Autoridades revictimizan a mujeres víctimas de violencia

-El Instituto Municipal de la Mujer elaboró el mural “Tuxtepec Pinta un Alto a la Violencia Contra las Niñas y Mujeres”

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco de la elaboración del mural “Tuxtepec Pinta un Alto a la Violencia Contra las Niñas y Mujeres”, la Directora del Instituto Municipal de la Mujer, Natalia Montero reconoció que hay muchas mujeres que no denuncian los actos de violencia que viven, unas por miedo a su agresor y otras porque cuando se atreven a denunciarlo, las autoridades no cumplen con su función al contrario las amedrentan, las desvalorizan y las persuaden a que la denuncia no es el mejor camino porque es largo y es tortuoso.

Comentó que en muchos casos de los que el Instituto Municipal de la Mujer ha acompañado a mujeres víctimas de violencia, que son una institución acompañando a usuarias “se han topado con algún Ministerio Público que las revictimiza, que hacen comentarios que desalientan a las mujeres para que hagan sus denuncias, recordemos que las mujeres denuncian cuando están preparadas para empezar este proceso”.

Agregó que un proceso de denuncia es difícil porque a lo mejor hoy es agredida pero eso no quiere decir que hoy o mañana esté denunciando, a veces pasan semanas o meses para que la mujer decida primero, se dé cuenta que fue agredida o violentada, porque también están muy normalizadas las violencias, y en lo que decide denunciar pueden pasar semanas o meses y cuando llega a la Vicefiscalía, el MP la cuestiona con el “porqué hasta ahorita” y ella ya lleva una culpa y con estos comentarios, lo único que hacen es aumentar estas culpas que llevan las usuarias y ahí es en donde el Instituto Municipal de la Mujer con el acompañamiento que dan las refuerzan, y por eso el apoyo psicológico que les dan para que a la hora que enfrentan la denuncia estén fortalecidas”, asentó.

Afirmó que hay mucho atraso en Vicefiscalía y mucha revictimización y esto es muy recurrente, aunque reconoció que con la nueva Vicefiscal han estado haciendo trabajo al interior de la dependencia para sensibilizar a todo el personal del trato respetuoso y empático hacia las usuarias.

Cabe mencionar que esta mañana con la participación de mujeres que han sido víctimas de violencia, así como con empleadas del Gobierno Municipal, el Instituto Municipal de la Mujer elaboró en la fachada de sus oficinas un mural en el que las féminas plasmaron la huella de sus manos formando un árbol, para concientizar a la población sobre este problema que aqueja a muchas tuxtepecanas.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario