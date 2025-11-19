Asombroso superimán 100.000 veces más potente que el campo magnético de la Tierra: podría revolucionar el control del plasma y acelerar la fusión nuclear

La promesa de una energía de fusión más cercana que nunca ha dado un salto gracias a un superimán que domina el plasma con una precisión inédita. Diseñado por Commonwealth Fusion Systems (CFS), este avance refuerza la posibilidad de una electricidad limpia y prácticamente ilimitada, acelerando una carrera tecnológica con impacto global.

¿Cómo un superimán puede controlar la fusión?

El Central Solenoid Model Coil (CSMC) demostró un campo de 5,7 teslas, unas 100.000 veces más fuerte que el de la Tierra. Esta intensidad permite confinar y moldear el plasma, el gas ionizado donde ocurre la fusión, con una estabilidad crítica para mantener la reacción.

Además, el CSMC almacenó un récord de 3,7 megajulios, validando la eficiencia de los imanes supraconductores de alta temperatura (HTS). Con ellos, los reactores tipo tokamak pueden guiar corrientes intensas sin pérdidas prohibitivas, resolviendo un viejo obstáculo de la ingeniería.

Tecnología innovadora: cables HTS y diseño PIT VIPER

CFS no solo integra materiales HTS, sino que desarrolló su propio cableado, conocido como PIT VIPER. Este diseño reduce el riesgo de calentamientos repentinos cuando el corriente crece con rapidez, un aspecto clave para evitar interrupciones en el reactor.

Gracias a esta arquitectura, los imanes soportan gradientes de campo más altos con márgenes de seguridad ampliados. El resultado es un control del plasma más fino, con menos inestabilidad y mayor rendimiento energético.

“Con un imán más fuerte y eficiente, la fusión pasa de ser un sueño distante a una posibilidad concreta.”

Un recorrido sólido hacia el éxito

Fundada en 2018, CFS ha reunido cerca de 2 mil millones de dólares en inversiones, posicionándose a la vanguardia de la fusión privada. Sus hitos incluyen el CSMC y la validación previa del Toroidal Field Model Coil (TFMC) en 2021.

Este progreso combina ciencia de materiales, ingeniería criogénica y diseño de sistemas, elementos que se alinean para construir equipos de fusión más compactos, más baratos y más rápidos de desplegar.

Campo de 5,7 teslas con componentes HTS

Almacenamiento de 3,7 MJ en pruebas controladas

en pruebas controladas Validación de bobinas CSMC y TFMC en etapas clave

en etapas clave Desarrollo del cableado PIT VIPER con tolerancia térmica mejorada

con tolerancia térmica mejorada Objetivo de demostración a escala con SPARC

Fusión nuclear: solución tecnológica y ecológica

La fusión promete una electricidad sin carbono, con residuos de baja actividad y capacidad de generación constante. A diferencia de la fisión, evita cadenas de reacción descontroladas y reduce riesgos sistémicos.

Si se escala, podría respaldar la electrificación de la industria, la producción de combustibles sintéticos y la estabilidad de redes con alta renovable, reduciendo costos y emisiones de forma sostenida.

Próximos pasos: del laboratorio al mercado

Con dos imanes esenciales ya probados, CFS concentra esfuerzos en el reactor SPARC, que se construye en Devens, Massachusetts. La meta es lograr el primer plasma en 2026, paso decisivo para validar el rendimiento del confinamiento.

SPARC está diseñado para demostrar ganancia de energía neta y allanar el camino hacia plantas comerciales en la década de 2030. El enfoque es modular y prioriza la industrialización de la cadena de suministro HTS.

Un impacto que podría redefinir el mapa energético

De consolidarse, esta tecnología entregaría energía limpia y gestionable a gran escala, transformando mercados, fortaleciendo la seguridad energética y acelerando los objetivos climáticos. El efecto en costes, resiliencia y competitividad industrial sería profundo.

CFS aparece así como un actor de referencia en una revolución que mezcla ciencia dura y escalado industrial. La fusión ya no es una esperanza vaga: se perfila como un proyecto con fechas, imanes reales y métricas que empiezan a cuadrar.

Mientras el mundo busca alternativas a los combustibles fósiles, los superimanes HTS muestran el camino a un control del plasma más robusto. Y con cada prueba superada, la era de la energía de fusión se vuelve un poco más tangible, un poco más cercana a iluminar nuestras ciudades.