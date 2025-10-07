¡Alarma máxima! Un pez que puede sobrevivir en tierra firme desata preocupación en Estados Unidos y la Unión Europea

El descubrimiento del pez cabeza de serpiente del norte (Channa argus) ha encendido una alarma en Estados Unidos y Europa. Este depredador de agua dulce, con ojos prominentes y una sorprendente capacidad para respirar aire, puede desplazarse sobre tierra húmeda durante horas. Su expansión representa una amenaza directa para la biodiversidad y para economías locales dependientes del agua.

Una presencia inquietante en Missouri

Biólogos estatales confirmaron recientemente cuatro ejemplares en Missouri, sumándose a hallazgos de 2019 y 2023. El 25 de mayo de 2024, un pescador capturó uno y quedó atónito por su resistencia fuera del agua. Su testimonio ilustra la magnitud del problema.

“Dejé el pez sobre el asfalto durante unos minutos y volvió al agua sin problemas”, relató el testigo, subrayando la extraordinaria adaptabilidad de la especie y su inquietante capacidad de supervivencia.

Biología de un invasor tenaz

El cabeza de serpiente es un cazador agresivo, dotado de dientes finos y afilados que le permiten devorar una amplia variedad de presas. Puede alcanzar hasta un metro de longitud y unos cinco kilos de peso, desplazándose con potencia y sigilo. Su órgano suprabranquial le facilita respirar aire, un rasgo que le confiere ventaja en humedales y arroyos degradados.

Capaz de moverse por el barro y soportar aguas pobres en oxígeno, coloniza hábitats donde otros peces no sobreviven. Esta plasticidad ecológica complica cualquier estrategia de control y amplía su área potencial de expansión.

Reproducción explosiva y efectos en cascada

Las hembras pueden liberar hasta 50.000 huevos en una sola puesta y repetir el proceso hasta cinco veces al año. En ausencia de depredadores naturales relevantes en muchos sistemas de EE. UU., su población crece a un ritmo vertiginoso. Los expertos de la IUCN advierten: “Sin una intervención rápida, la especie puede reducir de forma drástica las poblaciones nativas”.

La presión de depredación y competencia por alimento provoca declives en peces locales, altera redes tróficas y afecta a aves y anfibios. Los impactos alcanzan también a la pesca recreativa y al turismo, pilares económicos en múltiples comunidades rurales.

Respuestas en Estados Unidos y la Unión Europea

En Estados Unidos, numerosas agencias recomiendan notificar avistamientos de inmediato y desalientan el traslado de ejemplares vivos. Normativas federales y estatales restringen el comercio y la liberación, con campañas de educación pública para pescadores y navegantes.

La Unión Europea actúa bajo el Reglamento 1143/2014 sobre especies exóticas invasoras, que prohíbe su posesión, cría y comercialización cuando están en la lista de preocupación para la Unión. La cooperación transfronteriza y la detección temprana son claves para evitar su establecimiento y propagación.

Señales de alerta y buenas prácticas

La identificación temprana puede marcar la diferencia entre una contención exitosa y una invasión imparable. El pez muestra una cabeza ancha, aspecto de serpiente y una línea lateral bien definida. La vigilancia de lagos, ríos y humedales urbanos es prioritaria.

Las autoridades recomiendan acciones simples pero eficaces para reducir riesgos y apoyar la gestión:

Limpiar y secar a conciencia el equipo de pesca y embarcaciones antes de cambiar de cuerpo de agua.

de pesca y embarcaciones antes de cambiar de de agua. No liberar peces de acuario ni cebos vivos; optar por alternativas controladas .

ni cebos vivos; optar por alternativas . Reportar avistamientos con fotografías y ubicación a agencias locales .

y ubicación a agencias . Evitar transportar especies vivas entre ríos o lagos .

vivas entre ríos o . Participar en jornadas de monitorización ciudadana y programas de formación.

Ciencia, control y colaboración

Los programas de control combinan capturas dirigidas, trampas y campañas de concienciación. La investigación evalúa cebos selectivos, barreras físicas y métodos de erradicación que minimicen daños a especies nativas. La transparencia en los datos y el intercambio internacional de experiencias aceleran las soluciones.

El cambio climático puede ampliar ventanas de idoneidad ambiental, favoreciendo su resiliencia en aguas templadas. Anticiparse con modelos predictivos y vigilancia constante reduce costes y mejora la eficacia de la respuesta.

Un reto que exige rapidez

La combinación de movilidad terrestre, resistencia fisiológica y reproducción exuberante convierte a Channa argus en un riesgo de primer orden. Ignorar las señales no es opción: la prevención cuesta menos que la erradicación.

Proteger la integridad de los ecosistemas requiere decisiones firmes, recursos sostenidos y una ciudadanía informada. Si se actúa ahora con rigor y coordinación, aún es posible salvaguardar la diversidad acuática y evitar pérdidas irreversibles.