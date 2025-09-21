270 años para continuar el tiempo









Más que un reloj astronómico, “The Quest For Time” es una mecánica de arte diabólicamente compleja, que también podría surgir desde la parte inferior de las edades de un futuro lejano, como una mezcla entre una invención de Leonardo da Vinci, un sueño de Jules Verne y el R2-D2 de “Star Wars”. Mediendo más de un metro de altura, se organiza en tres partes: el domo que acoge con beneplácito un autómata de apariencia humana apodada “El astrónomo”, la parte central que alberga el reloj astronómico propiamente dicho, y finalmente la base, donde el sistema solar y sus planetas están representados, sobre un fondo azul profundo en Lapis-Lazuli.





Bajo el liderazgo de uno de los “automáticos” actuales más grandes, el suizo François Junod, el diseño y la fabricación de esta máquina se reunieron durante siete años A Equipo de ensueño Ratigantes, ingenieros, artesanos de arte, astrónomos y diseñadores. Su objetivo? Imagine un objeto que es poético y extraordinario en términos de mecánica, destinado a celebrar los 270 años del relojero más antiguo que todavía está en actividad.





Algunas figuras ilustran el exceso del proyecto: 6,293 componentes en total, incluidos 2,370 para el nuevo movimiento con reensamblaje manual y 534 para las diferentes secuencias musicales; 23 complicaciones de relojería y 15 solicitudes de patentes. Esta pieza única de 250 kilo no está destinada (a priori) que se venda. Para Vacheron Constantin, es más bien un manifiesto, el de dominio de relojería, excelencia en el arte y la búsqueda de tiempo en el sentido literal, incluso si eso significa dedicar todo el tiempo necesario.







“The Quest For Time” incluye 6.293 componentes. Una hazaña tecnológica. Vacheron Constantino





Esta dimensión casi espiritual resuena con el lugar donde el reloj se revela al público durante unas pocas semanas: una majestuosa habitación en el primer piso del Museo del Louvre, donde el famoso retrato al pie de Louis XIV, pintado por Hyacinthe Rigaud en 1701. Unas pocas décadas más tarde, en 1755, Jean-Marc Vacheron en su trabajo en Geneva …





En este siglo XVIIImi Un siglo de luces, explica Christian Selmoni, director de estilo y patrimonio en Vacheron Constantin, hubo “Un interés considerable en dispositivos científicos de sofisticación mecánica sin precedentes y de muy alta calidad de ejecución”. De hecho, “la búsqueda del tiempo” encarna esta herencia mientras extiende el desafío, en este caso el del PLC: “Desde los primeros autómatas conocidos, en la antigua Grecia y en el Imperio Persa, hasta hoy, no hay rastro de autómatas integrados en un reloj utilizado para medir el tiempo; fueron diseñados como dispositivos autónomos o animaciones adicionales”continúa Selmoni.









El astrónomo, un autómata de apariencia humana. Vacheron Constantino





Aquí, bajo una cúpula constante con estrellas (que representa las constelaciones visibles en Ginebra el 17 de septiembre de 1755, el día de la Fundación Vacheron Constantin), el astrónomo se convierte en una complicación vigilante de pleno derecho. Sus gestos para indicar el tiempo recuerdan la coreografía de un bailarín: en total, este autómata cubierto con oro y diamantes es capaz de llevar a cabo 144 movimientos diferentes (el más “humano” y “fluido” posible, se especifica en la fabricación), al sonido de melodías compuestas por Woodkid.





El reloj astronómico, multiplica las indicaciones en sus dos caras, recto y espalda. Además del tiempo y una cómoda reserva para caminar (quince días), hay un torbellino gigante, un calendario perpetuo, amanecer y puesta de sol, una fase lunar de tres dimensiones establecida durante los próximos 110 años, o la exhibición del ciclo de las estaciones y el “día sideral”, más corto de cuatro minutos que el día civil.





La base, finalmente, que en particular alberga el mecanismo del autómata, simboliza el sistema solar, con planetas materializados en piedras duras: azurita azul para la tierra, un jasper rojo para Marte, una ágata turbia para Júpiter …









La base donde se representan el sistema solar y sus planetas. Vacheron Constantino





Alrededor de esta obra maestra de relojería, el Museo Louvre reunió a diez piezas excepcionales, que testifican el deseo de que el ser humano tuvo que observar el cielo y contar las horas, desde los albores del tiempo. Entre estos tesoros del pasado, un reloj esférico en hierro y latón a partir de 1551, creado por Jacques de la Garde en Blois (Loir-Et-Cher): es el más antiguo de Francia.





Finalmente en “The Quest For Time”: Vacheron Constantin ha creado un reloj de oro gris de doble cara inspirado en su reloj espectacular, y publicado en 20 copias. Al igual que su anciano, esta versión en miniatura (43 mm de diámetro de todos modos), multiplica complicaciones y destreza en la relojería. En cuanto al precio, a pedido, lo imaginamos en línea con la filosofía de estas creaciones excepcionales: astronómica.





◗ “Mecánica del arte”, Louvre Museum (París), Sala 602, hasta el 12 de noviembre.