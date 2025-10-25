Alarma histórica: por primera vez desde los años 70, EE. UU. podría perder la capacidad de enviar astronautas a la Luna

Un liderazgo puesto a prueba

Durante décadas, la NASA simbolizó la vanguardia de la exploración humana. Tras el hito de Apollo, parecía inevitable un regreso sostenido a la Luna y un salto futuro hacia Marte.

Hoy, sin embargo, una mezcla de complejidad técnica, decisiones políticas y calendarios ambiciosos ha abierto la posibilidad de un paréntesis histórico: un periodo en el que Estados Unidos no pueda enviar astronautas al satélite como en los años setenta.

Artemis: ambición con dudas acumuladas

El programa Artemis promete la primera mujer y la próxima persona en la Luna, además de sentar bases para una presencia permanente. Pero los hitos se han vuelto deslizantes y los supuestos, cada vez más frágiles.

Artemis III, prevista para 2026, depende del SLS, de la cápsula Orion y de un alunizador Starship de SpaceX reabastecido en órbita mediante múltiples vuelos tanque. Ese encadenado introduce riesgos y márgenes de error considerables.

“Si una sola pieza falla, todo el castillo se tambalea”, resume un veterano ingeniero del sector. La agencia explora escenarios alternativos, como una misión sin alunizaje o encuentros Orion–Starship en órbita terrestre.

Hardware complejo y costos crecientes

El cohete SLS hereda tecnologías antiguas con costos modernos: casi 17.000 millones de dólares en desarrollo y unos 4.100 millones por lanzamiento operativo. Es una arquitectura potente, pero difícil de sostener.

La cápsula Orion, sobredimensionada para seis tripulantes, añade masa y restricciones de trayectoria. Su destino planificado, la órbita NRHO, ahorra combustible pero complica la dinámica de misión y la comunicación constante.

Starship, concebida para cargas masivas y viajes a Marte, es excesiva para un alunizaje tripulado inicial. Un “ascensor” de unos 40 metros introduce nuevos vectores de riesgo y limita la evacuación rápida.

Algunos proponen que Starship lleve una pequeña cápsula de ascenso y deje el vehículo en la superficie. Es una idea ingeniosa, pero añade diseño, validación y tiempo a un calendario ya tenso.

Obstáculos que no pueden ignorarse

Más allá de la retórica, los retos son concretos y acumulativos. La trayectoria al éxito depende de desactivar varios “candados” técnicos y programáticos a la vez.

Reabastecimientos orbitales múltiples con confiabilidad demostrada.

demostrada. Alineación fina entre Orion, SLS y Starship como sistema integrado .

y Starship como sistema . Certificación de seguridad para vuelos tripulados en todos los segmentos .

en todos los . Integración de software, guiado y comunicaciones entre proveedores distintos .

entre proveedores . Estabilidad presupuestaria en un entorno político volátil.

volátil. Entrenamiento y procedimientos para contingencias en superficie lunar.

China y la presión de una estrategia pragmática

Mientras tanto, China avanza con un plan más acotado y pragmático. Dos lanzamientos CZ‑10, cápsulas más ligeras y una secuencia operativa directa aspiran a un alunizaje tripulado antes de 2030.

La cápsula Mengzhou llevará tres astronautas a la órbita lunar, y la cápsula Lanyue descenderá con dos y regresará a la reunión orbital. Menos piezas móviles, menos reabastecimientos y un perfil de misión más lineal.

Ese enfoque contrasta con la arquitectura modular y compleja de Artemis. Si se ejecuta a tiempo, colocará a China como un actor con capacidad propia y narrativa de éxito sostenido.

¿Qué podría cambiar el guion?

Estados Unidos aún dispone de músculo tecnológico y de una base industrial sin parangón. Pero necesita decisiones claras, prioridades realistas y una cadencia de pruebas creíble para recuperar el impulso.

Una vía es simplificar la misión de alunizaje, escalando desde demostraciones sin tripulación con objetivos medibles y ventanas temporales honestas. Otra, reforzar la cooperación con socios internacionales y comerciales para compartir riesgos.

También urge estabilizar el financiamiento, acelerar la madurez de los sistemas de reabastecimiento y blindar la interoperabilidad entre Orion y el alunizador con campañas de ensayos incrementales. La disciplina técnica debe imponerse a la premura.

Una década decisiva

El liderazgo no se define solo por banderas en la superficie lunar, sino por la capacidad de sostener un programa viable y repetible. La credibilidad se gana con hitos, no con presentaciones en PowerPoint.

Si Artemis logra cerrar sus brechas técnicas y programáticas, Estados Unidos renovará su papel como motor de la exploración humana. Si no, la historia podría registrar una ventana en la que la superpotencia espacial no pudo volver a la Luna, mientras otros dieron el siguiente paso.