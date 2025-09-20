Balenciaga se relanza en el perfume, Tatcha llega a Sephora, los buenos pinceles de Colombani ...





• La nueva estela de Balenciaga





Desde el 10 de septiembre, ha estado flotando un aire de historia en 10, Avenue George-V. Fue en esta dirección precisa que Cristóbal Balenciaga instaló en 1947 su programa, sus talleres y su perfumería. Ese año, el Couturier lanzó el diez, el primer perfume de la casa. El lugar ahora recupera su papel como un entorno olfativo, sellando el regreso del ADN perfumado de Balenciaga a su cuna histórica.





La decoración monocromática, considerada como una arquitectura de manifiesto en bruto, ocupa la gramática que cose la tienda vecina: terciopelo gris, cuero, ternera de terciopelo, pero también de concreto, yeso y acero crudo que se interpone en el suelo en marcos estructurales, para dar vida a una experiencia sensorial completa. The Space presenta en la vista previa de una colección de diez fragancias inéditas, más de setenta y cinco años después de que el perfume de diez primeros primeros se lanzó en 1947 y se volviera a emitir para la ocasión. Cada botella recargable, fiel a los códigos originales con su tapa globular y su mano anudada a mano, se convierte en un objeto escultórico, casi diseño. En el sitio, las botellas y estuches de cromo están grabados, recargados o adornan los encantos. El conjunto de miniaturas de descubrimiento se pensó de una manera divertida como un paquete de cigarrillos olfativos, para deslizarse en la cubierta de su camisa o jeans.





On the scent side, each fragrance recounts a facet of Balenciaga DNA: wooded scents of no comment, creamy vanilla around a coconut agreement for Twenty Four Seven, salty and solar for Gétaria or a silky oud for Cristóbal, with, for red thread, incense notes evoking the pilgrimages to the Creator’s Church after each of its parades … Sculpt the wakes, as he did a decade for a decade for Las telas de la casa española.





• Los cepillos esenciales de Carole Colombani







Los cepillos de maquillaje, nobles, eficientes y responsables de la belleza colombani. Belleza colombani





Después de pasar veinte años en los backstage de los fines de semana y tiroteos de moda para “Vogue” o “M Le Monde”, Carole Colombani tradujo sus conocimientos en una primera línea de cepillos de maquillaje. Bajo su marca homónima, Colombani Beauty, el maquillador firma tres herramientas esenciales, que se pensó para simplificar el gesto y revelar lo natural: el pincel 01, ancho y sedoso, depósitos y polvos borradores, rubor y bronceador; 02, dúo-fibra, base difusa y texturas cremosas sin sobrecarga; El 03, preciso, sublima la mirada, las áreas finas y los puntos de la luz. 100 % vegano y rápido, estos pinceles con un mango de madera de abedul FSC están diseñados con un prisma de sostenibilidad. Un enfoque minimalista, ético y profesional que prolonga el universo refinado del diseñador, entre su Córtica nativa y detrás de escena de la moda, al dar sentido al accesorio de belleza.





◗ colombanibeauty.com





• La colaboración: Balzac París y el buen cepillo









Balzac Paris colabora este año escolar con el cepillo correcto. Balzac París





Unos meses después de lanzar su línea completa de la línea de belleza, que incluye bálsamo labial, suero teñido o polvo iluminador, Balzac Paris colabora este retorno con el cepillo derecho alrededor de una línea de accesorios para el cabello. La impresión de leopardo, que se ha convertido en la impronta visual emblemática de la etiqueta parisina, está disponible aquí en cuatro modelos insignia de la marca francesa de cepillo para el cabello. Diseñados en materiales nobles, los modelos con alfileres de nylon se dirigen a los sink más gruesos, mientras que los de los pelos de jabalíes se dedican al cabello normal a delgado, distribuyendo el sebo a lo largo de toda la fibra. Un ritual de cuidado se puso al día alrededor de un objeto de diseño (muy) hermoso, completado con un bolsillo de transporte y un nodo de leopardo XXL para sujetar su cabello recién sublimado.





◗ Balzac Paris x La Bonne Brosse, Balzac-paris.com y Labonnebrosse.com





• Bleu de Chanel Exclusivo: Sandalia en Majestad









Chanel pone sándalo en el centro de atención en su nuevo perfume azul exclusivo. Chanel





Con el exclusivo, Olivier Polge, cuyo padre es el autor del Bleu de Chanel, nacido en 2010, firma una nueva expresión de este jugo singular. Más denso, más misterioso, esta fragancia masculina se revela en una estela ámbar-hobby donde el sándalo se convierte en protagonista. Viniendo de un sector exclusivo en la isla de Maré, en Nueva Caledonia, esta madera sagrada se cosecha de acuerdo con un protocolo ejemplar: árboles enumerados, recortes razonados, replantación masiva y transformación por parte de los socios locales. Solo el duramen, rico en aceite esencial, se usa para un extracto con cualidades olfativas únicas. Suave, cremoso y casi listado, el escritor de sandalia trae aquí una profundidad y una intensidad sutil al redondear las notas y las notas resinosas del Ciste Labdanum. Un azul más denso, sensual y sofisticado que refleja su tiempo mientras respeta el recurso y los que lo cultivan.





◗ Bleu de Chanel L’Eplive, chanel.com





• El arte del cuidado japonés en Sephora









La crema húmeda de la marca Tatcha, llegó recientemente a Sephora en Francia. Tatcha





En 2009, Vicky Tsai dejó todo: su trabajo como USUSE en Wall Street, sus certezas y grandes tratamientos que aliviaron su piel atópica. En Kioto, descubre los rituales ancestrales de las geishas, ​​la lentitud del gesto y una vida cotidiana armoniosa. A partir de esta agitación, creó Tatcha, una marca estadounidense inspirada en la sabiduría y el cuidado japonés. Jennifer Aniston se adhiere, a Meghan Markle le encanta. La marca, hasta ahora ausente del mercado francés, finalmente acaba de llegar a Sephora.





Hay productos de cuidado adaptados a todas las pieles, incluida la crema de piel húmeda, una crema de culto rica y reconfortante; Su versión más ligera, la crema de agua; O el arroz polaco, un polvo exfoliante suave. Cada fórmula se desarrolla a partir del complejo Hadase-3, arroz doblemente fermentado, té verde y algas, supermercado de la dieta japonesa. Pero más allá de un simple ritual, Tatcha envía belleza en la encrucijada de cuidado y meditación.





◗ Sephora.fr