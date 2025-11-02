¡Basta de intrusos! Descubre qué vecinos usan tu WiFi sin permiso y bloquéalos en segundos

Cómo detectar dispositivos desconocidos

Si tu WiFi va más lento de lo normal, es posible que haya intrusos. El primer paso es entrar al panel del router y revisar qué equipos están conectados. Busca la IP de administración y accede desde tu navegador.

Muchos routers usan direcciones locales como 192.168.1.1. En redes de Orange o SFR suele funcionar “http://192.168.1.1”. Para Bouygues prueba “https://mabbox.bytel.fr/” y en Free “http://mafreebox.freebox.fr/”. Entra con el usuario y contraseña del equipo.

Abre la página del router e inicia sesión .

. Ve a “Dispositivos conectados” o “LAN/Clientes DHCP ”.

”. Identifica cada equipo por su nombre , IP y dirección MAC.

, IP y dirección MAC. Revisa el historial de conexiones y consumo de datos.

y consumo de datos. Desconecta lo que no reconozcas y toma nota de la MAC.

Señales claras de acceso no autorizado

Un consumo de ancho de banda inusual, picos de latencia o cortes frecuentes pueden indicar abuso. También lo es ver nombres de dispositivos que no te pertenecen, o LEDs de actividad parpadeando cuando no usas la red.

“Lo que no se registra, no se controla; y lo que no se controla, no se protege”. Revisa con frecuencia los logs del router y compara con tus horarios de uso.

Acciones inmediatas

Cambia la contraseña del WiFi y del panel de administración del router. Evita combinaciones débiles como “admin/1234” y usa una frase robusta con más de 20 caracteres.

Un gestor de contraseñas como NordPass genera claves únicas y seguras para tu red. Aprovecha y cambia el nombre de la red (SSID) para evitar pistas sobre la marca del router o tu domicilio.

Configuración de seguridad inalámbrica

Activa WPA2 o, si está disponible, WPA3 con cifrado AES; no uses WEP, que es vulnerable. Desactiva el WPS, ya que facilita ataques por PIN y reduce la seguridad del punto de acceso.

Enciende el firewall del router y bloquea respuesta a pings desde WAN. Separa dispositivos en una red de invitados sin acceso a tu red interna y con clave y ancho de banda propios.

Bloquear intrusos de forma efectiva

Activa el filtrado por direcciones MAC y crea una lista de equipos autorizados. Todo lo que no esté en la lista quedará automáticamente bloqueado.

Ten en cuenta que la MAC puede falsificarse, pero esta medida frena a oportunistas y vecinos curiosos. Complementa con la desactivación de DHCP para intrusos, reservas IP y expulsión manual de clientes.

Optimiza visibilidad y alcance

Ocultar el SSID no es una defensa absoluta, pero reduce conexiones accidentales y la exposición casual. Baja la potencia de emisión si el router lo permite para que la señal no llegue con fuerza a otras viviendas.

Coloca el router en el centro de la casa, elevado y lejos de fuentes de interferencia. Ajusta el canal para evitar solapamientos con redes vecinas saturadas.

Mantén el router al día

Actualiza el firmware del router a la última versión estable para corregir vulnerabilidades. Desactiva la administración remota por Internet y limita la gestión a conexiones desde tu LAN.

Deshabilita UPnP si no lo necesitas, porque abre puertos automáticamente y puede exponer servicios. Realiza copias de seguridad de la configuración tras cada ajuste importante.

Verificación continua

Programa revisiones mensuales de los dispositivos conectados y del uso de datos. Cambia la contraseña del WiFi cada cierto tiempo y cuando la compartas con visitantes.

Si sales por un periodo prolongado, apaga el WiFi o programa horarios de apagado. Un calendario de encendido ayuda a reducir ventanas de ataque.

Qué hacer si el problema persiste

Si reaparecen intrusos, cambia de nuevo el SSID y la contraseña con un esquema totalmente nuevo. Considera reemplazar el router por uno con mejor seguridad, o añade un sistema mesh con control de acceso avanzado.

Consulta a tu proveedor si detectas tráfico sospechoso o actividad a horas en que no hay nadie en casa. Recuerda que el titular de la conexión asume responsabilidades legales por lo que circula por su red.

Buenas prácticas esenciales

Usa cifrado WPA2/WPA3 con contraseña larga y única.

con contraseña larga y única. Desactiva WPS , activa el firewall y limita la administración a la LAN .

, activa el firewall y limita la administración a la . Mantén el firmware actualizado y deshabilita UPnP si no lo usas.

actualizado y deshabilita si no lo usas. Separa una red de invitados con restricciones de velocidad y acceso.

con restricciones de velocidad y acceso. Revisa lista de dispositivos y registros de conexión con regularidad.

Con estas medidas, tu WiFi será más rápido, tu red estará más segura y tus vecinos curiosos se quedarán, por fin, fuera de tu conexión.