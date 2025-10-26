¡Alerta máxima! Desinstala ya estas 12 aplicaciones Android: podrían estar grabando tus conversaciones

Una historia que alerta

Un caso reciente encendió las alarmas sobre la privacidad en Android. Un usuario instaló una app de mensajería “nueva” recomendada por un contacto, y pronto notó un drenaje anormal de batería y mensajes que no había enviado.

La investigación de ESET vinculó esa app con la campaña de espionaje VajraSpy. Estas herramientas se colaron en Google Play y en tiendas alternativas, enfocándose en usuarios distraídos y en contextos de ingeniería social.

El anzuelo del romance

La táctica más efectiva fue el “catfishing” de romance, disfrazado de interés genuino en relaciones. A través de Facebook Messenger o WhatsApp, los atacantes convencían a las víctimas de instalar una app de mensajería “mejorada” y más privada.

Una vez dentro, el software podía activar el micrófono y registrar conversaciones sin permiso. También leía notificaciones, accedía a archivos y recolectaba metadatos sensibles.

Grupo 1: mensajeros estándar comprometidos

El primer conjunto se presentaba como apps de chat “normales”, pidiendo número de teléfono y datos básicos. Aunque el registro funcionaba, el troyano operaba en segundo plano.

Robaba contactos, mensajes SMS, registros de llamadas y la ubicación del dispositivo. El impacto sobre la intimidad diaria es enorme, pues perfila hábitos y rutinas.

Grupo 2: interceptación de comunicaciones

El segundo grupo abusaba de los servicios de accesibilidad para capturar conversaciones en WhatsApp y Signal. La app Wave Chat destacó por su agresividad y capacidad de espionaje.

Podía grabar llamadas, registrar pulsaciones de teclas y activar el micrófono para oír el entorno en tiempo real. Este nivel de intrusión rompe cualquier expectativa de confidencialidad.

Grupo 3: “noticias” con intenciones ocultas

El tercer grupo incluyó una app que simulaba ofrecer noticias, pero solicitaba el número de teléfono para el acceso. Aunque no era un mensajero, recolectaba contactos y ciertos archivos.

Su apariencia “informativa” enmascaraba un objetivo de vigilancia. La mezcla de credibilidad y recopilación encubierta la hacía especialmente peligrosa.

Las 12 aplicaciones a desinstalar

  • Rafaqat, mensajería con capacidades de exfiltración de datos.
  • Privee Talk, enfoque en privacidad pero con código malicioso.
  • MeetMe, uso de permisos más allá de lo necesario.
  • Let’s Chat, funciones de chat con vigilancia oculta.
  • Quick Chat, rapidez a cambio de tu información.
  • Chit Chat, interfaz simple con riesgo elevado.
  • YohooTalk, diseño atractivo y espionaje silencioso.
  • TikTalk, nombre familiar, prácticas poco éticas.
  • Hello Cha, solicita permisos de forma excesiva.
  • Nidus, presencia en fuentes no confiables.
  • GlowChat, brillo visual con sombra maliciosa.
  • Wave Chat, grabación de llamadas y audio ambiental.

“Eliminar estas apps reduce el riesgo de intrusión y corta canales de espionaje.”

Señales de alerta que no conviene ignorar

  • Consumo de batería inusual y uso de datos elevado.
  • Solicitud de permisos de accesibilidad sin justificación clara.
  • Notificaciones extrañas o actividades que no has realizado.
  • Errores frecuentes y calentamiento del teléfono sin carga de trabajo.
  • Cambios en apps de mensajería o en listas de contactos.

Cómo blindar tu privacidad

La verificación del desarrollador y de las reseñas sigue siendo una defensa clave. Las apps deben justificar cada permiso con una función clara y transparente.

Play Protect y las actualizaciones de Android ayudan a detectar comportamientos anómalos y cierran fallos de seguridad. Un antivirus reputado añade otra capa de protección.

Evitar la instalación desde fuentes desconocidas reduce el riesgo de troyanos y spyware. La auditoría periódica de apps y permisos limita el daño potencial y mejora la higiene digital.

Conclusión

La campaña atribuida a VajraSpy demuestra que el espionaje móvil es sofisticado y persistente. El gancho emocional del romance potencia el engaño y acelera la infección.

Deshacerse de estas do­­ce apps corta vías de recolección y dificulta el abuso de tus conversaciones. Mantener hábitos atentos y una configuración prudente protege tu identidad y tu paz digital.

Javier Morales

Javier Morales

Me llamo Javier Morales, y soy redactor en TV BUS Canal de comunicación urbana desde 2018. Apasionado por el periodismo de investigación, me esfuerzo por sacar a la luz las historias que merecen ser escuchadas y que tienen el poder de provocar un cambio positivo. Originario de Sevilla, creo firmemente en la responsabilidad social de los medios y trabajo cada día para informar a nuestra comunidad con integridad y precisión.

Deja un comentario