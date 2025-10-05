1.700 ovejas cruzan un parque solar: las conclusiones de los investigadores son absolutamente sorprendentes

En Australia, un estudio con 1.700 ovejas merinas dentro de una granja solar ha arrojado hallazgos tan prácticos como inesperados. La convivencia entre paneles fotovoltaicos y ganadería extensiva no solo reduce costos de mantenimiento, sino que también mejora la calidad de la lana. La escena agraria se encuentra con la tecnología en un terreno común y, al parecer, fértil.

Esta combinación, conocida como agrivoltaica, está redefiniendo la eficiencia del suelo. En lugar de elegir entre alimentos o energía, los agricultores integran ambos usos en un mismo espacio. El resultado es una sinergia donde los animales actúan como “cortacéspedes” vivos, y los paneles se convierten en refugios climáticos.

¿Qué es la agrivoltaica?

La agrivoltaica es el uso conjunto de terreno para agricultura y generación solar. A medida que sube la demanda de energía limpia, crece el interés por un aprovechamiento más inteligente de la tierra. Lejos del falso dilema, esta estrategia permite cosechar y producir electricidad al mismo tiempo.

En este modelo, las ovejas funcionan como gestoras ecológicas del pasto, controlando malezas sin herbicidas ni motores. El ecosistema del parque fotovoltaico gana en equilibrio, y los ganaderos reducen gastos de mantenimiento.

Un experimento con 1.700 ovejas

En la Wellington Solar Farm, en Nueva Gales del Sur, investigadores en colaboración con Lightsource bp, EMM Consulting y Elders Rural Services siguieron a 1.700 merinas durante tres años. Un grupo pastó en praderas convencionales y otro entre hileras de paneles.

Los resultados sorprendieron a la industria: las ovejas bajo los paneles produjeron lana con fibras más fuertes y, en algunos casos, mayor crecimiento. La interacción entre sombra, microclima y forraje parece traducirse en un beneficio textil tangible.

Por qué mejora la lana

La sombra reduce el estrés térmico, uno de los enemigos silenciosos de la fibra. Menos calor equivale a un metabolismo más estable y a una producción de lana más uniforme. Además, el microclima bajo paneles conserva humedad, mejora el pasto y reduce el polvo.

Menos polvo significa menos suciedad adherida a la lana, lo que facilita su limpieza y mantiene su brillo. Incluso podría disminuir la presión de parásitos, porque el ambiente sombreado y más fresco altera su ciclo de vida y la exposición del rebaño.

Beneficios que trascienden la fibra

Más allá de la lana, la agrivoltaica reduce costos de operación al minimizar siegas mecánicas y químicos. También impulsa economías locales al diversificar ingresos y preservar hábitats para insectos y aves polinizadoras.

Otros países ya exploran la vía: Francia y Alemania prueban con viñedos, hortícolas e incluso apicultura. En Baviera, la Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft emitió guías para una adopción responsable y eficiente.

Menos uso de herbicidas y maquinaria pesada.

y maquinaria pesada. Mejora del bienestar animal en olas de calor.

animal en olas de calor. Aumento de la resiliencia del suelo y del forraje.

del suelo y del forraje. Ingresos más estables al combinar energía y ganado.

al combinar energía y ganado. Mayor aceptación social de proyectos solares rurales.

Precauciones y preguntas abiertas

Los autores del estudio están vinculados a Lightsource bp, empresa bajo el paraguas de BP, lo que invita a evaluar la evidencia con rigor independiente. Cada proyecto debe adaptarse a la clima local, al manejo del rebaño y a la estructura de los paneles.

Es crucial realizar evaluaciones de impacto para evitar efectos no deseados, como compactación del suelo, interferencias con la fauna o problemas de acceso para el pastoreo. La clave está en el diseño: alturas, distancias y rotaciones bien planificadas.

“En la confluencia de pastos y paneles, descubrimos que la tierra no tiene que elegir: puede sostener ambas cosas con mayor inteligencia.”

Camino a seguir

Este modelo sugiere un futuro donde la infraestructura energética funciona como aliada del campo, no como su competidora. Con protocolos claros, monitoreo continuo y transparencia, la agrivoltaica puede escalar sin perder su equilibrio.

La combinación de bienestar animal, calidad de fibras y costes decrecientes ofrece una propuesta atractiva. En un planeta más cálido y exigente, las ovejas podrían ser el puente entre una agricultura resiliente y una transición energética justa.

Recursos visuales del estudio

Video original del proyecto agrivoltaico:

https://www.youtube.com/watch?v=l_leSuwpXm8

Estas imágenes y el material audiovisual ayudan a comprender el contexto del sitio, la disposición de los paneles y el comportamiento del rebaño bajo diferentes condiciones.