de las diez variedades probadas, tres dieron resultados similares a los observados en las Antillas. “Estas son las que estamos replantando, manteniendo esa diversidad y duplicando la superficie cada año para llegar a 6 hectáreas en 2027”explica Christophe Lavergne-Vincentelli. Procedentes de un programa de selección de Ercane, el centro de investigación de la caña de Reunión, estas plantas fueron diseñadas in vitro por el laboratorio Vitropic, situado cerca de Montpellier. “Están libres de cualquier enfermedad y no requieren más tratamiento que el riego”. él continúa.







Antoine, hijo de Christophe Lavergne-Vincentelli, trabaja en la producción de ron con un alambique excepcional. CLELY DELAMA





La transformación de esta materia prima en ron no se materializará hasta 2024. “Soy un amante de este licor, y la idea de producirlo fue realmente emocionante, observa Antoine. Pero para ello fue necesario invertir en nuevos equipos, en particular un molino para extraer el jugo de la caña. » Con volúmenes tan reducidos, es difícil encontrar equipos adaptados a sus necesidades. Después de mucha investigación, la familia encontró lo que buscaba en un gigante minorista chino en línea. “Mi padre envió dinero a través de la plataforma para encargar el molino y temí que fuera una estafa”. Recuerda Andrea. Finalmente el material es entregado al dominio. Una vez más, los Lavergne-Vincentelli tendrán que aprenderlo todo. Christophe es un apasionado de la destilación, que realiza en un alambique Holstein reacondicionado. Su sistema de calefacción, inventado por Capovilla, “un genio de la destilación italiana”, Según Christophe, trabaja con un baño María calentado con madera recuperada.









Con los 700 litros producidos al final de la cosecha de 2025, la gama, denominada “1888” en referencia al año de nacimiento del antepasado que se hizo cargo de la finca en los años 30, se compone de tres productos. El ron blanco puro procede de los mejores lotes y constituye un tercio de la producción. Embotellado al 55%, ofrece un aroma a caña muy puro e intenso, con una bonita redondez en boca y un final picante. El resto se utiliza para elaborar un ron de color ámbar que reposa unos meses en barricas viejas de vino tinto elaborado con nielluccio, una variedad de uva tinta típica de Córcega. Su madera muy delicada y sus notas almendradas en el final dan un conjunto muy equilibrado en boca, con un gran potencial. Una pequeña parte de esta segunda producción se utiliza finalmente para elaborar una crema de ron a base de leche de oveja corsa. “Nos inspiramos en las especificaciones de los rones de las Indias Occidentales.confiesa Christophe, pero todavía tenemos mucho que aprender. » Sin embargo, los comienzos ya son muy prometedores. Para descubrir estos rones hay que ir a la Isla de la Belleza, ¡el único lugar donde se venden!