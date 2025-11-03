¡Alerta máxima! Estas son las 12 aplicaciones de Android más peligrosas: desinstálalas ya, podrían grabar tus conversaciones

En la era digital, la seguridad móvil es más crucial que nunca. Expertos de ESET han identificado doce apps de Android capaces de grabar conversaciones y robar datos con gran sigilo.

Si alguna está en tu teléfono, debes eliminarla cuanto antes para proteger tu privacidad y evitar daños mayores.

Una campaña de ciberespionaje sofisticada

Una operación de ciberespionaje aprovechó Google Play para difundir seis de estas apps maliciosas, mientras las otras seis llegaron por fuentes externas menos visibles.

El ataque muestra por qué debemos ser vigilantes al instalar aplicaciones, en especial si proceden de enlaces no oficiales o conversaciones privadas.

La estafa romántica como gancho

Los actores maliciosos inician contacto por WhatsApp o Messenger, prometiendo una supuesta relación y pidiendo instalar una nueva app de mensajería.

Tras el engaño, los troyanos VajraSpy se activan y clasifican sus funciones en tres grupos con distintos niveles de intrusión.

Grupo 1: Mensajerías “normales” comprometidas

Estas apps parecen legítimas y piden el número de teléfono, pero el troyano opera en segundo plano aunque el registro falle.

Roba contactos, SMS, historial de llamadas, ubicación, lista de apps y ciertos archivos, poniendo en grave riesgo tu información.

Grupo 2: Interceptación de comunicaciones

Este conjunto abusa de las opciones de accesibilidad para espiar chats en WhatsApp o Signal e interceptar notificaciones en tiempo real.

“Wave Chat” destaca por grabar llamadas, capturar pulsaciones del teclado y activar el micrófono para registrar sonidos ambientales.

Grupo 3: Noticias con intenciones ocultas

Una app de “noticias” solicita el número de teléfono para iniciar sesión y filtra contactos y ficheros, ocultando sus verdaderos fines.

Su apariencia informativa da una falsa sensación de confianza y facilita la exfiltración de datos personales.

Las 12 apps que debes eliminar ya

Estas son las aplicaciones que debes desinstalar de inmediato si aparecen en tu dispositivo Android:

Rafaqat

Privee Talk

MeetMe

Let’s Chat

Quick Chat

Chit Chat

YohooTalk

TikTalk

Hello Cha

Nidus

GlowChat

Wave Chat

Las seis primeras estuvieron en Google Play con más de 1.400 descargas, ya retiradas, pero podrían seguir activas en móviles antiguos.

Si las ves en tu lista de apps, elimínalas y revisa permisos de accesibilidad, micrófono, SMS y llamadas.

“La mejor defensa es la prevención: instala desde fuentes de confianza, examina permisos y actúa rápido ante cualquier indicio de abuso.”

Consejos para minimizar el riesgo

Antes de instalar, observa las reseñas, el historial del desarrollador y los permisos exigidos por la app.

Desconfía de solicitudes de números de teléfono, accesibilidad o grabación de audio sin justificación clara.

Activa Play Protect y mantén el sistema y las apps actualizados .

y mantén el sistema y las apps . Evita la instalación por APK desde enlaces compartidos en chats o redes sociales .

desde enlaces compartidos en chats o redes . Revisa con frecuencia permisos de accesibilidad y “superposición” de pantalla.

y “superposición” de pantalla. Usa una solución de seguridad reputada y analiza el dispositivo con regularidad .

reputada y analiza el dispositivo con . Cambia contraseñas y activa la verificación en dos pasos en tus cuentas críticas.

Qué hacer si sospechas infección

Desinstala la app sospechosa, revoca permisos sensibles y reinicia el dispositivo en modo seguro si es necesario.

Pasa un análisis con una suite de seguridad y comprueba que no existan perfiles o apps con administración del dispositivo.

Si persisten comportamientos extraños (ruidos en llamadas, batería o datos anómalos), respalda y realiza un restablecimiento de fábrica.

Conclusión

La protección de tu intimidad exige decisiones rápidas y hábitos constantes de higiene digital.

Eliminar estas doce apps, revisar permisos y mantenerte informado reducirá de forma notable tu superficie de ataque.

La combinación de vigilancia personal y herramientas de seguridad confiables es tu mejor aliada frente al espionaje móvil.