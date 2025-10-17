Asombroso: Pando, el organismo vivo más grande del planeta, es también el más antiguo, con una edad estimada 17 veces mayor que la de las Pirámides de Giza

Un coloso que parece bosque

En el estado de Utah, cada otoño los álamos temblones encienden el paisaje con rojos, amarillos y naranjas. En medio de ese espectáculo, emerge Pando: una colonia de casi 50.000 tallos clonados que comparten un único y gigantesco sistema radicular. A simple vista parece un bosque, pero en realidad es un solo y vasto organismo.

Su nombre viene del latín “me extiendo”, una definición que captura su expansión silenciosa bajo la tierra. Cada nuevo tronco brota de la misma red subterránea, moviéndose al viento como un solo cuerpo. Es, probablemente, la criatura viva más grande y una de las más antiguas del planeta.

Un organismo con dimensiones extraordinarias

Pando ocupa más de 42 hectáreas en la Fishlake National Forest, un mosaico continuo de genética compartida. La colonia integra cerca de 50.000 fustes, conectados por raíces que laten como un solo corazón. Ese entramado le confiere una cohesión biológica difícil de igualar.

La magnitud no se mide solo en superficie, sino en su resistencia a través del tiempo. La red de raíces sostiene, nutre y reemplaza tallos, manteniendo viva a la misma entidad durante miles de años. Es la coreografía lenta de un bosque que es uno.

Una edad que desafía la historia

Los análisis genéticos más recientes estiman una antigüedad de entre 16.000 y 80.000 años. En el extremo alto, sería alrededor de 17 veces más viejo que las pirámides de Giza. Esa longevidad sugiere una memoria ecológica inscrita en su genoma.

A lo largo de glaciaciones, sequías y cambios de clima, Pando habría mantenido su continuidad. Adaptó su fisiología, reguló su crecimiento y distribuyó recursos por su extensa red. Su historia es, en parte, la historia del Oeste norteamericano.

Clonación y triploidía: el secreto de su éxito

Pando es triploide: posee tres copias de cada cromosoma, lo que le impide reproducirse sexualmente y lo obliga a clonarse. Cada nuevo tallo nace genéticamente idéntico, aunque con el tiempo acumula mutaciones únicas. Esa lenta deriva nutre su diversidad interna.

La clonación continua evita los cuellos de botella de la reproducción sexual y fortalece la resiliencia. Células ligeramente más grandes y una arquitectura redundante podrían frenar el avance de patógenos. Es un equilibrio entre uniformidad y variación.

Un mosaico genético mejor mezclado de lo previsto

Al comparar raíces, corteza, hojas y ramas, investigadores hallaron unas 4.000 variantes genéticas nacidas durante milenios de clonación. Los tallos cercanos son más parecidos entre sí, pero a gran escala el “bosque” aparece sorprendentemente bien mezclado.

Esa mezcla indica un flujo de recursos y señales que baraja las mutaciones por la red subterránea. ¿Cómo viajan esas variaciones a través de las raíces? La pregunta impulsa nuevas hipótesis sobre la dinámica íntima de las colonias clonales.

Voces del gigante silencioso

“Desde el aire, su red de raíces parece una telaraña que une miles de tallos, todos moviéndose como un único cuerpo.”

La imagen ilustra la naturaleza colectiva de Pando: múltiples rostros, una sola identidad. La ciencia ve en él un laboratorio vivo de evolución y de resistencia a los cambios de entorno.

Datos esenciales de un ser único

Extensión aproximada: más de 42 hectáreas .

. Número de tallos: cerca de 50.000 fustes clonados.

clonados. Reproducción: esencialmente vegetativa por clonación.

por clonación. Genética: condición de triploidía estable.

estable. Ubicación: Fishlake National Forest , Utah.

, Utah. Antigüedad estimada: 16.000–80.000 años.

Conservación y futuro compartido

Comprender a Pando ofrece pistas para conservar ecosistemas sometidos a estrés climático. Su estabilidad clonada muestra rutas de adaptación, pero también límites ante perturbaciones más rápidas. La gestión debe equilibrar protección y dinámica natural.

Instituciones y equipos internacionales siguen mapeando su genoma, su red de raíces y su interacción con el suelo. Cada hallazgo ilumina estrategias para salvaguardar bosques, suelos y la biodiversidad que depende de estas tramas invisibles.

Un símbolo de tiempo profundo

Pando recuerda que la vida puede ser unidad dentro de la multiplicidad. Un organismo que parece bosque y un bosque que es individuo, tejido por una raíz que no entiende de fronteras. Su latido lento acompasa nuestra idea de antigüedad y de porvenir.

Cuidarlo es cuidar una biblioteca de respuestas biológicas, escritas con hojas que tiemblan y con raíces que escuchan la memoria de la tierra. En su silencio, el gigante extiende un mensaje de perseverancia.



