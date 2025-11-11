Bosch revela la solución más ingeniosa y definitiva para evitar el robo de bicicletas eléctricas

Un escudo digital para la batería

La nueva función Battery Lock de Bosch añade una capa de protección que combina lo mecánico con lo digital. Al apagar la e‑bike, la batería PowerTube o PowerPack queda vinculada de forma criptográfica al sistema.

Si alguien intenta montar esa batería en otra bicicleta con el sistema inteligente de Bosch, la asistencia al pedaleo se desactiva. El resultado es una e‑bike inutilizable para el ladrón y una disuasión efectiva sin complicaciones.

Llaves digitales y control total

La activación se gestiona desde la app eBike Flow, con “llaves” digitales fáciles de administrar. El usuario puede usar su teléfono, o bien los Kiox 300 y Kiox 500, como credenciales de desbloqueo.

Además, el propietario puede compartir la batería con un familiar, revocar accesos cuando quiera o desactivar la función puntualmente. Todo queda centralizado en una interfaz clara y pensada para el día a día.

Más tranquilidad en el uso cotidiano

Con este candado virtual, Bosch reduce la ansiedad de aparcar en la calle o en el trabajo. No sustituye el antirrobo físico, pero suma una barrera que dificulta la reventa y el uso ilícito.

“Con ‘Battery Lock’, ofrecemos una solución conectada que ayuda a proteger la bicicleta eléctrica contra robos, para que los usuarios puedan aparcar con más confianza”, señala Gregor Dasbach, responsable de actividades digitales en Bosch eBike Systems.

El sistema se integra con el ecosistema de seguridad: eBike Lock para inmovilizar la asistencia, y eBike Alarm para alertas y rastreo. Un conjunto coherente que eleva el listón de la protección.

Cómo funciona en la práctica

Disponibilidad y compatibilidad

Battery Lock llegará en verano de 2025 mediante una actualización remota en eBike Flow. Será compatible con e‑bikes equipadas con el sistema inteligente de Bosch, asegurando una integración estable y sin fricciones.

La función formará parte de Flow+, el plan de suscripción que agrupa servicios avanzados. Es una apuesta por la seguridad conectada, mantenida de forma continua y en evolución constante.

Conviene recordar que un candado físico robusto sigue siendo imprescindible. La combinación de barreras mecánicas y digitales complica el ataque y mejora el resultado final.

Beneficios clave para el ciclista

El principal valor es la disuasión: una batería “caliente” resulta menos atractiva si no puede activar la asistencia. Se reduce la ganancia del ladrón y se endurece el mercado de piezas robadas.

También destaca la comodidad. No hay rutinas complejas: apagas la bici y la protección entra en juego. Y con las llaves digitales, compartir la bici en casa o en la oficina es más simple.

Para las aseguradoras, esta capa tecnológica puede traducirse en mejor percepción de riesgo. A medio plazo, podría favorecer condiciones más competitivas y menos incidencias.

Innovación orientada a la movilidad segura

Bosch refuerza su visión de movilidad eléctrica segura, conectada y centrada en el usuario. Battery Lock es una pieza más dentro de un ecosistema que apuesta por la capa digital como aliado del candado tradicional.

Con el auge de las e‑bikes, soluciones de este tipo ayudan a normalizar el aparcamiento en ciudad y fomentan hábitos de uso sostenible. Menos fricción, más confianza, y una adopción masiva mejor protegida.

Mirando al futuro

La combinación de bloqueo criptográfico, gestión de accesos y servicios conectados parece el camino natural. A medida que el software crece, la batería deja de ser solo un componente y pasa a ser un elemento identitario.

El objetivo es claro: hacer que robar una e‑bike resulte poco rentable y técnicamente inviable. Con Battery Lock, Bosch da un paso decidido hacia esa meta, alineando tecnología, simplicidad y seguridad real.