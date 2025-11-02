¡Basta de intrusos! Descubre qué vecinos usan tu WiFi sin permiso y bloquéalos en segundos

Cómo detectar dispositivos desconocidos

Si tu WiFi va más lento de lo normal, es posible que haya intrusos. El primer paso es entrar al panel del router y revisar qué equipos están conectados. Busca la IP de administración y accede desde tu navegador.

Muchos routers usan direcciones locales como 192.168.1.1. En redes de Orange o SFR suele funcionar “http://192.168.1.1”. Para Bouygues prueba “https://mabbox.bytel.fr/” y en Freehttp://mafreebox.freebox.fr/”. Entra con el usuario y contraseña del equipo.

  • Abre la página del router e inicia sesión.
  • Ve a “Dispositivos conectados” o “LAN/Clientes DHCP”.
  • Identifica cada equipo por su nombre, IP y dirección MAC.
  • Revisa el historial de conexiones y consumo de datos.
  • Desconecta lo que no reconozcas y toma nota de la MAC.

Señales claras de acceso no autorizado

Un consumo de ancho de banda inusual, picos de latencia o cortes frecuentes pueden indicar abuso. También lo es ver nombres de dispositivos que no te pertenecen, o LEDs de actividad parpadeando cuando no usas la red.

“Lo que no se registra, no se controla; y lo que no se controla, no se protege”. Revisa con frecuencia los logs del router y compara con tus horarios de uso.

Acciones inmediatas

Cambia la contraseña del WiFi y del panel de administración del router. Evita combinaciones débiles como “admin/1234” y usa una frase robusta con más de 20 caracteres.

Un gestor de contraseñas como NordPass genera claves únicas y seguras para tu red. Aprovecha y cambia el nombre de la red (SSID) para evitar pistas sobre la marca del router o tu domicilio.

Configuración de seguridad inalámbrica

Activa WPA2 o, si está disponible, WPA3 con cifrado AES; no uses WEP, que es vulnerable. Desactiva el WPS, ya que facilita ataques por PIN y reduce la seguridad del punto de acceso.

Enciende el firewall del router y bloquea respuesta a pings desde WAN. Separa dispositivos en una red de invitados sin acceso a tu red interna y con clave y ancho de banda propios.

Bloquear intrusos de forma efectiva

Activa el filtrado por direcciones MAC y crea una lista de equipos autorizados. Todo lo que no esté en la lista quedará automáticamente bloqueado.

Ten en cuenta que la MAC puede falsificarse, pero esta medida frena a oportunistas y vecinos curiosos. Complementa con la desactivación de DHCP para intrusos, reservas IP y expulsión manual de clientes.

Optimiza visibilidad y alcance

Ocultar el SSID no es una defensa absoluta, pero reduce conexiones accidentales y la exposición casual. Baja la potencia de emisión si el router lo permite para que la señal no llegue con fuerza a otras viviendas.

Coloca el router en el centro de la casa, elevado y lejos de fuentes de interferencia. Ajusta el canal para evitar solapamientos con redes vecinas saturadas.

Mantén el router al día

Actualiza el firmware del router a la última versión estable para corregir vulnerabilidades. Desactiva la administración remota por Internet y limita la gestión a conexiones desde tu LAN.

Deshabilita UPnP si no lo necesitas, porque abre puertos automáticamente y puede exponer servicios. Realiza copias de seguridad de la configuración tras cada ajuste importante.

Verificación continua

Programa revisiones mensuales de los dispositivos conectados y del uso de datos. Cambia la contraseña del WiFi cada cierto tiempo y cuando la compartas con visitantes.

Si sales por un periodo prolongado, apaga el WiFi o programa horarios de apagado. Un calendario de encendido ayuda a reducir ventanas de ataque.

Qué hacer si el problema persiste

Si reaparecen intrusos, cambia de nuevo el SSID y la contraseña con un esquema totalmente nuevo. Considera reemplazar el router por uno con mejor seguridad, o añade un sistema mesh con control de acceso avanzado.

Consulta a tu proveedor si detectas tráfico sospechoso o actividad a horas en que no hay nadie en casa. Recuerda que el titular de la conexión asume responsabilidades legales por lo que circula por su red.

Buenas prácticas esenciales

  • Usa cifrado WPA2/WPA3 con contraseña larga y única.
  • Desactiva WPS, activa el firewall y limita la administración a la LAN.
  • Mantén el firmware actualizado y deshabilita UPnP si no lo usas.
  • Separa una red de invitados con restricciones de velocidad y acceso.
  • Revisa lista de dispositivos y registros de conexión con regularidad.

Con estas medidas, tu WiFi será más rápido, tu red estará más segura y tus vecinos curiosos se quedarán, por fin, fuera de tu conexión.

Javier Morales

Javier Morales

Me llamo Javier Morales, y soy redactor en TV BUS Canal de comunicación urbana desde 2018. Apasionado por el periodismo de investigación, me esfuerzo por sacar a la luz las historias que merecen ser escuchadas y que tienen el poder de provocar un cambio positivo. Originario de Sevilla, creo firmemente en la responsabilidad social de los medios y trabajo cada día para informar a nuestra comunidad con integridad y precisión.

Deja un comentario