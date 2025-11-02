¡Basta de intrusos! Descubre qué vecinos usan tu WiFi sin permiso y bloquéalos en segundos

Cómo detectar dispositivos desconocidos
Si tu WiFi va más lento de lo normal, es posible que haya intrusos. El primer paso es entrar al panel del router y revisar qué equipos están conectados. Busca la IP de administración y accede desde tu navegador.
Muchos routers usan direcciones locales como 192.168.1.1. En redes de Orange o SFR suele funcionar “http://192.168.1.1”. Para Bouygues prueba “https://mabbox.bytel.fr/” y en Free “http://mafreebox.freebox.fr/”. Entra con el usuario y contraseña del equipo.
- Abre la página del router e inicia sesión.
- Ve a “Dispositivos conectados” o “LAN/Clientes DHCP”.
- Identifica cada equipo por su nombre, IP y dirección MAC.
- Revisa el historial de conexiones y consumo de datos.
- Desconecta lo que no reconozcas y toma nota de la MAC.
Señales claras de acceso no autorizado
Un consumo de ancho de banda inusual, picos de latencia o cortes frecuentes pueden indicar abuso. También lo es ver nombres de dispositivos que no te pertenecen, o LEDs de actividad parpadeando cuando no usas la red.
“Lo que no se registra, no se controla; y lo que no se controla, no se protege”. Revisa con frecuencia los logs del router y compara con tus horarios de uso.
Acciones inmediatas
Cambia la contraseña del WiFi y del panel de administración del router. Evita combinaciones débiles como “admin/1234” y usa una frase robusta con más de 20 caracteres.
Un gestor de contraseñas como NordPass genera claves únicas y seguras para tu red. Aprovecha y cambia el nombre de la red (SSID) para evitar pistas sobre la marca del router o tu domicilio.
Configuración de seguridad inalámbrica
Activa WPA2 o, si está disponible, WPA3 con cifrado AES; no uses WEP, que es vulnerable. Desactiva el WPS, ya que facilita ataques por PIN y reduce la seguridad del punto de acceso.
Enciende el firewall del router y bloquea respuesta a pings desde WAN. Separa dispositivos en una red de invitados sin acceso a tu red interna y con clave y ancho de banda propios.
Bloquear intrusos de forma efectiva
Activa el filtrado por direcciones MAC y crea una lista de equipos autorizados. Todo lo que no esté en la lista quedará automáticamente bloqueado.
Ten en cuenta que la MAC puede falsificarse, pero esta medida frena a oportunistas y vecinos curiosos. Complementa con la desactivación de DHCP para intrusos, reservas IP y expulsión manual de clientes.
Optimiza visibilidad y alcance
Ocultar el SSID no es una defensa absoluta, pero reduce conexiones accidentales y la exposición casual. Baja la potencia de emisión si el router lo permite para que la señal no llegue con fuerza a otras viviendas.
Coloca el router en el centro de la casa, elevado y lejos de fuentes de interferencia. Ajusta el canal para evitar solapamientos con redes vecinas saturadas.
Mantén el router al día
Actualiza el firmware del router a la última versión estable para corregir vulnerabilidades. Desactiva la administración remota por Internet y limita la gestión a conexiones desde tu LAN.
Deshabilita UPnP si no lo necesitas, porque abre puertos automáticamente y puede exponer servicios. Realiza copias de seguridad de la configuración tras cada ajuste importante.
Verificación continua
Programa revisiones mensuales de los dispositivos conectados y del uso de datos. Cambia la contraseña del WiFi cada cierto tiempo y cuando la compartas con visitantes.
Si sales por un periodo prolongado, apaga el WiFi o programa horarios de apagado. Un calendario de encendido ayuda a reducir ventanas de ataque.
Qué hacer si el problema persiste
Si reaparecen intrusos, cambia de nuevo el SSID y la contraseña con un esquema totalmente nuevo. Considera reemplazar el router por uno con mejor seguridad, o añade un sistema mesh con control de acceso avanzado.
Consulta a tu proveedor si detectas tráfico sospechoso o actividad a horas en que no hay nadie en casa. Recuerda que el titular de la conexión asume responsabilidades legales por lo que circula por su red.
Buenas prácticas esenciales
- Usa cifrado WPA2/WPA3 con contraseña larga y única.
- Desactiva WPS, activa el firewall y limita la administración a la LAN.
- Mantén el firmware actualizado y deshabilita UPnP si no lo usas.
- Separa una red de invitados con restricciones de velocidad y acceso.
- Revisa lista de dispositivos y registros de conexión con regularidad.
Con estas medidas, tu WiFi será más rápido, tu red estará más segura y tus vecinos curiosos se quedarán, por fin, fuera de tu conexión.