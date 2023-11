Garantizan en Distrito Federal Electoral 01 elecciones con transparencia e imparcialidad

-Trabajan para que sea un proceso electoral pacífico y los ciudadanos elijan con su voto secreto y libremente a sus autoridades: Evander López.

-Cierran la convocatoria para aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales; sigue abierto el registro para Supervisores y Capacitadores, así como para Observadores.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Evander López Alofaro, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 01 con cabecera en Tuxtepec, afirmó que están trabajando para que el próximo proceso electoral se lleve de la mejor manera, se garanticen los derechos políticos electorales de las y los ciudadanos, para que puedan participar de manera pacífica y puedan elegir a sus autoridades de manera libre e independiente con su voto en secreto, una elección en la que habrá coordinación con las autoridades de seguridad para garantizar las elecciones y se realicen con certeza, transparencia e imparcialidad, dando confianza a la ciudadanía para que con su voto elija a sus autoridades.

Mencionó que se han iniciado ya los trabajos del proceso electoral concurrente en el que van las elecciones tanto federales como locales, por lo que esta Junta Distrital 01 está atendiendo una serie de actividades encaminadas a la elección, comentó que este proceso inició en el mes de septiembre con la instalación del Consejo General a nivel nacional.

A partir del primero de noviembre se llevó a cabo la instalación del Consejo Local que se ubica en la ciudad de Oaxaca y se iniciaron los trabajos a nivel estatal en esta entidad y en todas las del país y, el primero de diciembre se efectuará la instalación del Consejo Distrital con el que se iniciarán formalmente las labores del proceso electoral en este Distrito 01, integrado por ciudadanas y ciudadanos independientes así como por representantes de los partidos políticos para tomar decisiones muy importantes en estás próximas elecciones.

Apuntó que en el marco de este proceso se abrieron algunas convocatorias para la integración del propio Consejo Distrital como del personal que habrá de participar y apoyar como son los supervisores y capacitadores asistentes electorales.

En el caso de la elección de Consejeras y Consejeros electorales se cerró la convocatoria este miércoles 15 de noviembre; agregó también que para participar como Observadores Electorales, a partir del mes de septiembre se lanzó esta convocatoria para los interesados en observar este proceso electoral de principio a fin; apuntó que estos son un elemento esencial e importante en las elecciones pues vigilan como ciudadanas y ciudadanos todo el desarrollo. El registro lo pueden hacer en las oficinas del INE de este Distrito, recibir una capacitación que pueden tomar en línea a partir del primero de enero del 2024.

Aclaró que este no es un trabajo, sino que solamente son ciudadanas y ciudadanos interesados en observar todo el proceso de las elecciones, con facultad para ingresar a la casilla electoral, al Consejo Distrital como Local ya que será elección concurrente y pueden hacer un informe una vez concluido el proceso electoral, que no viene vinculación, pero sí es importante conocer la información de lo que vieron y observaron; más no pueden intervenir porque no son autoridad electoral.

Por su parte, Raúl Ricárdez Reyes, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica apuntó que en caso de quienes fungirán como Supervisores y Capacitadores Electorales, esta es la convocatoria más grande que hace el Instituto Nacional Electoral ya que éstos son los que van a visitar a las y los ciudadanos que posteriormente serán sorteados para ser funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas; serán alrededor de 25 figuras para supervisión electoral y 152 de capacitadores electorales.

Comentó que al momento llevan alrededor de 280 registros en el Distrito que corresponden a 17 municipios que actualmente integran este Distrito 01 Electoral Federal, esta convocatoria cerrará el próximo 28 de noviembre para registrarse en línea en la página Https://reclutamiento seicai.ine.mx o también pueden consultar la página oficial del INE o la página de Facebook de esta Junta Distrital 01 que es INE Tuxtepec.

Expuso que los requisitos son mínimos ya que únicamente se está solicitando contar con estudios de secundaria, no afiliación partidista para evitar favoritismo hacia un partido político ni haber representante de algún instituto político en los últimos tres años, contar con un correo electrónico vigente, credencial para votar con fotografía, acta de nacimiento, carta de naturalización, comprobante de domicilio de no más de dos meses de antigüedad y en caso de que vayan a ser contratados, su situación fiscal, registro federal de contribuyentes actualizado, CURP y seis fotografías tamaño infantil.

Recordó que se integraron a este Distrito Federal Electoral 01 son: San José Independencia, San Pedro Ixcatlán, San Juan Lalana, Santiago Yaveo, Santiago Choapan y San Juan Comaltepec, por lo que también se pueden registrar como aspirantes a Supervisores y Capacitadores Electorales ciudadanos de estos municipios.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario