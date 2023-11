En pleno Buen Fin, Tuxtepec amanece entre la basura

-Paro en Recolección de Basura; el Sindicato “12 de Julio” una vez más no salió a recoger la basura, argumentan que hay vehículos sin luces

-Dañan la imagen de la ciudad y provocan focos de infección que pueden afectar la salud de la población

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Una vez más el centro de Tuxtepec amaneció entre bolsas de basura y olores nauseabundos ya que el personal del área de recolección, adheridos al “Sindicato 12 de julio” que lidera Gregorio Castañeda Solís, no salieron a sus rutas, bajo el argumento de que hay unidades que necesitan mantenimiento, aunque son las menos, ya que hay varias unidades nuevas.

Esta situación se da en el marco de la visita de muchas personas a la ciudad, para aprovechar las ofertas que ofrecen las empresas y comercios por la campaña del Buen Fin, lo cual da un mal aspecto de Tuxtepec, que es considerada como el Centro Comercial de la Cuenca del Papaloapan.

Trabajadores de este gremio señalan que este nuevo paro de labores es indefinido, argumentando que varias unidades no están en condiciones, aunque en esta administración se han comprado camiones recolectores, además en otras ocasiones las rutas no salen, porque un integrante de la cuadrilla no se presenta a laborar.

Otra posible razón es que haya un trasfondo político, ya que se ha visto al líder sindical Gregorio Castañeda Solís, en eventos que son convocados por Morena, pero de quienes buscan la candidatura a la presidencia municipal y que además no son afines al Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza.

Cabe mencionar que en días pasados el Comité de la Secretaría General del Sindicato “12 de Julio” sostuvo una reunión en la ciudad de Oaxaca con el Presidente Irineo Molina Espinoza en las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en donde trataron el tema de los paros que se han dado de manera constante y por cualquier pretexto suspenden labores, sin importar las afectaciones en la imagen de la ciudad y pone en peligro la salud de la población ante los focos de infección que se crean con la basura en las calles.

