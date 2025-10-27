Astronautas chinos encienden un fósforo en la estación espacial: el asombroso resultado deja al mundo sin palabras

La escena comenzó como una simple demostración y terminó como una lección de ciencia en vivo. Dos astronautas chinos encendieron un fósforo a bordo de la estación Tiangong y observaron una llama que no se comportaba como en la Tierra. El resultado fue tan inesperado como ilustrativo.

En un entorno de microgravedad, el fuego deja de “bailar” hacia arriba. Sin el empuje de la convección, la llama se expande de forma casi esférica, revelando procesos de combustión que en la Tierra quedan ocultos por el flujo del aire y la gravedad.

Una demostración desde Tiangong

El 21 de septiembre de 2023, Gui Haichao y Zhu Yangzhu encendieron una vela durante una transmisión educativa para escuelas de China. La imagen, simple pero potente, mostró una llama estable, suave y sorprendentemente uniforme.

El público vio cómo la llama se convertía en una pequeña “burbuja” de fuego. Esa simetría no se debe a magia, sino a la ausencia de corrientes de convección, que en la Tierra arrastran gases calientes hacia arriba y fríos hacia abajo.

Video del experimento: https://www.youtube.com/watch?v=G2lUBadqnUw

¿Cómo arde el fuego en microgravedad?

En la Tierra, la combustión está guiada por la gravedad. El aire caliente asciende, el oxígeno fresco entra por la base de la llama y se crea la silueta familiar, con zonas azules y amarillas según la temperatura y la mezcla.

En órbita, el transporte de masa depende más de la difusión que del flujo. El oxígeno llega lentamente a la superficie de reacción, y los productos se alejan sin tener un “arriba” ni un “abajo”, lo que genera llamas redondeadas y de baja turbulencia.

La llama puede verse más azul y tenue, con menos hollín y un frente de combustión más lento. Este régimen revela detalles de la química de la llama que son difíciles de aislar en gravedad normal.

Por qué en la ISS no sería igual

La Tiangong opera con protocolos de seguridad diferentes a la Estación Espacial Internacional (ISS). Allí, las llamas abiertas están estrictamente limitadas por el riesgo de incendio y por lecciones aprendidas tras incidentes históricos como el de la Mir en 1997.

En la ISS, los estudios de combustión se realizan dentro de cámaras selladas y equipos especialmente diseñados. El encendido y la extinción están controlados, y los materiales a bordo son altamente ignífugos para minimizar cualquier peligro.

Ciencia que solo se ve en órbita

El bastidor de experimentos de combustión en Tiangong permite ensayos bajo condiciones medibles y seguros. Sensores y cámaras registran la forma, la temperatura y la química de las llamas en microgravedad.

Lo observado sugiere una combustión más difusiva, sensible a la concentración de oxígeno y al flujo local. Esto puede reducir la formación de hollín, cambiar los límites de inflamabilidad y alterar la manera en que el fuego se propaga en recintos cerrados.

“En el espacio, la llama no sube ni baja; se expande como un pequeño planeta de luz.”

Aplicaciones para vivir y trabajar en el espacio

Comprender el fuego en microgravedad es clave para la seguridad de tripulaciones y hábitats. Un incendio no se comportará como en la Tierra, y los sistemas de detección y supresión deben adaptarse a esta realidad.

Las futuras bases en la Luna o en Marte requerirán ventilación inteligente, selección de materiales y protocolos de respuesta que contemplen llamas lentas, esféricas y poco turbulentas, pero potencialmente persistentes.

Qué aprendimos del fósforo “imposible”

El experimento confirmó que, sin gravedad, la llama se vuelve más simétrica y controlada por difusión. Esto cambia los tiempos de reacción, la emisión de partículas y la forma de gestionar el calor en estructuras presurizadas.

También mostró el valor de las demostraciones educativas en directo. Ver una llama distinta a la terrestre ayuda a comprender la física que sostiene la vida en órbita y a diseñar tecnologías más seguras para las próximas misiones.

Próximos pasos y retos

Quedan preguntas sobre la estabilidad de llamas más grandes, la interacción con corrientes de ventilación y la eficacia de agentes extintores en atmósferas selladas. Cada dato contribuye a un diseño más robusto de naves y hábitats.

A medida que se repitan pruebas controladas, se optimizarán sistemas de detección, algoritmos de control de flujo y protocolos de entrenamiento para tripulaciones en microgravedad.

Aplicaciones prácticas destacadas

Detectores de humo y gases adaptados a flujos de difusión .

. Extintores y agentes de supresión eficaces en recintos sellados.

eficaces en recintos sellados. Estrategias de ventilación que eviten acumulaciones peligrosas.

que eviten acumulaciones peligrosas. Selección de materiales con baja inflamabilidad y baja emisión de hollín.

con baja inflamabilidad y baja emisión de hollín. Procedimientos de entrenamiento centrados en llamas esféricas y lentas.

Al encender un simple fósforo, los astronautas chinos abrieron una ventana a la combustión en un mundo sin arriba ni abajo. Es una lección humilde y poderosa: incluso el fuego, tan conocido en la Tierra, revela su naturaleza más profunda cuando lo alejamos de la gravedad.